Este martes 14 de abril desde las 9:00 p.m. ET / 7:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX / 6:00 p.m. PT se define el pase a las semifinales de la Concachampions 2026 con el vibrante duelo de vuelta de cuartos de final entre Cruz Azul y Los Ángeles FC (LAFC), un choque de potencias que podrás disfrutar EN VIVO desde México y Estados Unidos. Si te preguntas a qué hora juega y qué canal transmite Cruz Azul vs. Los Ángeles FC (LAFC), la acción de este encuentro decisivo arranca esta noche con la Máquina obligada a una remontada histórica tras caer 3-0 en la ida ante el conjunto angelino. El equipo de Carlos Vela llega con una ventaja cómoda, pero no debe confiarse ante una Máquina Celeste que es el máximo referente histórico del torneo y buscará imponer condiciones en casa para forzar los tiempos extra. El escenario está listo para una batalla épica entre la MLS y la Liga MX donde cada gol cuenta para definir quién se mantiene en la ruta por el trofeo continental.

¿A qué hora ver EN VIVO Cruz Azul vs. Los Ángeles FC (LAFC) por vuelta de cuartos de final de Concachampions 2026 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Cruz Azul vs. Los Ángeles FC (LAFC) por la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026 este martes 7 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 9:00 pm

Estados Unidos (CT): 8:00 pm

Estados Unidos (MT): 7:00 pm

Estados Unidos (PT): 6:00 pm

México (CDMX): 7:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

Puerto Rico: 9:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Cruz Azul vs. Los Ángeles FC (LAFC) por vuelta de cuartos de final de Concachampions 2026?

Este martes 14 de abril se podrá ver el partido Cruz Azul vs. Los Ángeles FC (LAFC) por la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One

México: FOX One

Argentina: Disney+ Premium Argentina

Brasil: ESPN2 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+ y Vivo Play

Colombia: Disney+ Premium Sur

Uruguay: Disney+ Premium Argentina

Perú: Disney+ Premium Chile

Chile: Disney+ Premium Chile

Ecuador: Disney+ Premium Sur

Bolivia: Disney+ Premium Chile

Venezuela: Disney+ Premium Sur

Puerto Rico: Fox Sports 1, ESPN Caribbean, Disney+ Premium Caribbean, ViX y NAICOM

Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

República Dominicana: ESPN Caribbean, Disney+ Premium Caribbean, ESPN Norte y Disney+ Premium Norte