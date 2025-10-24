El Cruz Azul buscará mantenerse en la pelea por la cima del Apertura 2025 cuando reciba a los Rayados de Monterrey, en un choque que promete intensidad y fútbol de alto nivel. La cita está programada para este sábado 25 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario, donde la Máquina Cementera intentará imponer su ritmo ante un conjunto regiomontano decidido a conservar su paso firme en la parte alta de la tabla.

En México, el encuentro entre Cruz Azul y Monterrey arrancará a las 21:05 horas (Tiempo del Centro) y se transmitirá en señal abierta por el Canal 5 de Televisa Deportes. Además, estará disponible en los principales sistemas de cable: Dish (105 SD y 605 HD), Sky (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Totalplay (5 SD y 105 HD).

Los suscriptores de TUDN también podrán disfrutar del partido en Totalplay (503 HD), Sky (547 SD y 1547 HD) e Izzi (501 SD y 890 HD).

Quienes prefieran seguir el encuentro por streaming contarán con opciones como ViX Premium, TUDN Digital y Amazon Prime Video. En el caso de Prime Video, la suscripción tiene un costo de $99 pesos mensuales o $899 anuales, con acceso al juego desde Smart TV, Fire TV, teléfonos celulares, computadoras o tabletas.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el duelo Cruz Azul vs. Rayados de Monterrey podrá verse a través de TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y Univisión Deportes. El partido comenzará a las 9:05 pm ET (6:05 pm PT).

Para otros países, si no existe señal con derechos locales, se recomienda acceder únicamente a servicios y plataformas legales disponibles en cada región. El uso de VPN debe cumplir con las regulaciones vigentes y los términos de servicio; se desaconseja emplear extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Cruz Azul vs. Monterrey por Liga MX 2025?

Países Horario Canales TV / Streaming México 21:05 Canal 5, TUDN, ViX Plus, Amazon Prime Video y TUDN App Estados Unidos 11:05 pm ET / 8:05 pm PT TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y Univisión Deportes Puerto Rico 23:05 ViX Plus Costa Rica 21:05 ViX Plus y TUDN El Salvador 21:05 ViX Plus y TUDN Nicaragua 21:05 ViX Plus y TUDN Guatemala 21:05 ViX Plus y TUDN Honduras 21:05 ViX Plus y TUDN Panamá 22:05 ViX Plus y TUDN Rep. Dominicana 21:0l5 ViX Plus y TUDN