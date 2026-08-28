Este viernes 28 de agosto arranca la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. No te pierdas, desde el Estadio Victoria de Aguascalientes, el partido de Cruz Azul vs. Necaxa EN VIVO y EN DIRECTO, por lo que aquí te contaré cuáles son los canales de TV abierta, de paga y streaming para seguir este enfrentamiento, así como la hora de inicio . Revisa todos los detalles para no perderte el minuto a minuto del juego.

¿A qué hora juega Cruz Azul VS. Necaxa EN VIVO por Jornada 16 de Liga MX 2026?

Mira el juego de Cruz Azul vs. Necaxa de este viernes 28 de agosto de 2026 a partir de las 19:00 horas CDMX o 9:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos. Este es el horario de inicio para ver el juego desde el Estadio Aguascalientes por la sexta fecha del campeonato local.

¿Se transmite Cruz Azul VS. Necaxa en TV Abierta este 21 de abril 2026?

La respuesta es NO. El partido Cruz Azul vs. Necaxa de la Jornada 6 del Torneo Apertura de este viernes 28 de agosto 2026 no contará con transmisión en TV Abierta.

¿Qué canales transmiten Cruz Azul vs. Necaxa EN VIVO por Liga MX 2026?

La transmisión de Cruz Azul vs. Necaxa EN VIVO será a través de FOX One y FOX+ en streaming online, siendo las únicas señales disponibles que han habilitado para ver este partido desde México. Si vives en los Estados Unidos, podrás ver el partido de Cruz Azul vs. Necaxa a través de Fox One.

Canal TV México: FOX One y Fox+

FOX One y Fox+ Canal TV Estados Unidos: Fox One

Cruz Azul vs. Necaxa: alineaciones del partido

Cruz Azul: Kevin Mier, Omar Campos, Jesús Orozco, José Paradela, Willer Ditta, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Andrés Montaño, Agustín Palavecino, Christian Ebere, Nicolás Ibáñez.

Kevin Mier, Omar Campos, Jesús Orozco, José Paradela, Willer Ditta, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Andrés Montaño, Agustín Palavecino, Christian Ebere, Nicolás Ibáñez. Necaxa: Luis Jiménez, Agustín Oliveros, Alexis Peña, Kaiky Naves, Carlos Vargas, Lorenzo Faravelli, Danny Leyva, Ricardo Monreal, Owen González, Julián Carranza, Matías Espíndola.

Horarios, TV Abierta y dónde ver Cruz Azul vs. Necaxa EN VIVO por Liga MX 2026

Partido: Cruz Azul vs. Necaxa por Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de Liga MX

Cruz Azul vs. Necaxa por Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de Liga MX Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026

Viernes 28 de agosto de 2026 Lugar: Estadio Victoria Aguascalientes

Estadio Victoria Aguascalientes Horario: 19:00 horas CDMX

19:00 horas CDMX Canal TV: FOX

FOX Streaming: FOX One