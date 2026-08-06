Cruz Azul debuta este jueves 6 de agosto en la Leagues Cup 2026 frente a Philadelphia Union, en el Subaru Park de Chester, Pensilvania. La Máquina inicia así su participación en un torneo que reúne a 18 clubes de la Liga MX y 18 de la MLS, con solo cuatro lugares por liga disponibles para avanzar a los cuartos de final.

La edición 2026 reúne a 36 equipos —18 de la Liga MX y 18 de la MLS— y mantiene los enfrentamientos entre ambas competiciones durante esta primera etapa. Los resultados obtenidos por Cruz Azul no solo determinarán su recorrido inmediato, sino también su posición frente al resto de representantes mexicanos que buscan instalarse entre los cuatro mejores de su clasificación.

El Cruz Azul vs. Philadelphia Union comenzará a las 6:00 p.m. del centro de México (CDMX), 8:00 p.m. ET y 5:00 p.m. PT . El encuentro se disputará en Subaru Park y podrá seguirse mediante Apple TV.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten Cruz Azul vs. Philadelphia Union?

Estos son los principales horarios internacionales para seguir el Cruz Azul vs. Philadelphia Union EN VIVO este jueves 6 de agosto por la Leagues Cup 2026:

PAÍSES HORARIOS CANALES TV STREAMING México (CDMX) 6:00 p.m. — Apple TV Estados Unidos (PT) 5:00 p.m. — Apple TV Estados Unidos (MT) 6:00 p.m. — Apple TV Estados Unidos (CT) 7:00 p.m. — Apple TV Estados Unidos (ET) 8:00 p.m. — Apple TV Canadá (ET) 8:00 p.m. — Apple TV Guatemala 6:00 p.m. — Apple TV El Salvador 6:00 p.m. — Apple TV Honduras 6:00 p.m. — Apple TV Costa Rica 6:00 p.m. — Apple TV Nicaragua 6:00 p.m. — Apple TV Panamá 7:00 p.m. — Apple TV Colombia 7:00 p.m. — Apple TV Perú 7:00 p.m. — Apple TV Ecuador 7:00 p.m. — Apple TV Venezuela 8:00 p.m. — Apple TV Bolivia 8:00 p.m. — Apple TV Chile 8:00 p.m. — Apple TV Argentina 9:00 p.m. — Apple TV Uruguay 9:00 p.m. — Apple TV Paraguay 8:00 p.m. — Apple TV Brasil (Brasilia) 9:00 p.m. — Apple TV España 2:00 a.m. (viernes 7) — Apple TV

¿Qué canal transmite Cruz Azul vs. Philadelphia Union en México?

La Máquina tendrá actividad durante la noche de este jueves. Cruz Azul enfrentará a Philadelphia Union desde las 6:00 p.m., hora del centro de México, y los aficionados podrán seguir el encuentro mediante Apple TV.

El partido adquiere importancia por el sistema de clasificación utilizado en esta edición. Aunque los clubes mexicanos se enfrentan exclusivamente a representantes de la MLS durante la Fase Uno, sus resultados se contabilizan dentro de una clasificación propia de la Liga MX.

Esto significa que Cruz Azul compite indirectamente contra los otros 17 representantes mexicanos. Al finalizar esta etapa, únicamente los cuatro clubes mejor ubicados de la Liga MX conseguirán avanzar a los cuartos de final.

¿Dónde ver Cruz Azul vs. Philadelphia Union EN VIVO en Estados Unidos?

El encuentro se jugará en Pensilvania, por lo que comenzará a las 8:00 p.m. ET para los aficionados de la costa este de Estados Unidos. En la costa oeste, el inicio está programado para las 5:00 p.m. PT.

ZONAS HORARIAS DE EE.UU. HORARIOS STREAMING Pacific Time (PT) 5:00 p.m. Apple TV Mountain Time (MT) 6:00 p.m. Apple TV Central Time (CT) 7:00 p.m. Apple TV Eastern Time (ET) 8:00 p.m. Apple TV

Philadelphia Union contará además con la localía. Subaru Park se encuentra en Chester, Pensilvania, a orillas del río Delaware y dentro del área metropolitana de Filadelfia. Allí, el conjunto de la MLS buscará aprovechar el respaldo de su público frente a uno de los clubes históricos del fútbol mexicano.

¿Dónde ver Cruz Azul vs. Philadelphia Union online?

La transmisión online de Cruz Azul vs. Philadelphia Union estará disponible mediante Apple TV, plataforma que concentra la cobertura de la Leagues Cup 2026.

El servicio permite seguir los encuentros desde diferentes equipos compatibles, una alternativa especialmente útil para quienes quieran ver el partido desde teléfonos móviles, tablets o computadoras además de televisores.

Dispositivos para ver Cruz Azul vs. Philadelphia Union

Smart TV compatibles con Apple TV

iPhone y iPad

Apple TV 4K

Teléfonos y tablets Android compatibles

Roku

Amazon Fire TV

Google TV

Consolas compatibles

Computadoras mediante navegador web

¿En qué países se puede ver Cruz Azul vs. Philadelphia Union?

La cobertura internacional de la Leagues Cup permite seguir el partido desde diferentes territorios. México y Estados Unidos son los dos mercados principales para este enfrentamiento debido a la presencia de un representante de cada liga.

También será posible seguir el encuentro desde Canadá y diferentes países de Centroamérica y Sudamérica, entre ellos Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

En Europa, el horario llevará el encuentro hasta la madrugada del viernes. En España, por ejemplo, Cruz Azul vs. Philadelphia Union comenzará a las 2:00 a.m. del viernes 7 de agosto.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Cruz Azul vs. Philadelphia Union

FICHA CRUZ AZUL VS. PHILADELPHIA UNION POR LEAGUES CUP 2026 Fecha Jueves 6 de agosto de 2026 Partido Cruz Azul vs. Philadelphia Union Competición Leagues Cup 2026 Fase Fase Uno Hora México (CDMX) 6:00 p.m. Hora Estados Unidos 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT Streaming Apple TV Estadio Subaru Park Ciudad Chester, Pensilvania País Estados Unidos

¿Cómo se juega la Leagues Cup 2026?

La Leagues Cup 2026 conserva una dinámica particular durante la Fase Uno: los equipos de la Liga MX solamente se enfrentan a clubes de la MLS, mientras los representantes estadounidenses y canadienses tienen como rivales exclusivamente a conjuntos mexicanos.

Sin embargo, los resultados se trasladan a dos clasificaciones independientes. Los 18 equipos mexicanos compiten por cuatro lugares y los 18 clubes de la MLS hacen lo mismo dentro de su propia tabla. Los cuatro mejores de cada lado avanzarán a los cuartos de final.

Otra característica importante aparece cuando un encuentro termina igualado después de los 90 minutos. No existe el empate como resultado definitivo: ambos clubes reciben un punto y posteriormente disputan una tanda de penales. El ganador desde los once metros obtiene una unidad adicional.

Este sistema hace que todos los partidos entreguen puntos importantes hasta el último momento y reduce considerablemente el margen de error durante una fase de apenas tres compromisos.

¿Qué se juega Cruz Azul ante Philadelphia Union?

Cruz Azul llega a Chester con una misión que va más allá de imponerse a un rival de la MLS. Cada punto conseguido frente a Philadelphia Union repercutirá directamente en su posición dentro de la tabla mexicana y, por extensión, en sus posibilidades de mantenerse entre los cuatro equipos que avanzarán a la siguiente ronda.

Philadelphia Union afronta una situación similar. Jugar en Subaru Park representa una ventaja, pero el conjunto de Pensilvania necesita sumar para competir con los demás representantes de la MLS por uno de los cuatro boletos disponibles.

El formato transforma así cada enfrentamiento Liga MX-MLS en una carrera paralela. Cruz Azul necesita superar a Philadelphia sobre el campo, pero al mismo tiempo debe mantenerse por encima de otros clubes mexicanos que disputan sus propios encuentros frente a equipos estadounidenses y canadienses.

También existe una recompensa que trasciende la propia Leagues Cup. Los tres mejores equipos del torneo conseguirán plazas para la Concacaf Champions Cup 2027, mientras que el campeón obtendrá acceso directo a los octavos de final de esa competición.

Con tan pocos partidos antes de definir a los clasificados, la visita de Cruz Azul a Pensilvania puede terminar teniendo un peso considerable. Los tres puntos —o incluso la unidad adicional que se disputa desde los penales en caso de igualdad— pueden marcar la diferencia cuando llegue el momento de ordenar la tabla y determinar qué cuatro clubes mexicanos siguen adelante.