El Estadio Corregidora de Santiago de Querétaro será una verdadera fiesta este martes 21 de julio, cuando se dispute el Cruz Azul vs. Puebla por la Fecha 2 del Apertura de la Liga MX 2026. Si no te quieres perder el partido, descubre aquí a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El Cruz Azul vs. Puebla por el Apertura de la Liga MX 2026 promete ser vibrante. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Cruz Azul vs. Puebla en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Cruz Azul vs. Puebla por el Apertura de la Liga MX 2026 este martes 21 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 9:00 pm

Estados Unidos (CT): 8:00 pm

Estados Unidos (MT): 7:00 pm

Estados Unidos (PT): 6:00 pm

México (CDMX): 7:00 pm

España: 3:00 am del miércoles 22 de julio

Puerto Rico: 9:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 9:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Cruz Azul vs. Puebla?

Este martes 21 de julio se podrá ver el Cruz Azul vs. Puebla por el Apertura de la Liga MX 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: Canal 5 Televisa, TUDN En Vivo, ViX México

Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX

Puerto Rico: ViX