El Estadio Azteca, conocido actualmente como Estadio Banorte por motivos de patrocinio, será el escenario del apasionante enfrentamiento entre Cruz Azul y Pumas UNAM, correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, un duelo con gran urgencia de triunfo para ambos equipos. La rivalidad entre La Máquina Celeste y los Felinos, intensificada por capítulos de remontadas históricas y goleadas de escándalo, promete ser uno de los más apasionados del año, a pesar de las realidades tan distintas que viven.

Cruz Azul llega como líder general de la clasificación con 35 unidades, producto de una temporada casi perfecta con diez triunfos, cinco empates y solo una derrota. Sin embargo, el liderato está en riesgo, ya que una derrota combinada con resultados favorables para Toluca, América y Tigres, podría relegarlos hasta el cuarto puesto, perdiendo la ventaja de definir todas las series de la Liguilla en casa. Por otro lado, Pumas UNAM, ubicado en el décimo sitio con 18 puntos, se juega su última oportunidad para aferrarse a esa posición y asegurar su lugar en el Play-In de la Fase Final, tras un torneo decepcionante. El destino de ambos clubes está literalmente en sus manos: Cruz Azul gana y asegura el liderato, mientras que Pumas triunfa y sella su boleto al Play-In.

Cruz Azul lidera la tabla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con 35 puntos. | Crédito: Club de Futbol Cruz Azul / Facebook

En México, el encuentro entre Cruz Azul y Pumas UNAM arrancará a las 21:05 horas (Tiempo del Centro) y se transmitirá por la señal de TUDN, cuyos suscriptores podrán disfrutar del partido a través de Totalplay (503 HD), Sky (547 SD y 1547 HD) e Izzi (501 SD y 890 HD).

Quienes prefieran seguir el encuentro por streaming contarán con opciones como ViX Premium, TUDN Digital y Amazon Prime Video. En el caso de Prime Video, la suscripción tiene un costo de $99 pesos mensuales o $899 anuales, con acceso al juego desde Smart TV, Fire TV, teléfonos celulares, computadoras o tabletas.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el duelo Cruz Azul vs. Pumas UNAM podrá verse a través de Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, CBS Sports Golazo, TUDN USA y Univision. El partido comenzará a las 10:05 pm ET (7:05 pm PT).

Para otros países, si no existe señal con derechos locales, se recomienda acceder únicamente a servicios y plataformas legales disponibles en cada región. El uso de VPN debe cumplir con las regulaciones vigentes y los términos de servicio; se desaconseja emplear extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

Pumas UNAM se ubica en el décimo lugar del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con 18 unidades. | Crédito: Pumas MX / Facebook

¿A qué hora juega y qué canal transmite Cruz Azul vs. Pumas UNAM por Liga MX 2025?

Países Horario Canales TV / Streaming México 21:05 TUDN En Vivo, ViX, Amazon Prime Video y TUDN Estados Unidos 11:05 pm ET / 8:05 pm PT Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, CBS Sports Golazo, TUDN USA y Univision Puerto Rico 23:05 ViX Costa Rica 21:05 ViX y TUDN El Salvador 21:05 ViX y TUDN Nicaragua 21:05 ViX y TUDN Guatemala 21:05 ViX y TUDN Honduras 21:05 ViX y TUDN Panamá 22:05 ViX y TUDN Rep. Dominicana 21:0l5 ViX y TUDN