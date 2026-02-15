Cruz Azul y Tigres UANL chocan este domingo 15 de febrero (16:30 horas del Tiempo de Centro; 5:30 p.m. ET / 2:30 p.m. PT) por la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX. El partido, que puede encender la pelea por los primeros puestos, se disputará en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México, mítico escenario para una noche de buen fútbol. ¿Deseas saber qué canal transmite el partido entre la Máquina Celeste y los Felinos? En esta nota te contamos todos los detalles de la cobertura, con los canales de televisión y servicios de streaming disponibles en México, Estados Unidos y el resto del extranjero, para que vivas cada minuto de este choque imperdible.

En México, el encuentro entre Club de Fútbol Cruz Azul y Club Tigres se transmitirá en señal abierta por el Canal 5 de Televisa Deportes y cableoperadores como Dish (105 SD y 605 HD), Sky (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Totalplay (5 SD y 105 HD).

Por otro lado, los suscriptores de TUDN también podrán disfrutar del partido Cruz Azul-Tigres en Totalplay (503 HD), Sky (547 SD y 1547 HD) e Izzi (501 SD y 890 HD).

TUDN App y ViX Premium llevarán las imágenes del juego en streaming para el público mexicano.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el duelo Cruz Azul vs. Tiges UANL podrá verse a través de Paramount+, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX y CBS Sports Golazo.

Para otros países, si no existe señal con derechos locales, se recomienda acceder únicamente a servicios y plataformas legales disponibles en cada región. El uso de VPN debe cumplir con las regulaciones vigentes y los términos de servicio; se desaconseja emplear extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Cruz Azul vs. Tiges UANL por la Liga MX 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING México 16:30 Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo y ViX Estados Unidos 5:30 p.m. ET / 2:30 p.m. PT Paramount+, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX y CBS Sports Golazo Costa Rica 16:30 TUDN y ViX El Salvador 16:30 TUDN y ViX Guatemala 16:30 TUDN y ViX Honduras 16:30 TUDN y ViX Nicaragua 16:30 TUDN y ViX Panamá 17:30 TUDN y ViX Rep. Dominicana 18:30 TUDN y ViX Puerto Rico 18:30 ViX