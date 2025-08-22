Cruz Azul, ubicado en la tercera posición con once puntos, y Toluca, que marcha quinto con diez unidades, se enfrentarán en uno de los duelos más atractivos de la jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El encuentro se disputará este sábado 23 de agosto en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmite el juego de la Máquina Cementera y los Diablos Rojos? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

En México, el juego del Cruz Azul contra Toluca inicia a las 21:05 horas del Tiempo de Centro (CDMX) y se transmite en vivo, en directo, online y gratis por el Canal 5 de Televisa Deportes en señal abierta y en los cableoperadores de Dish (Canales 105 SD y 605 HD), SKY (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Total Play (5 SD y 105 HD).

Asimismo, las imágenes del duelo también estarán disponible en TUDN (Canal 503 de Total Play, 547 y 1547 de SKY y 501 y 890 de Izzi) y el servicio streaming de ViX Premium.

Por otro lado, en los Estados Unidos, el encuentro entre Cruz Azul y Toluca se dará a partir de las 11:05 pm ET (8:05 pm PT) en TUDN USA por los cableoperadores de Dish Latino (856), Spectrum (444) y DIRECTV (464). También se pueden ver en streaming por TUDN App, ViX, CBS Sports Network, Univsion, Univisión NOW, Paramount+ y fuboTV.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Cruz Azul vs. Toluca por la Liga MX 2025?

Países Horarios Canales TV / Streaming México 21:05 Canal 5, TUDN y ViX Premium Estados Unidos 11:05 pm ET / 8:05 pm PT TUDN USA, TUDN App, ViX, CBS Sports Network, Univsion, Univisión NOW, Paramount+ y fuboTV Honduras 21:05 TUDN y ViX El Salvador 21:05 TUDN y ViX Nicaragua 21:05 TUDN y ViX Costa Rica 21:05 TUDN y ViX Guatemala 21:05 TUDN y ViX Panamá 22:05 TUDN y ViX Rep. Dominicana 23:05 TUDN y ViX Puerto Rico 23:05 ViX, NAICOM y CBS Sports Network