La selección argentina Sub-20 inicia su participación en el Mundial 2025 enfrentando a Cuba este domingo 28 de septiembre, desde las 20:00 horas de Chile, en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Los cordobeses Santino Barbi y Santiago Fernández podrían integrar el once titular dirigido por Diego Placente, renovando la ilusión de la Albiceleste, que ha levantado el trofeo en seis ocasiones.

El partido corresponde a la primera fecha del Grupo D, donde Argentina comparte zona con Italia, Australia y Cuba. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los octavos de final, junto con los cuatro mejores terceros. El encuentro será arbitrado por Nazmi Nasaruddin (Malasia), con asistencia de Zairul Tan y Muazi Zainal Abidin, también de Malasia.

¿A qué hora y en qué canal ver Cuba vs. Argentina en Estados Unidos?

El partido comenzará a las 18:00 horas ET / 15:00 horas PT en Estados Unidos. Los aficionados podrán seguirlo por fuboTV, Peacock, Fox Sports, Amazon Prime Video y Telemundo Deportes. También estará disponible en FIFA+, la plataforma oficial de la FIFA para streaming mundial.

¿Cómo y a qué hora ver Cuba vs. Argentina en Argentina?

En Argentina, el duelo iniciará a las 20:00 horas (hora local). La transmisión oficial será por Telefe, además de poder seguirlo vía FIFA+ para quienes prefieran verlo online.

¿A qué hora y dónde ver el partido en España?

Los aficionados españoles podrán disfrutar del encuentro a las 02:00 horas del lunes 29 de septiembre a través de FIFA+, que ofrece transmisión en vivo gratuita de todos los partidos del Mundial Sub-20.

¿Dónde seguir Cuba vs. Argentina en Sudamérica?

En el resto de Sudamérica, el partido será transmitido por DSports y DGO. A continuación, los horarios según cada país:

País Hora Local Chile 20:00 Argentina 20:00 Uruguay 20:00 Paraguay 19:00 Bolivia 19:00 Perú 18:00 Ecuador 18:00 Colombia 18:00 Venezuela 19:00