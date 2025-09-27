La selección argentina Sub-20 inicia su participación en el Mundial 2025 enfrentando a Cuba este domingo 28 de septiembre, desde las 20:00 horas de Chile, en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Los cordobeses Santino Barbi y Santiago Fernández podrían integrar el once titular dirigido por Diego Placente, renovando la ilusión de la Albiceleste, que ha levantado el trofeo en seis ocasiones.
El partido corresponde a la primera fecha del Grupo D, donde Argentina comparte zona con Italia, Australia y Cuba. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los octavos de final, junto con los cuatro mejores terceros. El encuentro será arbitrado por Nazmi Nasaruddin (Malasia), con asistencia de Zairul Tan y Muazi Zainal Abidin, también de Malasia.
¿A qué hora y en qué canal ver Cuba vs. Argentina en Estados Unidos?
El partido comenzará a las 18:00 horas ET / 15:00 horas PT en Estados Unidos. Los aficionados podrán seguirlo por fuboTV, Peacock, Fox Sports, Amazon Prime Video y Telemundo Deportes. También estará disponible en FIFA+, la plataforma oficial de la FIFA para streaming mundial.
¿Cómo y a qué hora ver Cuba vs. Argentina en Argentina?
En Argentina, el duelo iniciará a las 20:00 horas (hora local). La transmisión oficial será por Telefe, además de poder seguirlo vía FIFA+ para quienes prefieran verlo online.
¿A qué hora y dónde ver el partido en España?
Los aficionados españoles podrán disfrutar del encuentro a las 02:00 horas del lunes 29 de septiembre a través de FIFA+, que ofrece transmisión en vivo gratuita de todos los partidos del Mundial Sub-20.
¿Dónde seguir Cuba vs. Argentina en Sudamérica?
En el resto de Sudamérica, el partido será transmitido por DSports y DGO. A continuación, los horarios según cada país:
|País
|Hora Local
|Chile
|20:00
|Argentina
|20:00
|Uruguay
|20:00
|Paraguay
|19:00
|Bolivia
|19:00
|Perú
|18:00
|Ecuador
|18:00
|Colombia
|18:00
|Venezuela
|19:00