Llegó el día decisivo en el Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y el duelo entre Cuba y Canadá se convirtió en un auténtico partido de vida o muerte por el pase a los cuartos de final. El juego es este miércoles 11 de marzo, a las 3:00 PM (ET) en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo por canales de TV, tablet o cualquier dispositivo móvil? Te comparto la lista para ver por señal abierta, cable y streaming online desde el lugar que te encuentres, ya sea en Estados Unidos, Cuba, Canadá, México y otros países del mundo.
Los norteamericanos llegan con la moral en alto tras su agónico triunfo de anoche frente a Puerto Rico, resultado que los mantiene con opciones de avanzar e incluso de quedarse con el primer lugar de la llave si hoy vuelven a ganar. Del otro lado, una Cuba que revivió en el torneo después de su victoria sobre Colombia se aferra a su historia y tradición beisbolera: si los antillanos se imponen esta tarde en el Hiram Bithorn de San Juan, serán ellos quienes reclamen el boleto rumbo a la siguiente fase y sueñen con seguir con vida en Houston.
¿A qué hora y dónde ver Cuba vs. Canadá por el CMB 2026?
El Cuba vs. Canadá del Clásico Mundial 2026 se juega este miércoles 11 de marzo a las 3:00 p.m. ET en el Hiram Bithorn Stadium, con señal principal de FS2 y streaming en Fubo en Estados Unidos.
|País / Región
|Hora local aprox.
|Canal de TV principal
|Streaming / Online destacado
|Estados Unidos (Costa Este, ET)
|3:00 p.m.
|FS2, Fox Deportes (señal en español en algunos mercados).
|Fubo, app/portal de FOX Sports (requiere suscripción).
|Estados Unidos (Centro, CT)
|2:00 p.m.
|FS2, Fox Deportes.
|Fubo, FOX Sports app.
|Estados Unidos (Pacífico, PT)
|12:00 p.m.
|FS2, Fox Deportes.
|Fubo, FOX Sports app.
|Canadá
|3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT
|Señal internacional vía FS2 disponible en TV de paga.
|Fubo (paquete con canales FOX Sports).
|Cuba
|4:00 p.m. (La Habana)
|Tele Rebelde (TV abierta nacional).
|Streaming de Tele Rebelde / ICRT según disponibilidad local.
|México
|2:00 p.m. (CDMX, UTC-6)
|Señal de FS2/Fox Deportes a través de TV de paga.
|Fubo (si está disponible en el país) u operadores con FOX Sports app.
|Guatemala
|2:00 p.m.
|Cadenas de cable que tomen la señal de FS2/Fox Deportes.
|Streaming vía plataformas de cable que incluyan FOX Sports.
|El Salvador
|2:00 p.m.
|Cable con FS2/Fox Deportes.
|Plataformas propias de operadores con FOX Sports.
|Honduras
|2:00 p.m.
|Cable con FS2/Fox Deportes.
|Apps de TV de paga con FOX Sports.
|Nicaragua
|2:00 p.m.
|Cable con FS2/Fox Deportes.
|Streaming de operadores locales con señal FOX Sports.
|Costa Rica
|2:00 p.m.
|FS2/Fox Deportes vía TV de paga.
|Apps de operadores (FOX Sports).
|Panamá
|3:00 p.m.
|FS2/Fox Deportes en cable.
|Plataformas online de cable con FOX Sports.
|Colombia
|3:00 p.m.
|FS2/Fox Deportes vía operadores de TV de paga.
|Apps de cable con FOX Sports, Fubo si está habilitado.
|Venezuela
|4:00 p.m.
|Fox Deportes/FS2 a través de TV de paga.
|Apps de operadores con FOX Sports.
|Perú
|3:00 p.m.
|FS2/Fox Deportes por cable (Movistar, Claro, DirecTV, etc., según grilla).
|Plataformas online de esos operadores con FOX Sports.
|Ecuador
|3:00 p.m.
|FS2/Fox Deportes en TV de paga.
|Apps de TV de paga con FOX Sports.
|Bolivia
|4:00 p.m.
|FS2/Fox Deportes vía cable.
|Plataformas streaming de operadores con FOX Sports.
|Chile
|5:00 p.m.
|FS2/Fox Deportes por TV de paga.
|Apps de cable con FOX Sports.
|Argentina
|5:00 p.m.
|Fox Deportes/FS2 a través de cable.
|Plataformas online de los operadores con FOX Sports.
|Uruguay
|5:00 p.m.
|FS2/Fox Deportes en TV de paga.
|Apps de cable con FOX Sports.
|Paraguay
|5:00 p.m.
|FS2/Fox Deportes por TV de paga.
|Plataformas online de operadores con FOX Sports.
Cómo formarán Cuba vs. Canadá para el partido de hoy
Canadá – Lineup probable
- Edouard Julien – Bateador designado
- Abraham Toro – Tercera base
- Josh Naylor – Primera base
- Tyler O’Neill – Jardinero derecho
- Tyler Black – Segunda base
- Otto López – Campocorto
- Jared Young – Jardinero izquierdo
- Bo Naylor – Receptor
- Denzel Clarke – Jardinero central
Cuba – Lineup probable
- Roel Santos – Jardinero central
- Yoan Moncada – Tercera base
- Ariel Martínez – Primera base
- Alfredo Despaigne – Bateador designado
- Erisbel Arruebarrena – Campocorto
- Omar Hernández – Receptor
- Yoelkis Guibert – Jardinero derecho
- Leonel Moas – Jardinero izquierdo
- Yoelquis Guibert – Segunda base
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Cuba vs. Canadá EN VIVO?
- Ciudad: San Juan, Puerto Rico.
- Fecha: 11 de marzo.
- Hora: 3:00 p.m. (Este de USA; 2:00 p.m. (México DF).
- Estadio: Hiram Bithorn.