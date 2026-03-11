Jairo Rúa
Llegó el día decisivo en el Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y el duelo entre Cuba y Canadá se convirtió en un auténtico partido de vida o muerte por el pase a los cuartos de final. El juego es este miércoles 11 de marzo, a las 3:00 PM (ET) en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo por canales de TV, tablet o cualquier dispositivo móvil? Te comparto la lista para ver por señal abierta, cable y streaming online desde el lugar que te encuentres, ya sea en Estados Unidos, Cuba, Canadá, México y otros países del mundo.

Los norteamericanos llegan con la moral en alto tras su agónico triunfo de anoche frente a Puerto Rico, resultado que los mantiene con opciones de avanzar e incluso de quedarse con el primer lugar de la llave si hoy vuelven a ganar. Del otro lado, una Cuba que revivió en el torneo después de su victoria sobre Colombia se aferra a su historia y tradición beisbolera: si los antillanos se imponen esta tarde en el Hiram Bithorn de San Juan, serán ellos quienes reclamen el boleto rumbo a la siguiente fase y sueñen con seguir con vida en Houston.

SAN JUAN (PUERTO RICO), 11/03/2026.- Consulta los horarios y los canales de televisión para ver el juego de Cuba y Canadá este miércoles 11 de marzo por la quinta entrada del Grupo A en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.
¿A qué hora y dónde ver Cuba vs. Canadá por el CMB 2026?

El Cuba vs. Canadá del Clásico Mundial 2026 se juega este miércoles 11 de marzo a las 3:00 p.m. ET en el Hiram Bithorn Stadium, con señal principal de FS2 y streaming en Fubo en Estados Unidos.

País / RegiónHora local aprox.Canal de TV principalStreaming / Online destacado
Estados Unidos (Costa Este, ET)3:00 p.m.FS2, Fox Deportes (señal en español en algunos mercados). Fubo, app/portal de FOX Sports (requiere suscripción).
Estados Unidos (Centro, CT)2:00 p.m.FS2, Fox Deportes. Fubo, FOX Sports app.
Estados Unidos (Pacífico, PT)12:00 p.m.FS2, Fox Deportes. Fubo, FOX Sports app.
Canadá3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PTSeñal internacional vía FS2 disponible en TV de paga. Fubo (paquete con canales FOX Sports).
Cuba4:00 p.m. (La Habana)Tele Rebelde (TV abierta nacional). Streaming de Tele Rebelde / ICRT según disponibilidad local.​
México2:00 p.m. (CDMX, UTC-6)Señal de FS2/Fox Deportes a través de TV de paga. Fubo (si está disponible en el país) u operadores con FOX Sports app.
Guatemala2:00 p.m.Cadenas de cable que tomen la señal de FS2/Fox Deportes. Streaming vía plataformas de cable que incluyan FOX Sports.
El Salvador2:00 p.m.Cable con FS2/Fox Deportes. Plataformas propias de operadores con FOX Sports.
Honduras2:00 p.m.Cable con FS2/Fox Deportes. Apps de TV de paga con FOX Sports.
Nicaragua2:00 p.m.Cable con FS2/Fox Deportes. Streaming de operadores locales con señal FOX Sports.
Costa Rica2:00 p.m.FS2/Fox Deportes vía TV de paga. Apps de operadores (FOX Sports).
Panamá3:00 p.m.FS2/Fox Deportes en cable. Plataformas online de cable con FOX Sports.
Colombia3:00 p.m.FS2/Fox Deportes vía operadores de TV de paga. Apps de cable con FOX Sports, Fubo si está habilitado.
Venezuela4:00 p.m.Fox Deportes/FS2 a través de TV de paga. Apps de operadores con FOX Sports.
Perú3:00 p.m.FS2/Fox Deportes por cable (Movistar, Claro, DirecTV, etc., según grilla). Plataformas online de esos operadores con FOX Sports.
Ecuador3:00 p.m.FS2/Fox Deportes en TV de paga. Apps de TV de paga con FOX Sports.
Bolivia4:00 p.m.FS2/Fox Deportes vía cable. Plataformas streaming de operadores con FOX Sports.
Chile5:00 p.m.FS2/Fox Deportes por TV de paga. Apps de cable con FOX Sports.
Argentina5:00 p.m.Fox Deportes/FS2 a través de cable. Plataformas online de los operadores con FOX Sports.
Uruguay5:00 p.m.FS2/Fox Deportes en TV de paga. Apps de cable con FOX Sports.
Paraguay5:00 p.m.FS2/Fox Deportes por TV de paga. Plataformas online de operadores con FOX Sports.
Cómo formarán Cuba vs. Canadá para el partido de hoy

Canadá – Lineup probable

  • Edouard Julien – Bateador designado
  • Abraham Toro – Tercera base
  • Josh Naylor – Primera base
  • Tyler O’Neill – Jardinero derecho
  • Tyler Black – Segunda base
  • Otto López – Campocorto
  • Jared Young – Jardinero izquierdo
  • Bo Naylor – Receptor
  • Denzel Clarke – Jardinero central

Cuba – Lineup probable

  • Roel Santos – Jardinero central
  • Yoan Moncada – Tercera base
  • Ariel Martínez – Primera base
  • Alfredo Despaigne – Bateador designado
  • Erisbel Arruebarrena – Campocorto
  • Omar Hernández – Receptor
  • Yoelkis Guibert – Jardinero derecho
  • Leonel Moas – Jardinero izquierdo
  • Yoelquis Guibert – Segunda base

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Cuba vs. Canadá EN VIVO?

  • Ciudad: San Juan, Puerto Rico.
  • Fecha: 11 de marzo.
  • Hora: 3:00 p.m. (Este de USA; 2:00 p.m. (México DF).
  • Estadio: Hiram Bithorn.
