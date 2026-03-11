Llegó el día decisivo en el Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y el duelo entre Cuba y Canadá se convirtió en un auténtico partido de vida o muerte por el pase a los cuartos de final. El juego es este miércoles 11 de marzo, a las 3:00 PM (ET) en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico . ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo por canales de TV, tablet o cualquier dispositivo móvil? Te comparto la lista para ver por señal abierta, cable y streaming online desde el lugar que te encuentres, ya sea en Estados Unidos, Cuba, Canadá, México y otros países del mundo.

Los norteamericanos llegan con la moral en alto tras su agónico triunfo de anoche frente a Puerto Rico, resultado que los mantiene con opciones de avanzar e incluso de quedarse con el primer lugar de la llave si hoy vuelven a ganar. Del otro lado, una Cuba que revivió en el torneo después de su victoria sobre Colombia se aferra a su historia y tradición beisbolera: si los antillanos se imponen esta tarde en el Hiram Bithorn de San Juan, serán ellos quienes reclamen el boleto rumbo a la siguiente fase y sueñen con seguir con vida en Houston.

¿A qué hora y dónde ver Cuba vs. Canadá por el CMB 2026?

El Cuba vs. Canadá del Clásico Mundial 2026 se juega este miércoles 11 de marzo a las 3:00 p.m. ET en el Hiram Bithorn Stadium, con señal principal de FS2 y streaming en Fubo en Estados Unidos.

País / Región Hora local aprox. Canal de TV principal Streaming / Online destacado Estados Unidos (Costa Este, ET) 3:00 p.m. FS2, Fox Deportes (señal en español en algunos mercados). Fubo, app/portal de FOX Sports (requiere suscripción). Estados Unidos (Centro, CT) 2:00 p.m. FS2, Fox Deportes. Fubo, FOX Sports app. Estados Unidos (Pacífico, PT) 12:00 p.m. FS2, Fox Deportes. Fubo, FOX Sports app. Canadá 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT Señal internacional vía FS2 disponible en TV de paga. Fubo (paquete con canales FOX Sports). Cuba 4:00 p.m. (La Habana) Tele Rebelde (TV abierta nacional). Streaming de Tele Rebelde / ICRT según disponibilidad local.​ México 2:00 p.m. (CDMX, UTC-6) Señal de FS2/Fox Deportes a través de TV de paga. Fubo (si está disponible en el país) u operadores con FOX Sports app. Guatemala 2:00 p.m. Cadenas de cable que tomen la señal de FS2/Fox Deportes. Streaming vía plataformas de cable que incluyan FOX Sports. El Salvador 2:00 p.m. Cable con FS2/Fox Deportes. Plataformas propias de operadores con FOX Sports. Honduras 2:00 p.m. Cable con FS2/Fox Deportes. Apps de TV de paga con FOX Sports. Nicaragua 2:00 p.m. Cable con FS2/Fox Deportes. Streaming de operadores locales con señal FOX Sports. Costa Rica 2:00 p.m. FS2/Fox Deportes vía TV de paga. Apps de operadores (FOX Sports). Panamá 3:00 p.m. FS2/Fox Deportes en cable. Plataformas online de cable con FOX Sports. Colombia 3:00 p.m. FS2/Fox Deportes vía operadores de TV de paga. Apps de cable con FOX Sports, Fubo si está habilitado. Venezuela 4:00 p.m. Fox Deportes/FS2 a través de TV de paga. Apps de operadores con FOX Sports. Perú 3:00 p.m. FS2/Fox Deportes por cable (Movistar, Claro, DirecTV, etc., según grilla). Plataformas online de esos operadores con FOX Sports. Ecuador 3:00 p.m. FS2/Fox Deportes en TV de paga. Apps de TV de paga con FOX Sports. Bolivia 4:00 p.m. FS2/Fox Deportes vía cable. Plataformas streaming de operadores con FOX Sports. Chile 5:00 p.m. FS2/Fox Deportes por TV de paga. Apps de cable con FOX Sports. Argentina 5:00 p.m. Fox Deportes/FS2 a través de cable. Plataformas online de los operadores con FOX Sports. Uruguay 5:00 p.m. FS2/Fox Deportes en TV de paga. Apps de cable con FOX Sports. Paraguay 5:00 p.m. FS2/Fox Deportes por TV de paga. Plataformas online de operadores con FOX Sports.

Cómo formarán Cuba vs. Canadá para el partido de hoy

Canadá – Lineup probable

Edouard Julien – Bateador designado

Abraham Toro – Tercera base

Josh Naylor – Primera base

Tyler O’Neill – Jardinero derecho

Tyler Black – Segunda base

Otto López – Campocorto

Jared Young – Jardinero izquierdo

Bo Naylor – Receptor

Denzel Clarke – Jardinero central

Cuba – Lineup probable

Roel Santos – Jardinero central

Yoan Moncada – Tercera base

Ariel Martínez – Primera base

Alfredo Despaigne – Bateador designado

Erisbel Arruebarrena – Campocorto

Omar Hernández – Receptor

Yoelkis Guibert – Jardinero derecho

Leonel Moas – Jardinero izquierdo

Yoelquis Guibert – Segunda base

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Cuba vs. Canadá EN VIVO?

Ciudad : San Juan, Puerto Rico.

: San Juan, Puerto Rico. Fecha : 11 de marzo.

: 11 de marzo. Hora : 3:00 p.m. (Este de USA; 2:00 p.m. (México DF).

: 3:00 p.m. (Este de USA; 2:00 p.m. (México DF). Estadio: Hiram Bithorn.