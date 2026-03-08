Cuba y Colombia se ven las caras en la segunda jornada del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El esperado duelo se disputará este domingo 8 de marzo, a partir de las 12:00 horas de La Habana y Bogotá (12 p.m. ET / 9 a.m. PT), en el diamante del Estadio Hiram Bithorn, ubicado en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Si quieres saber la hora exacta del juego y en qué canal va la transmisión según el país donde te encuentres, aquí te dejamos todos los detalles de TV y streaming para que no te pierdas ni una entrada.

En Cuba, podrás seguir todos los juegos del Team Arese a través de Tele Rebelde, la señal deportiva de la televisión nacional, disponible en el canal 2. En la TDT, la programación se emite como SD-2 (señal estándar) y HD-3 (señal en alta definición), por lo que podrás disfrutar el partido con mejor calidad de imagen si cuentas con un televisor compatible. Además, la señal de Tele Rebelde está disponible de forma online en el sitio oficial telerebelde.icrt.cu y en la plataforma Teveo, ideal para quienes prefieren verlo desde el móvil, la tablet o la computadora.

Si te encuentras fuera del territorio cubano, las alternativas para sintonizar Tele Rebelde incluyen los portales de TV Cubana y Cubavisión Internacional, que suelen ofrecer acceso a la programación en directo para la diáspora y el público internacional. De esta manera, los aficionados al béisbol que viven en otros países también podrán seguir la actuación de Cuba en el Clásico Mundial sin perder detalle del duelo ante Colombia.

Por otro lado, en Colombia y el resto de países de Latinoamérica, el partido se podrá ver a través de la señal de ESPN, canal que cuenta con los derechos de transmisión del torneo en la región. Además, quienes prefieran el formato digital tendrán la opción de seguir el encuentro vía streaming en Disney Plus Premium, siempre que cuenten con una suscripción activa y acceso a internet estable. Esta combinación de TV por cable y plataforma OTT facilita que los fans vean el juego desde casa, el trabajo o incluso en movimiento.

En los Estados Unidos, el choque entre Cuba y Colombia se transmitirá en FOX Deportes, pensado para el público hispanohablante, y en FOX One (FOX Sports 1), dirigido principalmente al público angloparlante. Ambas señales suelen ofrecer una cobertura completa del Clásico Mundial de Béisbol, con previa, comentarios especializados y análisis postpartido, por lo que los aficionados podrán disfrutar una experiencia más completa alrededor del enfrentamiento. Revisa tu guía de programación local o la app de tu operador para confirmar el número de canal y el horario según tu zona horaria.

¿Qué canal transmite Cuba vs. Colombia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

PAÍSES CANALES TV / STREAMING Cuba Tele Rebelde Colombia ESPN y Disney Plus Premium Estados Unidos FOX Deportes, FOX One y FOX Sports App Latinoamérica ESPN y Disney Plus Premium

Horario para ver el juego Cuba vs. Colombia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

11:00

12:00

13:00

14:00

En Estados Unidos

12 p.m. ET

11 a.m. CT

10 a.m. MT

9 a.m. PT