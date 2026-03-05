Cuba y Panamá rompen fuegos en el Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El encuentro se disputará este viernes 6 de marzo, desde las 11:00 horas de La Habana y Ciudad de Panamá (11:00 a.m. ET / 8:00 a.m. PT) , en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico. ¿Quieres saber a qué hora empieza y en qué canal transmiten el juego? Aquí te contamos cuáles son los horarios y los canales de TV que televisan el partido en señal abierta y por streaming, según el país donde te encuentres.

En Cuba, el duelo de los dirigidos por Germán Mesa frente a los panameños se podrá ver por Tele Rebelde, disponible en el canal 2 y, en la TDT, como SD-2 (señal estándar) y HD-3 (señal en alta definición). También podrás seguirlo a través de telerebelde.icrt.cu y de la plataforma Teveo. Si te encuentras fuera del país, las opciones para sintonizar Tele Rebelde incluyen los portales de TV Cubana y Cubavisión.

Por otro lado, los seguidores de Panamá, dirigida por el mánager José Mayorga, podrán ver el juego frente al Team Asere por RPC Televisión y Medcom Go. Otra opción será seguir la transmisión a través de ESPN Deportes y Disney Plus Premium.

En los Estados Unidos, FOX Sports, FOX One, FS1, la app de FOX Sports, Tubi y Fubo televisarán el duelo entre Cuba y Panamá.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Cuba vs. Panamá por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Países Horario Canales TV / Streaming Cuba 11:00 Tele Rebelde Panamá 11:00 RPC Televisión, Medcom Go, ESPN y Disney Plus Premium Estados Unidos 11 a.m. / 8 a.m. FOX Sports, FOX One, FS1, la app de FOX Sports, Tubi y Fubo