Uno de los duelos claves del grupo A se juega en San Juan, cuando Cuba enfrente a Puerto Rico EN VIVO por el Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026, este lunes 9 de marzo de 2026 a partir de las 7:00 p.m. hora del Este de Estados Unidos (ET) en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan. Conoce los horarios por país, los canales de TV y dónde ver streaming online el partido en vivo y en directo por diferentes dispositivos móviles.
¿A qué hora juegan Cuba vs Puerto Rico el 9 de marzo?
El duelo Cuba vs Puerto Rico por el Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se juega hoy lunes 9 de marzo de 2026. El partido está programado para las 7:00 p.m. hora local de San Juan (AST), que coincide con las 7:00 p.m. hora del Este de Estados Unidos (ET).
Para que la audiencia cubana y puertorriqueña pueda ubicarse mejor, estas son las referencias horarias más importantes:
|Ciudad / Región
|País / Zona
|Hora del partido
|Zona horaria aproximada
|San Juan
|Puerto Rico
|7:00 p.m.
|AST (hora local)
|La Habana
|Cuba
|6:00 p.m.
|UTC-5 aprox.
|Costa Este de EE. UU. (Nueva York, Miami)
|Estados Unidos (Este)
|7:00 p.m.
|ET
|Costa Oeste de EE. UU. (Los Ángeles)
|Estados Unidos (Oeste)
|4:00 p.m.
|PT
- Hora en San Juan (Puerto Rico): 7:00 p.m.
- Hora en La Habana (Cuba): 6:00 p.m. (Cuba suele estar una hora por detrás de Puerto Rico en marzo).
- Hora en la costa Este de EE.UU. (Nueva York, Miami): 7:00 p.m. (ET).
- Hora en la costa Oeste de EE.UU. (Los Ángeles): 4:00 p.m. (PT).
El juego se disputa en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, sede oficial del Grupo A del torneo entre el 6 y el 11 de marzo de 2026.
¿Qué canal transmite Cuba vs Puerto Rico EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Online?
La transmisión del Clásico Mundial de Béisbol 2026 está repartida por territorios entre señales abiertas, de cable y plataformas digitales. Para el Cuba vs Puerto Rico de hoy, estos son los canales confirmados:
|Territorio / Región
|Tipo de señal
|Canal / Plataforma principal
|Detalle de la cobertura
|Cuba
|TV abierta
|Tele Rebelde
|Señal oficial designada para emitir el Clásico Mundial de Béisbol 2026.
|Puerto Rico
|TV de cable / deportiva
|WAPA Deportes
|Titular de los derechos de transmisión del torneo en la isla.
|Caribe y Pan Latinoamérica
|TV de cable (señal regional)
|ESPN (panregional en español)
|Cobertura del torneo para la región caribeña y panlatinoamericana.
|Estados Unidos (inglés)
|TV de cable / deportiva
|FS1
|Transmite en vivo el juego Cuba vs Puerto Rico dentro del calendario WBC.
|Estados Unidos (español)
|TV de cable / deportiva
|FOX Deportes
|Emite el partido de forma simultánea en español para EE.UU.
|Estados Unidos (streaming)
|Plataforma digital
|FOX One
|Ofrece todos los juegos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en línea.
- En Cuba: Tele Rebelde es la señal oficial designada para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.
- En Puerto Rico: WAPA Deportes tiene los derechos de transmisión en la isla.
- En el Caribe y Pan Latinoamérica: ESPN y su señal panregional en español cubren el torneo en la región caribeña, de acuerdo a la asignación “Pan Latin America; Pan Caribbean” para ESPN.
- En Estados Unidos (inglés): FS1 transmitirá en vivo el Cuba vs Puerto Rico como parte del calendario oficial de FOX Sports para el Clásico Mundial.
- En Estados Unidos (español): FOX Deportes emitirá el partido simultáneamente, según el cronograma oficial de MLB para el torneo.
- Streaming en EE.UU.: Todos los juegos del Clásico Mundial 2026 están disponibles en la plataforma FOX One, según el documento de programación de MLB.
Es importante que revises tu operador de TV paga o servicio de streaming local, ya que la numeración del canal puede variar según el país, ciudad o proveedor.