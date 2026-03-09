Jairo Rúa
Uno de los duelos claves del grupo A se juega en San Juan, cuando Cuba enfrente a Puerto Rico EN VIVO por el Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026, este lunes 9 de marzo de 2026 a partir de las 7:00 p.m. hora del Este de Estados Unidos (ET) en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan. Conoce los horarios por país, los canales de TV y dónde ver streaming online el partido en vivo y en directo por diferentes dispositivos móviles.

¿A qué hora juegan Cuba vs Puerto Rico el 9 de marzo?

El duelo Cuba vs Puerto Rico por el Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se juega hoy lunes 9 de marzo de 2026. El partido está programado para las 7:00 p.m. hora local de San Juan (AST), que coincide con las 7:00 p.m. hora del Este de Estados Unidos (ET).

Para que la audiencia cubana y puertorriqueña pueda ubicarse mejor, estas son las referencias horarias más importantes:

Ciudad / RegiónPaís / ZonaHora del partidoZona horaria aproximada
San JuanPuerto Rico7:00 p.m.AST (hora local)
La HabanaCuba6:00 p.m.UTC-5 aprox.
Costa Este de EE. UU. (Nueva York, Miami)Estados Unidos (Este)7:00 p.m.ET
Costa Oeste de EE. UU. (Los Ángeles)Estados Unidos (Oeste)4:00 p.m.PT
  • Hora en San Juan (Puerto Rico): 7:00 p.m.
  • Hora en La Habana (Cuba): 6:00 p.m. (Cuba suele estar una hora por detrás de Puerto Rico en marzo).​
  • Hora en la costa Este de EE.UU. (Nueva York, Miami): 7:00 p.m. (ET).​
  • Hora en la costa Oeste de EE.UU. (Los Ángeles): 4:00 p.m. (PT).​

El juego se disputa en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, sede oficial del Grupo A del torneo entre el 6 y el 11 de marzo de 2026.

¿Qué canal transmite Cuba vs Puerto Rico EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Online?

La transmisión del Clásico Mundial de Béisbol 2026 está repartida por territorios entre señales abiertas, de cable y plataformas digitales. Para el Cuba vs Puerto Rico de hoy, estos son los canales confirmados:

Territorio / RegiónTipo de señalCanal / Plataforma principalDetalle de la cobertura
CubaTV abiertaTele RebeldeSeñal oficial designada para emitir el Clásico Mundial de Béisbol 2026.
Puerto RicoTV de cable / deportivaWAPA DeportesTitular de los derechos de transmisión del torneo en la isla.
Caribe y Pan LatinoaméricaTV de cable (señal regional)ESPN (panregional en español)Cobertura del torneo para la región caribeña y panlatinoamericana.
Estados Unidos (inglés)TV de cable / deportivaFS1Transmite en vivo el juego Cuba vs Puerto Rico dentro del calendario WBC.
Estados Unidos (español)TV de cable / deportivaFOX DeportesEmite el partido de forma simultánea en español para EE.UU.
Estados Unidos (streaming)Plataforma digitalFOX OneOfrece todos los juegos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en línea.
  • En Cuba: Tele Rebelde es la señal oficial designada para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.
  • En Puerto Rico: WAPA Deportes tiene los derechos de transmisión en la isla.​
  • En el Caribe y Pan Latinoamérica: ESPN y su señal panregional en español cubren el torneo en la región caribeña, de acuerdo a la asignación “Pan Latin America; Pan Caribbean” para ESPN.​
  • En Estados Unidos (inglés): FS1 transmitirá en vivo el Cuba vs Puerto Rico como parte del calendario oficial de FOX Sports para el Clásico Mundial.​
  • En Estados Unidos (español): FOX Deportes emitirá el partido simultáneamente, según el cronograma oficial de MLB para el torneo.
  • Streaming en EE.UU.: Todos los juegos del Clásico Mundial 2026 están disponibles en la plataforma FOX One, según el documento de programación de MLB.

Es importante que revises tu operador de TV paga o servicio de streaming local, ya que la numeración del canal puede variar según el país, ciudad o proveedor.

