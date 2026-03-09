Uno de los duelos claves del grupo A se juega en San Juan, cuando Cuba enfrente a Puerto Rico EN VIVO por el Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026, este lunes 9 de marzo de 2026 a partir de las 7:00 p.m. hora del Este de Estados Unidos (ET) en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan . Conoce los horarios por país, los canales de TV y dónde ver streaming online el partido en vivo y en directo por diferentes dispositivos móviles.

¿A qué hora juegan Cuba vs Puerto Rico el 9 de marzo?

El duelo Cuba vs Puerto Rico por el Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se juega hoy lunes 9 de marzo de 2026. El partido está programado para las 7:00 p.m. hora local de San Juan (AST), que coincide con las 7:00 p.m. hora del Este de Estados Unidos (ET) .

Para que la audiencia cubana y puertorriqueña pueda ubicarse mejor, estas son las referencias horarias más importantes:

Ciudad / Región País / Zona Hora del partido Zona horaria aproximada San Juan Puerto Rico 7:00 p.m. AST (hora local) La Habana Cuba 6:00 p.m. UTC-5 aprox. Costa Este de EE. UU. (Nueva York, Miami) Estados Unidos (Este) 7:00 p.m. ET Costa Oeste de EE. UU. (Los Ángeles) Estados Unidos (Oeste) 4:00 p.m. PT

Hora en San Juan (Puerto Rico): 7:00 p.m.

Hora en La Habana (Cuba): 6:00 p.m. (Cuba suele estar una hora por detrás de Puerto Rico en marzo).​

Hora en la costa Este de EE.UU. (Nueva York, Miami): 7:00 p.m. (ET).​

Hora en la costa Oeste de EE.UU. (Los Ángeles): 4:00 p.m. (PT).​

El juego se disputa en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, sede oficial del Grupo A del torneo entre el 6 y el 11 de marzo de 2026.

¿Qué canal transmite Cuba vs Puerto Rico EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Online?

La transmisión del Clásico Mundial de Béisbol 2026 está repartida por territorios entre señales abiertas, de cable y plataformas digitales. Para el Cuba vs Puerto Rico de hoy, estos son los canales confirmados:

Territorio / Región Tipo de señal Canal / Plataforma principal Detalle de la cobertura Cuba TV abierta Tele Rebelde Señal oficial designada para emitir el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Puerto Rico TV de cable / deportiva WAPA Deportes Titular de los derechos de transmisión del torneo en la isla. Caribe y Pan Latinoamérica TV de cable (señal regional) ESPN (panregional en español) Cobertura del torneo para la región caribeña y panlatinoamericana. Estados Unidos (inglés) TV de cable / deportiva FS1 Transmite en vivo el juego Cuba vs Puerto Rico dentro del calendario WBC. Estados Unidos (español) TV de cable / deportiva FOX Deportes Emite el partido de forma simultánea en español para EE.UU. Estados Unidos (streaming) Plataforma digital FOX One Ofrece todos los juegos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en línea.

En Cuba: Tele Rebelde es la señal oficial designada para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

En Puerto Rico: WAPA Deportes tiene los derechos de transmisión en la isla.​

En el Caribe y Pan Latinoamérica: ESPN y su señal panregional en español cubren el torneo en la región caribeña, de acuerdo a la asignación “Pan Latin America; Pan Caribbean” para ESPN.​

En Estados Unidos (inglés): FS1 transmitirá en vivo el Cuba vs Puerto Rico como parte del calendario oficial de FOX Sports para el Clásico Mundial.​

En Estados Unidos (español): FOX Deportes emitirá el partido simultáneamente, según el cronograma oficial de MLB para el torneo.

Streaming en EE.UU.: Todos los juegos del Clásico Mundial 2026 están disponibles en la plataforma FOX One, según el documento de programación de MLB.

Es importante que revises tu operador de TV paga o servicio de streaming local, ya que la numeración del canal puede variar según el país, ciudad o proveedor.