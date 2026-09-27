Curazao recibirá a Nicaragua en la segunda jornada del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026 en el Stadion Ergilio Hato de Willemstad. Al estar en la máxima categoría del torneo dentro de un sector sumamente competitivo que incluye a Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago, y República Dominicana, sumar de visitante ante Curazao es crucial para las aspiraciones tanto de la Azul y Blanco como The Blue Wave de asegurar la permanencia y pelear por el pase a los cuartos de final. A continuación, te compartimos los horarios y la guía de canales que transmitirán el partido Curazao vs. Nicaragua en vivo por la Fecha 2 de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf.

¿A qué hora juega Curazao vs. Nicaragua por Concacaf Nations League 2026?

El partido entre Curazao y Nicaragua por la Jornada 2 del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026 se realizará a las 20:00 horas (horario local). A continuación, te compartimos la lista de horarios según tu localidad para que puedas seguir el duelo.

Estados Unidos (ET): 8:00 p.m.

Estados Unidos (CT): 7:00 p. m.

Estados Unidos (MT): 6:00 p. m.

Estados Unidos (PT): 5:00 p. m.

México (CDMX): 6:00 p. m.

Costa Rica: 6:00 p. m.

El Salvador: 6:00 p. m.

Guatemala: 6:00 p. m.

Honduras: 6:00 p. m.

Nicaragua: 6:00 p. m.

Panamá: 7:00 p. m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Perú: 7:00 p. m.

Colombia: 7:00 p. m.

Curazao: 8:00 p.m.

Puerto Rico: 8:00 p. m.

República Dominicana: 8:00 p. m.

Chile (Santiago): 8:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Brasil (Brasilia): 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Paraguay: 9:00 p.m.

¿En qué canal ver el partido Curazao vs. Nicaragua por Concacaf Nations League 2026?

La transmisión del partido entre Curazao y Nicaragua por la Fecha 2 del Grupo A de la Liga A de la Liga de Naciones Concacaf 2026 que se realizará este domingo 27 de septiembre en el Stadion Ergilio Hato de Willemstad se verá en los canales:

Curazao: Concacaf App, Concacaf YouTube

Nicaragua: NicaSports (Solo partidos local de NCA), Fox, Fox+, Tubi, Fox YouTube, Concacaf App, Concacaf YouTube

USA: Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX, FOX One