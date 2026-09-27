Curazao recibirá a Nicaragua en la segunda jornada del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026 en el Stadion Ergilio Hato de Willemstad. Al estar en la máxima categoría del torneo dentro de un sector sumamente competitivo que incluye a Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago, y República Dominicana, sumar de visitante ante Curazao es crucial para las aspiraciones tanto de la Azul y Blanco como The Blue Wave de asegurar la permanencia y pelear por el pase a los cuartos de final. A continuación, te compartimos los horarios y la guía de canales que transmitirán el partido Curazao vs. Nicaragua en vivo por la Fecha 2 de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf.
¿A qué hora juega Curazao vs. Nicaragua por Concacaf Nations League 2026?
El partido entre Curazao y Nicaragua por la Jornada 2 del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026 se realizará a las 20:00 horas (horario local). A continuación, te compartimos la lista de horarios según tu localidad para que puedas seguir el duelo.
- Estados Unidos (ET): 8:00 p.m.
- Estados Unidos (CT): 7:00 p. m.
- Estados Unidos (MT): 6:00 p. m.
- Estados Unidos (PT): 5:00 p. m.
- México (CDMX): 6:00 p. m.
- Costa Rica: 6:00 p. m.
- El Salvador: 6:00 p. m.
- Guatemala: 6:00 p. m.
- Honduras: 6:00 p. m.
- Nicaragua: 6:00 p. m.
- Panamá: 7:00 p. m.
- Ecuador: 7:00 p.m.
- Perú: 7:00 p. m.
- Colombia: 7:00 p. m.
- Curazao: 8:00 p.m.
- Puerto Rico: 8:00 p. m.
- República Dominicana: 8:00 p. m.
- Chile (Santiago): 8:00 p.m.
- Bolivia: 8:00 p.m.
- Venezuela: 8:00 p.m.
- Argentina: 9:00 p.m.
- Brasil (Brasilia): 9:00 p.m.
- Uruguay: 9:00 p.m.
- Paraguay: 9:00 p.m.
¿En qué canal ver el partido Curazao vs. Nicaragua por Concacaf Nations League 2026?
La transmisión del partido entre Curazao y Nicaragua por la Fecha 2 del Grupo A de la Liga A de la Liga de Naciones Concacaf 2026 que se realizará este domingo 27 de septiembre en el Stadion Ergilio Hato de Willemstad se verá en los canales:
- Curazao: Concacaf App, Concacaf YouTube
- Nicaragua: NicaSports (Solo partidos local de NCA), Fox, Fox+, Tubi, Fox YouTube, Concacaf App, Concacaf YouTube
- USA: Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX, FOX One