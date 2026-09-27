Horarios oficiales y guía de canales de TV para ver gratis en vivo el partido Curazao vs. Nicaragua por la Concacaf Nations League 2026 en Centroamérica y EE. UU. | Crédito: concacaf.com / Composición Mag
Horarios oficiales y guía de canales de TV para ver gratis en vivo el partido Curazao vs. Nicaragua por la Concacaf Nations League 2026 en Centroamérica y EE. UU. | Crédito: concacaf.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Curazao recibirá a Nicaragua en la segunda jornada del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026 en el Stadion Ergilio Hato de Willemstad. Al estar en la máxima categoría del torneo dentro de un sector sumamente competitivo que incluye a Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago, y República Dominicana, sumar de visitante ante Curazao es crucial para las aspiraciones tanto de la Azul y Blanco como The Blue Wave de asegurar la permanencia y pelear por el pase a los cuartos de final. A continuación, te compartimos los horarios y la guía de canales que transmitirán el partido Curazao vs. Nicaragua en vivo por la Fecha 2 de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf.

¿A qué hora juega Curazao vs. Nicaragua por Concacaf Nations League 2026?

El partido entre Curazao y Nicaragua por la Jornada 2 del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026 se realizará a las 20:00 horas (horario local). A continuación, te compartimos la lista de horarios según tu localidad para que puedas seguir el duelo.

  • Estados Unidos (ET): 8:00 p.m.
  • Estados Unidos (CT): 7:00 p. m.
  • Estados Unidos (MT): 6:00 p. m.
  • Estados Unidos (PT): 5:00 p. m.
  • México (CDMX): 6:00 p. m.
  • Costa Rica: 6:00 p. m.
  • El Salvador: 6:00 p. m.
  • Guatemala: 6:00 p. m.
  • Honduras: 6:00 p. m.
  • Nicaragua: 6:00 p. m.
  • Panamá: 7:00 p. m.
  • Ecuador: 7:00 p.m.
  • Perú: 7:00 p. m.
  • Colombia: 7:00 p. m.
  • Curazao: 8:00 p.m.
  • Puerto Rico: 8:00 p. m.
  • República Dominicana: 8:00 p. m.
  • Chile (Santiago): 8:00 p.m.
  • Bolivia: 8:00 p.m.
  • Venezuela: 8:00 p.m.
  • Argentina: 9:00 p.m.
  • Brasil (Brasilia): 9:00 p.m.
  • Uruguay: 9:00 p.m.
  • Paraguay: 9:00 p.m.

¿En qué canal ver el partido Curazao vs. Nicaragua por Concacaf Nations League 2026?

La transmisión del partido entre Curazao y Nicaragua por la Fecha 2 del Grupo A de la Liga A de la Liga de Naciones Concacaf 2026 que se realizará este domingo 27 de septiembre en el Stadion Ergilio Hato de Willemstad se verá en los canales:

  • Curazao: Concacaf App, Concacaf YouTube
  • Nicaragua: NicaSports (Solo partidos local de NCA), Fox, Fox+, Tubi, Fox YouTube, Concacaf App, Concacaf YouTube
  • USA: Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX, FOX One
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC