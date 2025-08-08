El tenista colombiano Daniel Galán, quien ocupa el puesto 134 del ranking ATP, enfrentará al italiano Jannik Sinner, la mejor raqueta del mundo en la actualidad, este sábado 9 de agosto por la Ronda 64 del Masters 1000 de Cincinnati 2025 a jugarse en la cancha central Lindner Family Tennis Centre, ubicado en Mason, Ohio (EE.UU.). ¿Quieres saber la hora exacta y el canal de TV para verlo? Aquí te contamos todo la información que necesitas para seguir el juego en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil, según el país donde te encuentres.

Tras vencer al japonés Taro Daniel (2-0), el kazajo Alexander Shevchenko (1-0) y el checo Vit Kopriva (6-4) durante las primeras rondas, Daniel Galán llega en un excelente nivel para poner a prueba Sinner, quien hará su debut oficial en el presente torneo luego de salir campeón en la última edición de Wimbledon donde superó (3-1) al español Carlos Alcaraz.

Si te encuentras en los Estados Unidos y quieres ver el juego entre Daniel Galán y Jack Sinner, tendrás que sintonizar la señal de Tennis TV o tener el servicio streaming de Fubo para poder verlo a partir de las 1:20 pm ET (10:20 pm PT).

En Colombia, México y el resto de países de Latinoamérica, el duelo Galán-Sinner se podrá mirar en ESPN y Disney+. También puedes ver todos los partidos del Masters 1000 de Cincinnati con tu cuenta de Tennis TV.

En España, deberá contar con Movistar Plus para seguir el enfrentamiento entre Daniel Galán y Jannik Sinner.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Daniel Galán vs. Jannik Sinner por Masters 1000 de Cincinnati?

Países Horario Canales TV / Streaming Estados Unidos 1:20 pm ET (10:20 pm PT) Tennis TV y FUBO México 11:20 ESPN, Disney Plus y Tennis TV Costa Rica 11:20 ESPN, Disney Plus y Tennis TV El Salvador 11:20 ESPN, Disney Plus y Tennis TV Nicaragua 11:20 ESPN, Disney Plus y Tennis TV Guatemala 11:20 ESPN, Disney Plus y Tennis TV Colombia 12:20 ESPN, Disney Plus y Tennis TV Perú 12:20 ESPN, Disney Plus y Tennis TV Ecuador 12:20 ESPN, Disney Plus y Tennis TV Venezuela 13:20 ESPN, Disney Plus y Tennis TV Chile 13:20 ESPN, Disney Plus y Tennis TV Cuba 13:20 ESPN, Disney Plus y Tennis TV Canadá 13:20 ESPN, Disney Plus y Tennis TV Argentina 14:20 ESPN, Disney Plus y Tennis TV Chile 14:20 ESPN, Disney Plus y Tennis TV España 19:20 Movistar Plus