Todo listo para el inicio de los playoffs de la NFL 2026. Este domingo 11 de enero, mira el juego de Philadelphia Eagles vs. San Francisco 49ers, uno de los enfrentamientos más parejos que nos ofrecerá esta Ronda de Comodines en lo que es la Conferencia Nacional. Finalizando con un récord de 11-6 por parte de los Eagles contra 12-5 por parte de los 49ers, este duelo promete ser electrizante de inicio a fin. Conoce aquí, a qué hora juegan y qué canales transmiten el duelo .

¿A qué hora juega Eagles vs. 49ers EN VIVO por Ronda de Comodines de NFL 2026?

Si vives en México, el juego de Eagles vs. 49ers empezará este domingo 11 de enero de 2026 a partir de las 3:30 p.m. CDMX y si vives en Estados Unidos será a partir de las 4:30 p.m. Tiempo del Este. Mantente atento a la programación local para seguir el miunuto a miunuto de este imperdible enfrentamiento.

¿Qué canal transmite Eagles vs. 49ers EN VIVO por Ronda de Comodines de NFL 2026?

Para buena noticia de los aficionados, en México el juego de Eagles vs. 49ers se podrá ver en señal abierta a través del Canal 5 de Televisa. Además, podrás seguirlo en Fox Sports o FOX si vives en Estados Unidos, siendo estas las alternativas oficiales para seguir el minuto a minuto del duelo por la Ronda de Comodines de la NFL 2026.

¿A quién enfrentará el ganador de Eagles vs. 49ers?

El ganador de la llave entre San Francisco 49ers vs. Philadelphia Eagles estará enfrentando al ganador de la serie entre Green Bay Packers vs. Chicago Bears. Además, cabe señalar que Seattle Seahawks ya tienen asegurado su lugar en la semifinal de la Conferencia Nacional, esperando al ganador de Los Angeles Rams vs. Carolina Panthers.

Fecha: domingo 11 de enero de 2026

domingo 11 de enero de 2026 Lugar: Lincoln Financial Field, Philadelphia

Lincoln Financial Field, Philadelphia Horario: 4:30 p.m. Tiempo del Este

4:30 p.m. Tiempo del Este Canal TV: FOX (Estados Unidos) / Fox Sports y Canal 5 en México

FOX (Estados Unidos) / Fox Sports y Canal 5 en México Streaming: Fox Sports App