Ecuador enfrenta a Arabia Saudita en un partido amistoso internacional imperdible rumbo a la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 este sábado 30 de mayo de 2026 a las 7:30 p.m. ET / 5:30 p.m. Tiempo del Centro de CDMX / 4:30 p.m. PT . El Red Bull Arena en Harrison, Nueva Jersey, será escenario de uno de los últimos encuentros preparativos previo a los que serán sus respectivos estrenos mundialistas. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo por TV, tablet y celular? Conoce la guía completa de canales y streaming online para seguir el juego del Tricolor; además, los horarios por región para no perderte ningún un solo instante del duelo.

Conoce el grupo de Ecuador en el Mundial 2026, donde enfrentrará a Alemania, Curazao y Costa de Marfil. (Foto: AFP)

¿A qué hora juega Ecuador vs. Arabia Saudita por amistoso al Mundial de Norteamérica 2026 en EE.UU.?

Aquí te compartimos los horarios en Estados Unidos para ver el partido amistoso internacional Ecuador vs. Arabia Saudita que se jugará este sábado 30 de mayo de 2026 desde el Red Bull Arena de Harrison, Nueva Jersey:

7:30 p.m. - Hora del Este (ET)

6:30 p.m. - Hora del Centro (CT)

5:30 p.m. - Hora de la Montaña (MT)

4:30 p.m. - Hora del Pacífico (PT)

¿A qué hora juega Ecuador vs. Arabia Saudita por amistoso al Mundial de Norteamérica 2026 en Latinoamérica?

El enfrentamiento Ecuador vs. Arabia Saudita está programado para comenzar a partir de las 5:30 pm (Tiempo del Centro) / 7:30 pm ET. Aquí te compartimos los horarios en distintas partes del mundo para seguir el amistoso internacional desde el Red Bull Arena de Nueva Jersey:

Argentina - 8:30 pm

Brasil - 8:30 pm

Chile - 8:30 pm

Paraguay - 8:30 pm

Uruguay - 8:30 pm

República Dominicana - 7:30 pm

Bolivia - 7:30 pm

Puerto Rico - 7:30 pm

Venezuela - 7:30 pm

Colombia - 6:30 pm

Ecuador - 6:30 pm

Perú - 6:30 pm

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Arabia Saudita por TV y streaming desde USA?

El partido amistoso internacional válido por fecha FIFA entre Ecuador y Arabia Saudita podrá verse en USA por VPN a través de la señal del medio ecuatoriano El Canal del Futbol.

Señal abierta de Teleamazonas para ver Ecuador vs. Arabia Saudita vía Canal 5, este sábado 30 de mayo, por amistoso de preparación al Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Cómo ver el partido en Ecuador vs. Arabia Saudita por TV y streaming desde México?

El partido Ecuador vs. Arabia Saudita será transmitido en México por VPN a través de la señal del medio ecuatoriano El Canal del Futbol.

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Arabia Saudita por TV y streaming desde Ecuador?

El partido amistoso internacional válido por fecha FIFA entre Ecuador y Arabia Saudita podrá verse a lo largo y ancho de la nación ecuatoriana por la señal de televisión de El Canal del Futbol.

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Arabia Saudita por TV y streaming desde Arabia Saudita?

El partido amistoso internacional válido por fecha FIFA entre Ecuador y Marruecos podrá verse en el territorio saudí a través de los canales / streaming STC TV.