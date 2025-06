Partidazo desde el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. Este jueves 05 de junio, la selección de Ecuador chocará ante Brasil por la Jornada 15 de las Eliminatorias 2026, encuentro que marcará el debut de Carlo Ancelotti al mando del ‘Scratch’. La ‘Tricolor’ en casa se hace bastante fuerte y ya se ubica segunda en la tabla de posiciones con 23 unidades, pese a que iniciaron con 3 puntos menos debido a una sanción. Por su parte, Brasil se ubica en el cuarto lugar con 21 puntos y, de momento, obtiene un cupo directo al Mundial 2026. Aquí te cuento a qué hora se juega y qué canal transmite Ecuador vs. Brasil de las Eliminatorias .

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Brasil por Eliminatorias 2026?

No te pierdas el partido de Ecuador vs. Brasil por la Jornada 15 de las Eliminatorias 2026 a partir de las 7:00 p.m. ET en Estados Unidos o 5:00 p.m. en Ciudad de México. Estos son los horarios para seguir la transmisión del encuentro que se vivirá en el Estadio Monumental de Guayaquil, en lo que será el debut de Carlo Ancelotti.

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Brasil EN VIVO desde USA?

Si te encuentras en los Estados Unidos y quieres ver el partido de Ecuador vs. Brasil por la Jornada 15 de las Eliminatorias al Mundial 2026, deberás hacerlo a través de PPV de Fanatiz USA. Es la única opción disponible para seguir el juego de este jueves 05 de junio.

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Brasil EN VIVO desde México?

Si te encuentras en México, te revelamos que SKY Sports cuenta con los derechos para transmitir las Eliminatorias Conmebol 2026 en los siguientes canales SKY Sports 1 (524 / 1524 HD), SKY Sports 2 (529 / 1529 HD), SKY Sports 3 (537 / 1537 HD), SKY Sports 4 (540 / 1540 HD) y SKY Sports 5 (542 / 1542 HD).

Hora, TV y dónde ver Ecuador vs. Brasil por Eliminatorias 2026

Fecha: jueves 05 de junio de 2025

jueves 05 de junio de 2025 Lugar: Estadio Monumental Banco Pichincha

Estadio Monumental Banco Pichincha Horario: 7:00 p.m. ET / 5:00 p.m. CDMX

7:00 p.m. ET / 5:00 p.m. CDMX Canal TV: Sky Sports (México)

Sky Sports (México) Streaming: Fanatiz y Sky Plus+