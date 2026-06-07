Ecuador cierra su ciclo de amistosos preparatorios rumbo al Mundial 2026 enfrentando a Guatemala este domingo 7 de junio en el Scotts Miracle-Gro Field de Columbus, Ohio. El seleccionador Sebastian Beccacece tendrá una última oportunidad para afinar detalles en la Tri, ya con el equipo completo, antes de su debut mundialista ante Costa de Marfil. Si quieres saber a qué hora juega y qué canal transmite Ecuador vs. Guatemala, te compartimos todos los detalles para verlo tanto desde el territorio ecuatoriano como en el resto de Latinoamérica.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Guatemala por amistoso al Mundial de Norteamérica 2026 en EE.UU.?

Aquí te compartimos los horarios en Estados Unidos para ver el partido amistoso internacional Ecuador vs. Guatemala que se jugará este domingo 7 de junio de 2026 desde el Scotts Miracle-Gro Field de Columbus, Ohio:

4:00 p.m. - Hora del Este (ET)

3:00 p.m. - Hora del Centro (CT)

2:00 p.m. - Hora de la Montaña (MT)

1:00 p.m. - Hora del Pacífico (PT)

¿A qué hora juega Ecuador vs. Guatemala por amistoso al Mundial de Norteamérica 2026 en Latinoamérica?

El enfrentamiento Ecuador vs. Guatemala está programado para comenzar a partir de las 2:00 pm (Tiempo del Centro) / 4:00 pm ET. Aquí te compartimos los horarios en distintas partes del mundo para seguir el amistoso internacional desde el Scotts Miracle-Gro Field de Columbus, Ohio:

Argentina - 5:00 pm

Brasil - 5:00 pm

Chile - 5:00 pm

Paraguay - 5:00 pm

Uruguay - 5:00 pm

República Dominicana - 4:00 pm

Bolivia - 4:00 pm

Puerto Rico - 4:00 pm

Venezuela - 4:00 pm

Colombia - 3:00 pm

Ecuador - 3:00 pm

Perú - 3:00 pm

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Guatemala por TV y streaming desde USA?

El partido amistoso internacional válido por fecha FIFA entre Ecuador y Guatemala podrá verse en USA a través de la plataforma de streaming Fanatiz.

¿Cómo ver el partido en Ecuador vs. Guatemala por TV y streaming desde México?

El partido Ecuador vs. Guatemala será transmitido en México por VPN a través de la señal del medio ecuatoriano El Canal del Futbol.

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Guatemala por TV y streaming desde Ecuador?

El partido amistoso internacional válido por fecha FIFA entre Ecuador y Guatemala podrá verse a lo largo y ancho de la nación ecuatoriana por la señal de televisión de El Canal del Futbol.

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Guatemala por TV y streaming desde Guatemala?

El partido amistoso internacional válido por fecha FIFA entre Ecuador y Guatemala podrá verse en el territorio guatemalteco a través de los canales / streaming TVGT Sports y TVGT Plus.