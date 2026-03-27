¡La Tri está lista para un nuevo desafío de clase mundial! Ecuador se enfrenta a Marruecos este viernes 27 de marzo de 2026 a las 4:15 p.m. ET / 3:15 p.m. Tiempo del Centro de CDMX / 1:15 p.m. PT en un duelo de pronóstico reservado que tiene a toda la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos y el mundo en vilo. Tras una preparación sólida en la última fecha FIFA, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece busca dar un golpe de autoridad ante una de las potencias africanas más respetadas. Este choque no es solo un amistoso, es la prueba de fuego necesaria para consolidar el esquema táctico que nos llevará lejos en la próxima gran cita mundialista. Si te preguntas a qué hora juega y qué canal transmite el Ecuador vs. Marruecos, aquí tienes la guía completa para no perderte ni un segundo.

Ecuador llega con el ánimo a tope tras vencer 2-0 a Nueva Zelanda en su última presentación, con goles memorables de Nilson Angulo y Leonardo Campana. La gran figura de esos encuentros fue Gonzalo Plata, quien con dos asistencias magistrales demostró por qué es el motor creativo de nuestra selección nacional. Esa victoria, sumada al empate sin goles ante Canadá, deja sensaciones muy positivas sobre la solidez defensiva y la efectividad en el área rival. La Tri ha encontrado un equilibrio que ilusiona a millones de hinchas que sueñan con ver a su bandera en lo más alto del fútbol global.

Por su parte, Marruecos aterriza en este compromiso envuelto en una situación administrativa sin precedentes tras la reciente Copa Africana de Naciones. Aunque cayeron en cancha ante Senegal, la CAF les otorgó el título por escritorio tras una incomparecencia del rival, registrando un marcador oficial de 3-0 a su favor. Este “título” llega en un momento de reestructuración para los “Leones del Atlas”, quienes buscarán demostrar en el campo que son los verdaderos reyes de África. Medirse ante un rival de este calibre es exactamente lo que Ecuador necesita para elevar su nivel competitivo antes del Mundial.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Marruecos por amistoso al Mundial de Norteamérica 2026 en EE.UU.?

Aquí te compartimos los horarios en Estados Unidos para ver el partido amistoso internacional Ecuador vs. Marruecos que se jugará este viernes 27 de marzo de 2026 desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid:

4:15 p.m. - Hora del Este (ET)

3:15 p.m. - Hora del Centro (CT)

2:15 p.m. - Hora de la Montaña (MT)

1:15 p.m. - Hora del Pacífico (PT)

¿A qué hora juega Ecuador vs. Marruecos por amistoso al Mundial de Norteamérica 2026 en Latinoamérica?

El enfrentamiento Ecuador vs. Marruecos está programado para comenzar a partir de las 2:45 pm (Tiempo del Centro) / 4:45 pm ET. Aquí te compartimos los horarios en distintas partes del mundo para seguir el amistoso internacional desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid:

Argentina - 5:15 pm

Brasil - 5:15 pm

Chile - 5:15 pm

Paraguay - 5:15 pm

Uruguay - 5:15 pm

Colombia - 3:15 pm

Ecuador - 3:15 pm

Perú - 3:15 pm

República Dominicana - 4:15 pm

Bolivia - 4:15 pm

Puerto Rico - 4:15 pm

Venezuela - 4:15 pm

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Marruecos por TV y streaming desde USA?

El partido amistoso internacional válido por fecha FIFA entre Ecuador y Marruecos podrá verse en USA por VPN a través de la señal del medio ecuatoriano El Canal del Futbol.

¿Cómo ver el partido en Ecuador vs. Marruecos por TV y streaming desde México?

El partido Ecuador vs. Marruecos será transmitido en México por los canales / streaming de Claro Sports.

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Marruecos por TV y streaming desde Ecuador?

El partido amistoso internacional válido por fecha FIFA entre Ecuador y Marruecos podrá verse a lo largo y ancho de la nación ecuatoriana por la señal de televisión de El Canal del Futbol.

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Marruecos por TV y streaming desde Marruecos?

El partido amistoso internacional válido por fecha FIFA entre Ecuador y Marruecos podrá verse en el territorio marroquí a través de los canales / streaming Arryadia, Al Aoula y SNRT Live.