Chile vs. Egipto chocan por el Mundial Sub-20 este 3 de octubre en Santiago. (Foto: Composición MAG )
Renato Cardenas C.
El Mundial Sub-20 sigue regalando emociones y uno de los partidos más atractivos de la jornada será el Chile vs. Egipto, programado para este viernes 3 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago (55,358 espectadores). Los anfitriones, que vienen de caer 0-2 ante Japón, están obligados a ganar para seguir con chances de clasificación. En tanto, Egipto, último del grupo, buscará un triunfo amplio para aspirar a colarse como uno de los mejores terceros.

Un duelo cargado de necesidad, con dos selecciones juveniles que no tienen margen de error y que puede definir la suerte de ambos en el certamen. Aquí te contamos a qué hora juega Chile vs. Egipto, qué canal transmite y dónde verlo EN VIVO desde México, Estados Unidos y España.

¿En qué canal transmite Egipto vs. Chile EN VIVO hoy 3 de octubre por Mundial Sub-20?

Estos son los canales de TV y servicios de streaming que transmitirán el encuentro en distintas regiones:

País o zonaCanales y plataformas
MéxicoTUDN, ViX Premium, FIFA+
EspañaFIFA+
SudaméricaFIFA+ / DSports / DSports+ Plus / DGO / Chilevisión
Estados UnidosFOX Sports 2, Telemundo, Universo, Fubo Sports

¿A qué hora ver el partido Chile vs. Egipto por el Mundial Sub 20?

  • Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 20:00 hs
  • Bolivia, Puerto Rico, R. Dominicana, Venezuela y EE.UU. (ET): 19:00 hs
  • Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 18:00 hs
  • México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 17:00 hs

Chile vs Egipto: probables alineaciones

Chile:Mella; Romero, Garguez, Pérez, Faúndez; Sandoval, Ramos, Arce, Millán, Chatiliez; Rossel.

Egipto:Waheb; Samy, Motaz Mohamed, Abdin, Bostangy; Momen Sherif, Kabaka, Gabriel, Abdallah; Telib, Nayel.

Chile vs. Egipto: tabla de posiciones del Grupo A

Tras dos fechas disputadas, así marcha la clasificación:

#EquipoJPTSGEP
1Japón26200
2Nueva Zelanda23101
3Chile23101
4Egipto20002
Nacido en Lima en 1992, se formó en traducción y pedagogía antes de dirigir su carrera hacia el periodismo. En 2013 ingresó al Grupo El Comercio, donde trabajó durante 12 años en Depor, cubriendo diversas facetas del deporte. Actualmente, es parte del Núcleo de Audiencias del GEC, donde continúa aportando con dedicación en el ámbito digital.

