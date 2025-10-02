El Mundial Sub-20 sigue regalando emociones y uno de los partidos más atractivos de la jornada será el Chile vs. Egipto, programado para este viernes 3 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago (55,358 espectadores). Los anfitriones, que vienen de caer 0-2 ante Japón, están obligados a ganar para seguir con chances de clasificación. En tanto, Egipto, último del grupo, buscará un triunfo amplio para aspirar a colarse como uno de los mejores terceros.

Un duelo cargado de necesidad, con dos selecciones juveniles que no tienen margen de error y que puede definir la suerte de ambos en el certamen. Aquí te contamos a qué hora juega Chile vs. Egipto, qué canal transmite y dónde verlo EN VIVO desde México, Estados Unidos y España.

¿En qué canal transmite Egipto vs. Chile EN VIVO hoy 3 de octubre por Mundial Sub-20?

Estos son los canales de TV y servicios de streaming que transmitirán el encuentro en distintas regiones:

País o zona Canales y plataformas México TUDN, ViX Premium, FIFA+ España FIFA+ Sudamérica FIFA+ / DSports / DSports+ Plus / DGO / Chilevisión Estados Unidos FOX Sports 2, Telemundo, Universo, Fubo Sports

¿A qué hora ver el partido Chile vs. Egipto por el Mundial Sub 20?

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 20:00 hs

20:00 hs Bolivia, Puerto Rico, R. Dominicana, Venezuela y EE.UU. (ET): 19:00 hs

19:00 hs Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 18:00 hs

18:00 hs México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 17:00 hs

Chile vs Egipto: probables alineaciones

Chile:Mella; Romero, Garguez, Pérez, Faúndez; Sandoval, Ramos, Arce, Millán, Chatiliez; Rossel.

Egipto:Waheb; Samy, Motaz Mohamed, Abdin, Bostangy; Momen Sherif, Kabaka, Gabriel, Abdallah; Telib, Nayel.

Chile vs. Egipto: tabla de posiciones del Grupo A

Tras dos fechas disputadas, así marcha la clasificación:

# Equipo J PTS G E P 1 Japón 2 6 2 0 0 2 Nueva Zelanda 2 3 1 0 1 3 Chile 2 3 1 0 1 4 Egipto 2 0 0 0 2