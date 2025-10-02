El Mundial Sub-20 sigue regalando emociones y uno de los partidos más atractivos de la jornada será el Chile vs. Egipto, programado para este viernes 3 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago (55,358 espectadores). Los anfitriones, que vienen de caer 0-2 ante Japón, están obligados a ganar para seguir con chances de clasificación. En tanto, Egipto, último del grupo, buscará un triunfo amplio para aspirar a colarse como uno de los mejores terceros.
Un duelo cargado de necesidad, con dos selecciones juveniles que no tienen margen de error y que puede definir la suerte de ambos en el certamen. Aquí te contamos a qué hora juega Chile vs. Egipto, qué canal transmite y dónde verlo EN VIVO desde México, Estados Unidos y España.
¿En qué canal transmite Egipto vs. Chile EN VIVO hoy 3 de octubre por Mundial Sub-20?
Estos son los canales de TV y servicios de streaming que transmitirán el encuentro en distintas regiones:
|País o zona
|Canales y plataformas
|México
|TUDN, ViX Premium, FIFA+
|España
|FIFA+
|Sudamérica
|FIFA+ / DSports / DSports+ Plus / DGO / Chilevisión
|Estados Unidos
|FOX Sports 2, Telemundo, Universo, Fubo Sports
¿A qué hora ver el partido Chile vs. Egipto por el Mundial Sub 20?
- Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 20:00 hs
- Bolivia, Puerto Rico, R. Dominicana, Venezuela y EE.UU. (ET): 19:00 hs
- Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 18:00 hs
- México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 17:00 hs
Chile vs Egipto: probables alineaciones
Chile:Mella; Romero, Garguez, Pérez, Faúndez; Sandoval, Ramos, Arce, Millán, Chatiliez; Rossel.
Egipto:Waheb; Samy, Motaz Mohamed, Abdin, Bostangy; Momen Sherif, Kabaka, Gabriel, Abdallah; Telib, Nayel.
Chile vs. Egipto: tabla de posiciones del Grupo A
Tras dos fechas disputadas, así marcha la clasificación:
|#
|Equipo
|J
|PTS
|G
|E
|P
|1
|Japón
|2
|6
|2
|0
|0
|2
|Nueva Zelanda
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|Chile
|2
|3
|1
|0
|1
|4
|Egipto
|2
|0
|0
|0
|2