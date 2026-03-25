MADRID (ESPAÑA), 25/03/2026.- Lista de horarios y canales de televisión de diferentes países del mundo para ver el partido entre Real Madrid y FC Barcelona este miércoles 25 de marzo por la ida de los cuartos de final de la Women's Champions League 2025-26 desde el estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid, España. FOTO DE CHATGPT PARA MAG DE EL COMERCIO
MADRID (ESPAÑA), 25/03/2026.- Lista de horarios y canales de televisión de diferentes países del mundo para ver el partido entre Real Madrid y FC Barcelona este miércoles 25 de marzo por la ida de los cuartos de final de la Women's Champions League 2025-26 desde el estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid, España. FOTO DE CHATGPT PARA MAG DE EL COMERCIO
/ CHATGPT
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Real Madrid y FC Barcelona se citan en una edición especial del clásico español del fútbol femenino por el marco del partido de ida de los cuartos de final de la Women’s Champions League 2025-26. El encuentro se disputará este miércoles 25 de marzo, a partir de las 18:45 del horario peninsular (1:45 p.m. ET / 10:45 a.m. PT), desde el Estadio Alfredo Di Stéfano de la ciudad de Madrid, España. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal se transmite? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre los horarios y la señales que ofrecerán la cobertura del duelo en vivo y en directo, según el país donde te encuentres.

En España, la cobertura oficial del Real Madrid-FC Barcelona estará disponible en RTVE Play, TV3 de Catalunya, Movistar Plus, fuboTV Spain y Disney Plus Premium. Por otro lado, CBS Sports Network, ESPN Deportes, Paramount+, fuboTV USA y ESPN App pasarán el cotejo en los Estados Unidos en idiomas inglés y español.

En los países de Latinoamérica (excepto México), ESPN Norte, ESPN Sur y Disney Plus Premium ofrecerán las imágenes del Real Madrid vs. FC Barcelona por la Women’s Champions League.

Si te encuentras en México, tienes la opción de seguir el clásico español femenino por las pantallas de TVC Deportes.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. FC Barcelona por la Women’s Champions League 2026?

PAÍSESHORARIOSCANALES TV
España18:45RTVE Play, TV3 de Catalunya, Movistar Plus, fuboTV Spain y Disney Plus Premium
Estados Unidos1:45 p.m. ET / 10:45 a.m. PTRTVE Play, TV3 de Catalunya, Movistar Plus, fuboTV Spain y Disney Plus Premium
México11:45TVC Deportes
Costa Rica11:45ESPN y Disney Plus Premium
Nicaragua11:45ESPN y Disney Plus Premium
El Salvador11:45ESPN y Disney Plus Premium
Guatemala11:45ESPN y Disney Plus Premium
Honduras11:45ESPN y Disney Plus Premium
Perú12:45ESPN y Disney Plus Premium
Panamá12:45ESPN y Disney Plus Premium
Ecuador12:45ESPN y Disney Plus Premium
Colombia12:45ESPN y Disney Plus Premium
Venezuela13:45ESPN y Disney Plus Premium
Puerto Rico13:45CBS Sports Network, ESPN Deportes, NAICOM y Disney Plus Premium
Rep. Dominicana13:45ESPN y Disney Plus Premium
Bolivia13:45ESPN y Disney Plus Premium
Argentina14:45ESPN y Disney Plus Premium
Chile14:45ESPN y Disney Plus Premium
Uruguay14:45ESPN y Disney Plus Premium
Paraguay14:45ESPN y Disney Plus Premium
Portugal17:45Disney Plus Premium
Italia18:45Disney Plus Premium
Alemania18:45Disney Plus Premium
Francia18:45Disney Plus Premium
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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