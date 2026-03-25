Real Madrid y FC Barcelona se citan en una edición especial del clásico español del fútbol femenino por el marco del partido de ida de los cuartos de final de la Women’s Champions League 2025-26. El encuentro se disputará este miércoles 25 de marzo, a partir de las 18:45 del horario peninsular (1:45 p.m. ET / 10:45 a.m. PT), desde el Estadio Alfredo Di Stéfano de la ciudad de Madrid, España. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal se transmite? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre los horarios y la señales que ofrecerán la cobertura del duelo en vivo y en directo, según el país donde te encuentres.

En España, la cobertura oficial del Real Madrid-FC Barcelona estará disponible en RTVE Play, TV3 de Catalunya, Movistar Plus, fuboTV Spain y Disney Plus Premium. Por otro lado, CBS Sports Network, ESPN Deportes, Paramount+, fuboTV USA y ESPN App pasarán el cotejo en los Estados Unidos en idiomas inglés y español.

En los países de Latinoamérica (excepto México), ESPN Norte, ESPN Sur y Disney Plus Premium ofrecerán las imágenes del Real Madrid vs. FC Barcelona por la Women’s Champions League.

Si te encuentras en México, tienes la opción de seguir el clásico español femenino por las pantallas de TVC Deportes.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. FC Barcelona por la Women’s Champions League 2026?

PAÍSES HORARIOS CANALES TV España 18:45 RTVE Play, TV3 de Catalunya, Movistar Plus, fuboTV Spain y Disney Plus Premium Estados Unidos 1:45 p.m. ET / 10:45 a.m. PT RTVE Play, TV3 de Catalunya, Movistar Plus, fuboTV Spain y Disney Plus Premium México 11:45 TVC Deportes Costa Rica 11:45 ESPN y Disney Plus Premium Nicaragua 11:45 ESPN y Disney Plus Premium El Salvador 11:45 ESPN y Disney Plus Premium Guatemala 11:45 ESPN y Disney Plus Premium Honduras 11:45 ESPN y Disney Plus Premium Perú 12:45 ESPN y Disney Plus Premium Panamá 12:45 ESPN y Disney Plus Premium Ecuador 12:45 ESPN y Disney Plus Premium Colombia 12:45 ESPN y Disney Plus Premium Venezuela 13:45 ESPN y Disney Plus Premium Puerto Rico 13:45 CBS Sports Network, ESPN Deportes, NAICOM y Disney Plus Premium Rep. Dominicana 13:45 ESPN y Disney Plus Premium Bolivia 13:45 ESPN y Disney Plus Premium Argentina 14:45 ESPN y Disney Plus Premium Chile 14:45 ESPN y Disney Plus Premium Uruguay 14:45 ESPN y Disney Plus Premium Paraguay 14:45 ESPN y Disney Plus Premium Portugal 17:45 Disney Plus Premium Italia 18:45 Disney Plus Premium Alemania 18:45 Disney Plus Premium Francia 18:45 Disney Plus Premium