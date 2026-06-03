Todo listo para un nuevo duelo amistoso de preparación de cara al Mundial 2026. Este miércoles 3 de junio, Corea del Sur chocará ante El Salvador, en el BYU South Field de Utah, desde Estados Unidos, como duelo que servirá para medir su nivel a poco de iniciar la Copa del Mundo. Los asiáticos, que comparten grupo junto a Chequia, Sudáfrica y el local, México, enfrentarán a una selección salvadoreña que se quedó sin ir a la cita mundialista. Aquí te dejo con los horarios y canales para ver El Salvador vs. Corea del Sur minuto a minuto.
¿A qué hora juega El Salvador vs. Corea del Sur por amistoso 2026?
No te pierdas el partido de El Salvador vs. Corea del Sur a partir de las 19:00 horas El Salvador / 9:00 p.m. ET en Estados Unidos para seguir el minuto a minuto de este enfrentamiento desde el BYU South Field de Utah, Estados Unidos. Aquí te dejo con más horarios para seguir este duelo.
- Estados Unidos: 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT
- México: 7:00 p.m.
- Argentina: 10:00 p.m.
- Chile: 9:00 p.m.
- Perú: 8:00 p.m.
- Colombia: 8:00 p.m.
- Ecuador: 8:00 p.m.
- Centroamérica: 7:00 p.m.
¿Qué canal transmite El Salvador vs. Corea del Sur EN VIVO por amistoso 2026?
La transmisión del amistoso de El Salvador vs. Corea del Sur será a través de Canal 4 TCS y TCS Go en streaming online desde El Salvador. Además, si vives en Estados Unidos podrás mirarlo por la señal de streaming de BYU TV. Estas son las únicas opciones para ver el minuto a minuto de este duelo amistoso, que servirá a la selección surcoreana como preparación para la Copa del Mundo 2026.
Posibles alineaciones de El Salvador vs. Corea del Sur por amistoso 2026
- El Salvador: Mario González; Bryan Tamacas, Rudy Clavel, Roberto Domínguez, Diego Flores; Narciso Orellana, Melvin Cartagena; Jairo Henríquez, Brayan Gil, Emerson Mauricio; Nelson Bonilla.
- Corea del Sur: Jo Hyeon-woo; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Jung Seung-hyun, Lee Myung-jae; Hwang In-beom, Park Yong-woo; Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Son Heung-min; Oh Hyeon-gyu.
Horario, TV y dónde ver El Salvador vs. Corea del Sur por amistoso 2026
- Partido: El Salvador vs. Corea del Sur en vivo por amistoso al Mundial 2026
- Fecha: Miércoles 3 de junio de 2026
- Lugar: BYU South Field de Provo, Utah, Estados Unidos
- Horario: 9:00 p.m. ET / 7:00 p.m. El Salvador
- Canal TV: Canal 4 de TCS en El Salvador / BYU TV en Estados Unidos
- Streaming: TCS Go en El Salvador