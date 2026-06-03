Todo listo para un nuevo duelo amistoso de preparación de cara al Mundial 2026. Este miércoles 3 de junio, Corea del Sur chocará ante El Salvador, en el BYU South Field de Utah, desde Estados Unidos, como duelo que servirá para medir su nivel a poco de iniciar la Copa del Mundo . Los asiáticos, que comparten grupo junto a Chequia, Sudáfrica y el local, México, enfrentarán a una selección salvadoreña que se quedó sin ir a la cita mundialista. Aquí te dejo con los horarios y canales para ver El Salvador vs. Corea del Sur minuto a minuto .

¿A qué hora juega El Salvador vs. Corea del Sur por amistoso 2026?

No te pierdas el partido de El Salvador vs. Corea del Sur a partir de las 19:00 horas El Salvador / 9:00 p.m. ET en Estados Unidos para seguir el minuto a minuto de este enfrentamiento desde el BYU South Field de Utah, Estados Unidos. Aquí te dejo con más horarios para seguir este duelo.

Estados Unidos: 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT

9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT México: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Argentina: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Chile: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Perú: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Colombia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Centroamérica: 7:00 p.m.

¿Qué canal transmite El Salvador vs. Corea del Sur EN VIVO por amistoso 2026?

La transmisión del amistoso de El Salvador vs. Corea del Sur será a través de Canal 4 TCS y TCS Go en streaming online desde El Salvador. Además, si vives en Estados Unidos podrás mirarlo por la señal de streaming de BYU TV . Estas son las únicas opciones para ver el minuto a minuto de este duelo amistoso, que servirá a la selección surcoreana como preparación para la Copa del Mundo 2026.

Posibles alineaciones de El Salvador vs. Corea del Sur por amistoso 2026

El Salvador: Mario González; Bryan Tamacas, Rudy Clavel, Roberto Domínguez, Diego Flores; Narciso Orellana, Melvin Cartagena; Jairo Henríquez, Brayan Gil, Emerson Mauricio; Nelson Bonilla.

Mario González; Bryan Tamacas, Rudy Clavel, Roberto Domínguez, Diego Flores; Narciso Orellana, Melvin Cartagena; Jairo Henríquez, Brayan Gil, Emerson Mauricio; Nelson Bonilla. Corea del Sur: Jo Hyeon-woo; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Jung Seung-hyun, Lee Myung-jae; Hwang In-beom, Park Yong-woo; Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Son Heung-min; Oh Hyeon-gyu.

Horario, TV y dónde ver El Salvador vs. Corea del Sur por amistoso 2026

Partido: El Salvador vs. Corea del Sur en vivo por amistoso al Mundial 2026

El Salvador vs. Corea del Sur en vivo por amistoso al Mundial 2026 Fecha: Miércoles 3 de junio de 2026

Miércoles 3 de junio de 2026 Lugar: BYU South Field de Provo, Utah, Estados Unidos

BYU South Field de Provo, Utah, Estados Unidos Horario: 9:00 p.m. ET / 7:00 p.m. El Salvador

9:00 p.m. ET / 7:00 p.m. El Salvador Canal TV: Canal 4 de TCS en El Salvador / BYU TV en Estados Unidos

Canal 4 de TCS en El Salvador / BYU TV en Estados Unidos Streaming: TCS Go en El Salvador