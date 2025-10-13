El Clásico Centroamericano entre El Salvador y Guatemala se reedita este martes 14 de octubre en el Estadio Cuscatlán, en un duelo vital por la jornada 4 del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf 2025. El partido arrancará a las 20:00 horas (hora local), con ambos equipos obligados a sumar puntos para no comprometer su pase al Mundial 2026. Guatemala, que llega con sed de revancha tras perder 0-1 en casa contra La Selecta en la jornada inaugural, necesita una victoria para revitalizar su ilusión mundialista. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmite el juego entre La Selecta y Los Chapines? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

El Salvador llega a este crucial encuentro bajo presión, tras sumar dos derrotas consecutivas en casa (0-1 ante Panamá en su último juego) que lo han dejado fuera de la zona de repechaje. A pesar de haber ganado 2 de sus últimos 4 partidos, el equipo salvadoreño ha desaprovechado los seis puntos posibles como local. Con Panamá y Surinam liderando el grupo con 5 unidades, La Selecta necesita desesperadamente reivindicarse ante su afición y recuperar el terreno perdido, buscando los tres puntos para mantenerse en la pelea.

Por su parte, la Selección de Guatemala buscará robar puntos como visitante tras empatar 1-1 contra Surinam, un resultado que, si bien les permite sumar dos partidos sin perder, no es suficiente para asegurar la clasificación. La Bicolor ha evidenciado una fragilidad defensiva preocupante en los balones detenidos, ya que todos los goles recibidos en el torneo provienen de jugadas de esquina. Guatemala deberá corregir estas falencias y realizar una actuación efectiva en el Cuscatlán.

Guatemala no ha conseguido los resultados que esperaba en los primeros dos partidos de esta etapa. En su debut en casa, la escuadra chapina recibió un duro golpe al perder por la mínima en contra de El Salvador. | Crédito: Federación de Fútbol de Guatemala / Facebook

¿A qué hora juega El Salvador vs. Guatemala EN VIVO en USA?

No te pierdas el inicio del juego Chivas de El Salvador vs. Guatemala EN VIVO este martes 14 de octubre a partir de las 10:00 p.m. Tiempo del Este o desde las 7:00 p.m. Tiempo del Pacífico , en lo que será uno de los partidos más atractivos de la Ronda Final del Grupo A de la Clasificación de Concacaf para la Copa Mundial de Fútbol 2026. Aquí te dejo con todas las zonas horarias para que sigas este enfrentamiento desde cualquier parte de Estados Unidos.

HORARIOS CIUDADES EN ESTADOS UNIDOS 10:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 9:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 8:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 7:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

El Salvador marcha segundo en el Grupo A de las Eliminatorias CONCACAF 2026 con tres puntos. | Crédito: La Selecta SLV / Facebook

¿Qué canal transmite El Salvador vs. Guatemala EN VIVO desde USA?

Este martes 14 de octubre de 2025 se podrá ver el partido El Salvador vs. Guatemala, válido por la Ronda Final de las Eliminatorias CONCACAF 2026. La transmisión del juego desde Estados Unidos será a través de Telemundo Deportes Ahora, mientras que en streaming va a través de Paramount+, Peacock y Amazon Prime Video.

Estas son las opciones oficiales para seguir el juego El Salvador-Guatemala minuto a minuto desde cualquier parte de los Estados Unidos, tanto en español como en inglés.

