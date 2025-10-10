Duelo clave por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Este viernes 10 de octubre, la selección de El Salvador recibe a Panamá en el Estadio Cuscatlán por la jornada 3 de las Eliminatorias Concacaf, en un encuentro que promete grandes emociones. A continuación, te contamos a qué hora se juega, qué canal lo transmite y cómo verlo EN VIVO y ONLINE desde Estados Unidos, Panamá y El Salvador.
¿A qué hora juega El Salvador vs. Panamá?
Conoce los horarios por país para seguir el partido en vivo por TV y streaming:
- Estados Unidos: 21:00 (ET) / 20:00 (Centro) / 18:00 (Pacífico)
- El Salvador, Honduras, México y Nicaragua: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas
- Argentina y Chile: 22:00 horas
Canales de TV y streaming para ver El Salvador vs. Panamá EN VIVO
Estados Unidos
- Paramount+ (vía streaming online)
El Salvador
- TCS (Canal 4) — transmisión abierta y gratuita en todo el país
Panamá
- TVMAX (Canal 9) y RPC TV (Canal 4) — cobertura nacional
- Medcom Go (app y web) para ver el partido online
Cómo ver Panamá vs. El Salvador EN VIVO
En Panamá, el partido será transmitido EN VIVO y GRATIS por Canal 9 de TVMax, con señal abierta en todo el país. Además, podrás seguirlo por RPC TV y Medcom Go, plataforma digital donde solo debes registrarte con un correo electrónico para acceder a la transmisión.
Opciones disponibles:
- TV abierta: Canal 9 de TVMax
- Streaming: App Medcom Go (Android, iOS) o versión web en medcomgo.com
- Alternativa: RPC TV (canal hermano de TVMax)
¿Se puede ver TVMax fuera de Panamá?
La señal gratuita de Canal 9 TVMax está disponible solo dentro de territorio panameño. Si te encuentras fuera del país, puedes seguir el encuentro a través de:
- Concacaf Go (transmisión internacional)
- FuboTV, Peacock o CBS Sports Network (según disponibilidad regional)
- ESPN / Disney+ Premium (en Sudamérica)
Panamá vs. El Salvador EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: viernes 10 de octubre de 2025
- Lugar: Estadio Cuscatlán, San Salvador
- Hora: 8:00 p.m. (Ciudad de Panamá)
- Canal TV y Streaming: Canal 9 de TVMax / Medcom Go / RPC TV