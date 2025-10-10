Duelo clave por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Este viernes 10 de octubre, la selección de El Salvador recibe a Panamá en el Estadio Cuscatlán por la jornada 3 de las Eliminatorias Concacaf, en un encuentro que promete grandes emociones. A continuación, te contamos a qué hora se juega, qué canal lo transmite y cómo verlo EN VIVO y ONLINE desde Estados Unidos, Panamá y El Salvador.

¿A qué hora juega El Salvador vs. Panamá?

Conoce los horarios por país para seguir el partido en vivo por TV y streaming:

Estados Unidos: 21:00 (ET) / 20:00 (Centro) / 18:00 (Pacífico)

21:00 (ET) / 20:00 (Centro) / 18:00 (Pacífico) El Salvador, Honduras, México y Nicaragua: 19:00 horas

19:00 horas Colombia y Perú: 20:00 horas

20:00 horas Venezuela: 21:00 horas

21:00 horas Argentina y Chile: 22:00 horas

Canales de TV y streaming para ver El Salvador vs. Panamá EN VIVO

Estados Unidos

Paramount+ (vía streaming online)

El Salvador

TCS (Canal 4) — transmisión abierta y gratuita en todo el país

Panamá

TVMAX (Canal 9) y RPC TV (Canal 4) — cobertura nacional

y — cobertura nacional Medcom Go (app y web) para ver el partido online

Cómo ver Panamá vs. El Salvador EN VIVO

En Panamá, el partido será transmitido EN VIVO y GRATIS por Canal 9 de TVMax, con señal abierta en todo el país. Además, podrás seguirlo por RPC TV y Medcom Go, plataforma digital donde solo debes registrarte con un correo electrónico para acceder a la transmisión.

Opciones disponibles:

TV abierta: Canal 9 de TVMax

Canal 9 de TVMax Streaming: App Medcom Go (Android, iOS) o versión web en medcomgo.com

App (Android, iOS) o versión web en medcomgo.com Alternativa: RPC TV (canal hermano de TVMax)

¿Se puede ver TVMax fuera de Panamá?

La señal gratuita de Canal 9 TVMax está disponible solo dentro de territorio panameño. Si te encuentras fuera del país, puedes seguir el encuentro a través de:

Concacaf Go (transmisión internacional)

(transmisión internacional) FuboTV , Peacock o CBS Sports Network (según disponibilidad regional)

, o (según disponibilidad regional) ESPN / Disney+ Premium (en Sudamérica)

Panamá vs. El Salvador EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: viernes 10 de octubre de 2025

viernes 10 de octubre de 2025 Lugar: Estadio Cuscatlán, San Salvador

Estadio Cuscatlán, San Salvador Hora: 8:00 p.m. (Ciudad de Panamá)

8:00 p.m. (Ciudad de Panamá) Canal TV y Streaming: Canal 9 de TVMax / Medcom Go / RPC TV

El Salvador recibe a Panamá por la fecha 3 de las Eliminatorias Concacaf 2025. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa