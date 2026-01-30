¡Duelo clave en España! Revisa a qué hora juega y qué canal transmite el Elche CF vs. FC Barcelona en vivo hoy 31 de enero por LaLiga 2026. Sigue los goles del Barça en USA, México y España con nuestra guía de canales TV oficial. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag
¡Duelo clave en España! Revisa a qué hora juega y qué canal transmite el Elche CF vs. FC Barcelona en vivo hoy 31 de enero por LaLiga 2026. Sigue los goles del Barça en USA, México y España con nuestra guía de canales TV oficial. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag
El líder absoluto de LaLiga visita el Estadio Manuel Martínez Valero de Alicante este sábado 31 de enero de 2026. El FC Barcelona, dirigido por Hansi Flick, llega en un estado de forma envidiable con 52 puntos tras golear en la UEFA Champions League, mientras que el Elche CF de Eder Sarabia busca recuperarse de una racha irregular en la posición 11. Si vives en Estados Unidos, México y/o España, podrás seguir este emocionante duelo tanto por televisión como streaming. No te pierdas ni un segundo de la magia de Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski en su búsqueda por consolidar el título del torneo español.

Históricamente, el Barça domina el historial con 35 victorias sobre las 9 del Elche, lo que convierte a los azulgranas en los claros favoritos. El último enfrentamiento entre ambos terminó con un sólido 3-1 a favor de los culés, reafirmando su superioridad táctica en los duelos directos recientes. Los Franjiverdes, sin embargo, ha logrado rescatar puntos valiosos en casa en el pasado y no planea facilitarle las cosas al gigante catalán este fin de semana.

El Elche CF recibe al FC Barcelona este sábado 31 de enero de 2026 en el Estadio Manuel Martínez Valero (Crédito: Composición MAG / @elchecf / @FCBarcelona_es)

¿A qué hora ver EN VIVO Elche CF vs. FC Barcelona en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Elche CF vs. FC Barcelona por la Fecha 22 de LaLiga este sábado 31 de enero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

PaísesHorarios
Estados Unidos (ET)3:00 pm
Estados Unidos (CT)2:00 pm
Estados Unidos (MT)1:00 pm
Estados Unidos (PT)12:00 pm
España9:00 pm
México (CDMX)2:00 pm
Puerto Rico4:00 pm
República Dominicana4:00 pm
Panamá3:00 pm
Costa Rica1:00 pm
El Salvador1:00 pm
Guatemala1:00 pm
Honduras1:00 pm
Nicaragua1:00 pm
Argentina5:00 pm
Brasil (Brasilia)5:00 pm
Uruguay5:00 pm
Chile (Santiago)5:00 pm
Paraguay5:00 pm
Bolivia4:00 pm
Venezuela4:00 pm
Ecuador3:00 pm
Perú3:00 pm
Colombia3:00 pm
¡Siente la pasión del fútbol! Mira aquí dónde ver el partido FC Barcelona vs. Elche CF por DIRECTV en vivo y DGO Online. Disfruta de la transmisión en alta definición por Fútbol TV desde cualquier lugar. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag

¿Qué canal transmite EN VIVO el Elche CF vs. FC Barcelona?

Este sábado 31 de enero se podrá ver el Elche CF vs. FC Barcelona por LaLiga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

PaísesCanales de TV y servicios de streaming
Estados UnidosESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App
MéxicoSKY Sports México, SKY+
EspañaMovistar+, LaLiga TV Bar HD y M+ LALIGA TV
FranciabeIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free y myCANAL
AlemaniaDAZN Deutschland y DAZN2 Germany
ArgentinaVPN
BrasilESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+ y Vivo Play
ColombiaVPN
UruguayVPN
PerúVPN
EcuadorVPN
BoliviaVPN
VenezuelaVPN
Puerto RicoESPN Deportes y NAICOM
Costa RicaSky Sports Norte
El SalvadorSky Sports Norte
NicaraguaSky Sports Norte
República DominicanaSky Sports Norte
