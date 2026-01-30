El líder absoluto de LaLiga visita el Estadio Manuel Martínez Valero de Alicante este sábado 31 de enero de 2026. El FC Barcelona, dirigido por Hansi Flick, llega en un estado de forma envidiable con 52 puntos tras golear en la UEFA Champions League, mientras que el Elche CF de Eder Sarabia busca recuperarse de una racha irregular en la posición 11. Si vives en Estados Unidos, México y/o España, podrás seguir este emocionante duelo tanto por televisión como streaming. No te pierdas ni un segundo de la magia de Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski en su búsqueda por consolidar el título del torneo español.

Históricamente, el Barça domina el historial con 35 victorias sobre las 9 del Elche, lo que convierte a los azulgranas en los claros favoritos. El último enfrentamiento entre ambos terminó con un sólido 3-1 a favor de los culés, reafirmando su superioridad táctica en los duelos directos recientes. Los Franjiverdes, sin embargo, ha logrado rescatar puntos valiosos en casa en el pasado y no planea facilitarle las cosas al gigante catalán este fin de semana.

El Elche CF recibe al FC Barcelona este sábado 31 de enero de 2026 en el Estadio Manuel Martínez Valero (Crédito: Composición MAG / @elchecf / @FCBarcelona_es)

¿A qué hora ver EN VIVO Elche CF vs. FC Barcelona en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Elche CF vs. FC Barcelona por la Fecha 22 de LaLiga este sábado 31 de enero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Países Horarios Estados Unidos (ET) 3:00 pm Estados Unidos (CT) 2:00 pm Estados Unidos (MT) 1:00 pm Estados Unidos (PT) 12:00 pm España 9:00 pm México (CDMX) 2:00 pm Puerto Rico 4:00 pm República Dominicana 4:00 pm Panamá 3:00 pm Costa Rica 1:00 pm El Salvador 1:00 pm Guatemala 1:00 pm Honduras 1:00 pm Nicaragua 1:00 pm Argentina 5:00 pm Brasil (Brasilia) 5:00 pm Uruguay 5:00 pm Chile (Santiago) 5:00 pm Paraguay 5:00 pm Bolivia 4:00 pm Venezuela 4:00 pm Ecuador 3:00 pm Perú 3:00 pm Colombia 3:00 pm

¡Siente la pasión del fútbol! Mira aquí dónde ver el partido FC Barcelona vs. Elche CF por DIRECTV en vivo y DGO Online. Disfruta de la transmisión en alta definición por Fútbol TV desde cualquier lugar. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag

¿Qué canal transmite EN VIVO el Elche CF vs. FC Barcelona?

Este sábado 31 de enero se podrá ver el Elche CF vs. FC Barcelona por LaLiga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Países Canales de TV y servicios de streaming Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App México SKY Sports México, SKY+ España Movistar+, LaLiga TV Bar HD y M+ LALIGA TV Francia beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free y myCANAL Alemania DAZN Deutschland y DAZN2 Germany Argentina VPN Brasil ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+ y Vivo Play Colombia VPN Uruguay VPN Perú VPN Ecuador VPN Bolivia VPN Venezuela VPN Puerto Rico ESPN Deportes y NAICOM Costa Rica Sky Sports Norte El Salvador Sky Sports Norte Nicaragua Sky Sports Norte República Dominicana Sky Sports Norte