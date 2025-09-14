¿A qué hora juega y qué canal transmite Emelec vs. Barcelona SC EN VIVO hoy 14 de septiembre el Clásico del Astillero en USA?

El Clásico del Astillero vuelve a paralizar al fútbol ecuatoriano este domingo 14 de septiembre de 2025. Emelec y Barcelona SC se enfrentan en el estadio George Capwell de Guayaquil en un duelo que puede marcar el rumbo de la temporada en la LigaPro. El Bombillo quiere hacerse fuerte en casa y escalar posiciones en la tabla, mientras que el Ídolo del Astillero busca reafirmar su liderato y dejar claro que sigue siendo el gran candidato al título. Como ocurre en cada edición, las miradas estarán puestas no solo en Ecuador, sino también en miles de aficionados que seguirán la transmisión en Estados Unidos.

¿A qué hora juega Emelec vs. Barcelona SC?

El Clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona SC se disputará este domingo 14 de septiembre de 2025 en el estadio George Capwell de Guayaquil. Estos son los horarios internacionales:

Ecuador, Perú y Colombia : 17:30 horas

: 17:30 horas México (CDMX) : 16:30 horas

: 16:30 horas Estados Unidos (ET) : 17:30 horas

: 17:30 horas Estados Unidos (PT) : 14:30 horas

: 14:30 horas España: 00:30 horas (lunes 15 de septiembre)

¿Qué canal transmite Emelec vs. Barcelona SC EN VIVO en USA?

La transmisión oficial del partido será a través de:

Ecuador : El Canal del Fútbol (ECDF) y Zapping

: El Canal del Fútbol (ECDF) y Zapping Estados Unidos : Fanatiz (plataforma online con señal internacional disponible para todo el territorio estadounidense)

: (plataforma online con señal internacional disponible para todo el territorio estadounidense) México : Fanatiz y señales internacionales de LigaPro

: Fanatiz y señales internacionales de LigaPro España: Fanatiz

Por el momento no hay confirmación de TV abierta en USA, pero Fanatiz es la opción oficial para seguir el partido en vivo desde cualquier dispositivo.

Alineaciones probables de Emelec vs. Barcelona SC

Emelec: Pedro Ortiz; Jackson Rodríguez, Aníbal Leguizamón, Luis Fernando León, Bryan Carabalí; Dixon Arroyo, José Cevallos Jr., Alexis Zapata; Bryan Angulo, Miller Bolaños, Facundo Barceló.

Barcelona SC: Javier Burrai; Byron Castillo, Luca Sosa, Carlos Rodríguez, Mario Pineida; Leonai Souza, Gabriel Cortez, Michael Carcelén; Damián Díaz, Fidel Martínez, Francisco Fydriszewski.

Un clásico que paraliza al Ecuador y cruza fronteras

El Clásico del Astillero es el partido más importante del fútbol ecuatoriano y uno de los más intensos de Sudamérica. Más allá de la lucha por los puntos, se juega el orgullo de dos instituciones históricas que representan la pasión de Guayaquil y del país entero.