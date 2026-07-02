Este jueves 2 de julio, España y Austria estarán cara a cara por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Los Ángeles y tú no te lo puedes perder. Por esa razón, aquí te daré a conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el España vs. Austria en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego España vs. Austria por el Mundial 2026 este jueves 2 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- México (CDMX): 1:00 pm
- España: 9:00 pm
- Puerto Rico: 3:00 pm
- República Dominicana: 3:00 pm
- Panamá: 2:00 pm
- Costa Rica: 1:00 pm
- El Salvador: 1:00 pm
- Guatemala: 1:00 pm
- Honduras: 1:00 pm
- Nicaragua: 1:00 pm
- Argentina: 4:00 pm
- Brasil (Brasilia): 4:00 pm
- Uruguay: 4:00 pm
- Chile (Santiago): 3:00 pm
- Paraguay: 4:00 pm
- Bolivia: 3:00 pm
- Venezuela: 3:00 pm
- Ecuador: 2:00 pm
- Perú: 2:00 pm
- Colombia: 2:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el España vs. Austria?
El España vs. Austria por el Mundial 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 2 de julio a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat, TVE La 1, RTVE Play
- Alemania: Das Erste, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
- Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil, SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
- Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, ditu, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV, Red Uno, Unitel
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen
- Costa Rica: FOX+, ViX
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador, ViX
- Nicaragua: ViX, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua
- República Dominicana: Pio Deportes, ViX