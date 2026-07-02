Este jueves 2 de julio, España y Austria estarán cara a cara por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Los Ángeles y tú no te lo puedes perder. Por esa razón, aquí te daré a conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El España vs. Austria por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el España vs. Austria en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego España vs. Austria por el Mundial 2026 este jueves 2 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 3:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el España vs. Austria?

El España vs. Austria por el Mundial 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 2 de julio a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio

México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat, TVE La 1, RTVE Play

Alemania: Das Erste, SRF zwei, MagentaTV

Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil, SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Vivo Play

Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, ditu, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV, Red Uno, Unitel

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen

Costa Rica: FOX+, ViX

El Salvador: Tigo Sports El Salvador, ViX

Nicaragua: ViX, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua

República Dominicana: Pio Deportes, ViX