Partido clave para la clasificación a los octavos de final. Se decide el Grupo C del Mundial Sub-20 y hay un partidazo: Brasil vs. España. ¿A qué hora juegan y qué canal lo transmite? Aquí te dejo con los horarios y principales canales de TV que pasarán este partido desde España, USA, México y más países.

Cabe señalar que España debutó con derrota ante Marruecos por 2-0 y viene de empatar contra México por 2-2; por su parte, Brasil empató en el debut por 2-2 ante México, mientras que perdió en la segunda fecha por 1-2 contra Marruecos, siendo una de las sorpresas del torneo.

¿A qué hora juega España vs. Brasil EN VIVO por el Mundial Sub-20?

Sigue el partido de España vs. Brasil EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 4 de octubre a partir de las 22:00 horas de España o 17:00 horas de Chile, país donde se viene realizando el campeonato. Aquí te dejo con la lista de horarios para que puedas seguirlo desde Estados Unidos, México, España y más países en Latinoamérica.

País Horario Argentina 17:00 horas Colombia 15:00 horas Ecuador 15:00 horas España 22:00 horas Estados Unidos 16:00 horas ET México 14:00 horas Paraguay 17:00 horas Perú 15:00 horas Uruguay 17:00 horas Venezuela 16:00 horas

¿Qué canal transmite España vs. Brasil EN VIVO por el Mundial Sub-20?

Si quieres ver la televisación del partido España vs. Brasil EN VIVO y EN DIRECTO, podrás hacerlo únicamente mediante Teledeporte y RTVE Play, el canal oficial de streaming. Esta es la opción que tendrás para ver el duelo clave por la Jornada 3 del Mundial Sub-20. Aquí te dejo con más opciones en TV y Streaming para verlo.

País Canales y Streaming España Teledeporte y RTVE Play Sudamérica DSports y DGo Centroamérica ViX México Vix y Amazon Prime Video Estados Unidos fuboTV, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX One y Fox Sports 1

España vs. Brasil EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 4 de octubre de 2025

sábado 4 de octubre de 2025 Lugar: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos Hora: 22:00 horas peninsular

22:00 horas peninsular Canal TV: Teledeporte y RTVE Play