Revisa a qué hora inicia y por qué canales ver España vs. México de este 04 de octubre, por la Jornada 3 del Mundial Sub-20. (Fotos: AFP / @Sefutbol)
Partido clave para la clasificación a los octavos de final. Se decide el Grupo C del Mundial Sub-20 y hay un partidazo: Brasil vs. España. ¿A qué hora juegan y qué canal lo transmite? Aquí te dejo con los horarios y principales canales de TV que pasarán este partido desde España, USA, México y más países.

Cabe señalar que España debutó con derrota ante Marruecos por 2-0 y viene de empatar contra México por 2-2; por su parte, Brasil empató en el debut por 2-2 ante México, mientras que perdió en la segunda fecha por 1-2 contra Marruecos, siendo una de las sorpresas del torneo.

¿A qué hora juega España vs. Brasil EN VIVO por el Mundial Sub-20?

Sigue el partido de España vs. Brasil EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 4 de octubre a partir de las 22:00 horas de España o 17:00 horas de Chile, país donde se viene realizando el campeonato. Aquí te dejo con la lista de horarios para que puedas seguirlo desde Estados Unidos, México, España y más países en Latinoamérica.

PaísHorario
Argentina17:00 horas
Colombia15:00 horas
Ecuador15:00 horas
España22:00 horas
Estados Unidos16:00 horas ET
México14:00 horas
Paraguay17:00 horas
Perú15:00 horas
Uruguay17:00 horas
Venezuela16:00 horas

¿Qué canal transmite España vs. Brasil EN VIVO por el Mundial Sub-20?

Si quieres ver la televisación del partido España vs. Brasil EN VIVO y EN DIRECTO, podrás hacerlo únicamente mediante Teledeporte y RTVE Play, el canal oficial de streaming. Esta es la opción que tendrás para ver el duelo clave por la Jornada 3 del Mundial Sub-20. Aquí te dejo con más opciones en TV y Streaming para verlo.

PaísCanales y Streaming
EspañaTeledeporte y RTVE Play
SudaméricaDSports y DGo
CentroaméricaViX
MéxicoVix y Amazon Prime Video
Estados UnidosfuboTV, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX One y Fox Sports 1

España vs. Brasil EN VIVO: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: sábado 4 de octubre de 2025
  • Lugar: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
  • Hora: 22:00 horas peninsular
  • Canal TV: Teledeporte y RTVE Play
Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.

