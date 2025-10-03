Partido clave para la clasificación a los octavos de final. Se decide el Grupo C del Mundial Sub-20 y hay un partidazo: Brasil vs. España. ¿A qué hora juegan y qué canal lo transmite? Aquí te dejo con los horarios y principales canales de TV que pasarán este partido desde España, USA, México y más países.
Cabe señalar que España debutó con derrota ante Marruecos por 2-0 y viene de empatar contra México por 2-2; por su parte, Brasil empató en el debut por 2-2 ante México, mientras que perdió en la segunda fecha por 1-2 contra Marruecos, siendo una de las sorpresas del torneo.
¿A qué hora juega España vs. Brasil EN VIVO por el Mundial Sub-20?
Sigue el partido de España vs. Brasil EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 4 de octubre a partir de las 22:00 horas de España o 17:00 horas de Chile, país donde se viene realizando el campeonato. Aquí te dejo con la lista de horarios para que puedas seguirlo desde Estados Unidos, México, España y más países en Latinoamérica.
|País
|Horario
|Argentina
|17:00 horas
|Colombia
|15:00 horas
|Ecuador
|15:00 horas
|España
|22:00 horas
|Estados Unidos
|16:00 horas ET
|México
|14:00 horas
|Paraguay
|17:00 horas
|Perú
|15:00 horas
|Uruguay
|17:00 horas
|Venezuela
|16:00 horas
¿Qué canal transmite España vs. Brasil EN VIVO por el Mundial Sub-20?
Si quieres ver la televisación del partido España vs. Brasil EN VIVO y EN DIRECTO, podrás hacerlo únicamente mediante Teledeporte y RTVE Play, el canal oficial de streaming. Esta es la opción que tendrás para ver el duelo clave por la Jornada 3 del Mundial Sub-20. Aquí te dejo con más opciones en TV y Streaming para verlo.
|País
|Canales y Streaming
|España
|Teledeporte y RTVE Play
|Sudamérica
|DSports y DGo
|Centroamérica
|ViX
|México
|Vix y Amazon Prime Video
|Estados Unidos
|fuboTV, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX One y Fox Sports 1
España vs. Brasil EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: sábado 4 de octubre de 2025
- Lugar: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
- Hora: 22:00 horas peninsular
- Canal TV: Teledeporte y RTVE Play