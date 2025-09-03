España inicia este jueves 4 de septiembre su camino rumbo al Mundial 2026 enfrentando a Bulgaria en el Vasil Levski Stadium de Sofía. El partido arranca a las 14:45 (hora del Este de EE.UU.), 12:45 en Ciudad de México y 20:45 en España (hora peninsular). A continuación, los canales confirmados para seguirlo en vivo y una mirada al contexto y posibles alineaciones.

¿A qué hora juegan España vs. Bulgaria por Eliminatorias UEFA 2026?

México (CDMX): 12:45 p.m.

12:45 p.m. EE. UU. (ET): 2:45 p.m.

2:45 p.m. EE. UU. (PT): 11:45 a.m.

11:45 a.m. España (CET): 20:45 h

Canales de transmisión de España vs. Bulgaria

México: Sky Sports (TV) y Sky+ (streaming)

Sky Sports (TV) y Sky+ (streaming) Estados Unidos: fuboTV, ViX, Fox Sports 2, y la app de Fox Sports

fuboTV, ViX, Fox Sports 2, y la app de Fox Sports España: RTVE (La 1), RTVE Play, Movistar Plus y fuboTV España

Contexto del partido y alineaciones probables

España es clara favorita ante Bulgaria, que llega sin victoria en sus últimos partidos y busca sorprender como local. La alineación probable de España muestra músculo ofensivo y consolidación defensiva:

España (4-3-3)

Portero : Unai Simón

: Unai Simón Defensas : Carvajal, Le Normand, Huijsen, Cucurella

: Carvajal, Le Normand, Huijsen, Cucurella Mediocampistas : Merino, Zubimendi, Pedri

: Merino, Zubimendi, Pedri Delanteros: Lamine Yamal, Nico Williams, Mikel Oyarzabal

España llega desde la reciente Eurocopa y la final de la Nations League, con la presión de encabezar el Grupo E, donde solo el primero asegura el pase directo al Mundial.

Bulgaria recibe a España este jueves 4 de septiembre en el Estadio Nacional Vasil Levski de Sofia por la Jornada 5 del Grupo E de las Eliminatorias Europeas rumbo para la Copa Mundial FIFA 2026. | Crédito: Ronie Bautista / GEC