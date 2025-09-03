España inicia este jueves 4 de septiembre su camino rumbo al Mundial 2026 enfrentando a Bulgaria en el Vasil Levski Stadium de Sofía. El partido arranca a las 14:45 (hora del Este de EE.UU.), 12:45 en Ciudad de México y 20:45 en España (hora peninsular). A continuación, los canales confirmados para seguirlo en vivo y una mirada al contexto y posibles alineaciones.
¿A qué hora juegan España vs. Bulgaria por Eliminatorias UEFA 2026?
- México (CDMX): 12:45 p.m.
- EE. UU. (ET): 2:45 p.m.
- EE. UU. (PT): 11:45 a.m.
- España (CET): 20:45 h
Canales de transmisión de España vs. Bulgaria
- México: Sky Sports (TV) y Sky+ (streaming)
- Estados Unidos: fuboTV, ViX, Fox Sports 2, y la app de Fox Sports
- España: RTVE (La 1), RTVE Play, Movistar Plus y fuboTV España
Contexto del partido y alineaciones probables
España es clara favorita ante Bulgaria, que llega sin victoria en sus últimos partidos y busca sorprender como local. La alineación probable de España muestra músculo ofensivo y consolidación defensiva:
España (4-3-3)
- Portero: Unai Simón
- Defensas: Carvajal, Le Normand, Huijsen, Cucurella
- Mediocampistas: Merino, Zubimendi, Pedri
- Delanteros: Lamine Yamal, Nico Williams, Mikel Oyarzabal
España llega desde la reciente Eurocopa y la final de la Nations League, con la presión de encabezar el Grupo E, donde solo el primero asegura el pase directo al Mundial.