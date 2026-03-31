La selección de España vuelve a la acción este martes 31 de marzo (8:00 p.m. en España) con un atractivo duelo internacional frente a Egipto en un amistoso de preparación rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el estadio del Cornellà-El Prat, en Cornellà de Llobregat, Barcelona, donde ambos equipos buscarán afinar detalles y probar variantes en un contexto de alta exigencia competitiva.
Este compromiso genera gran expectativa entre los aficionados, ya que enfrenta a dos selecciones con estilos distintos y figuras destacadas en sus planteles, en un choque que promete intensidad de principio a fin. Si quieres saber a qué hora juega España vs. Egipto y qué canales transmiten EN VIVO este amistoso internacional, te invitamos a seguir leyendo esta nota con toda la información completa.
¿A qué hora juega España vs. Egipto EN VIVO hoy por amistoso de preparación?
Si no quieres perderte el amistoso internacional entre España y Egipto, toma en cuenta los horarios según tu país o región:
- España: 21:00 horas
- Perú, Colombia, Ecuador: 14:00 horas
- Venezuela, Bolivia: 15:00 horas
- Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay: 16:00 horas
- México: 13:00 horas
- Estados Unidos: 15:00 horas (Miami / Este) – 12:00 horas (Los Ángeles / Pacífico)
¿Qué canales transmiten el partido España vs. Egipto EN VIVO hoy 31 de marzo?
El amistoso entre España y Egipto contará con transmisión en distintos países de Sudamérica a través de señales deportivas internacionales y plataformas digitales. En la región, el partido podrá verse por ESPN y su servicio de streaming Disney+, que suelen emitir este tipo de encuentros amistosos europeos. Además, algunos países podrían contar con señal en abierto mediante acuerdos locales o retransmisiones diferidas en canales deportivos.
En cuanto a otras regiones, en España el encuentro podrá seguirse por RTVE y su plataforma digital RTVE Play, mientras que en México la transmisión estará disponible en Sky Sports México. Por su parte, en Estados Unidos, el duelo internacional se podrá ver a través de ESPN Deportes y servicios de streaming asociados, permitiendo a los aficionados seguir todas las incidencias EN VIVO desde cualquier dispositivo.