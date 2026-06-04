La selección de España continúa afinando detalles para su participación en la Copa Mundial FIFA 2026 y este jueves 4 de junio afrontará un nuevo desafío internacional frente a Irak en un atractivo partido amistoso que se disputará en el estadio de Riazor, en A Coruña. El encuentro comenzará a las 21:00 horas de España (14:00 horas de Perú) y servirá como una de las últimas pruebas del equipo dirigido por Luis de la Fuente antes de viajar al torneo mundialista.

La Roja buscará aprovechar el apoyo de su afición en Galicia para seguir consolidando su funcionamiento colectivo frente a una selección iraquí que también llegará motivada tras asegurar su presencia en la próxima Copa del Mundo. Con gran expectativa entre los aficionados españoles y miles de seguidores pendientes desde Latinoamérica, el amistoso promete ser uno de los encuentros más llamativos de la fecha FIFA. Si quieres ver el partido EN VIVO, sigue leyendo y conoce a qué hora juega y qué canal transmite España vs. Irak hoy.

¿A qué hora juega España vs. Irak hoy?

El amistoso internacional entre España e Irak se disputará este jueves 4 de junio en el estadio Riazor de A Coruña y podrá seguirse en distintos países del mundo con horarios adaptados a cada zona horaria. El encuentro comenzará a las 21:00 horas en España y será una de las últimas pruebas de La Roja antes de su participación en la Copa Mundial FIFA 2026.

Horarios de España vs. Irak en el mundo

España: 9:00 p.m.

Perú: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Paraguay: 4:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

Guyana: 3:00 p.m.

Surinam: 4:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 3:00 p.m.

¿Qué canal transmite España vs. Irak EN VIVO en España?

El amistoso internacional entre España e Irak será transmitido oficialmente en territorio español por La 1 TVE, señal de televisión abierta que llevará todas las incidencias del encuentro desde el estadio de Riazor, en A Coruña. El partido se disputará este jueves 4 de junio a las 21:00 horas de España y forma parte de la preparación de La Roja para la Copa Mundial FIFA 2026.

La transmisión podrá seguirse de manera gratuita para los aficionados en España a través de la señal nacional de Televisión Española, que suele emitir los compromisos más importantes de la selección española antes de los grandes torneos internacionales.

¿Cómo ver España vs. Irak ONLINE por streaming?

Además de la televisión abierta, los aficionados también podrán ver España vs. Irak EN VIVO mediante RTVE Play, la plataforma oficial de streaming de RTVE. El servicio permite seguir la programación de La 1 en directo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV con acceso a internet.

RTVE Play ofrece acceso gratuito en España y suele transmitir los partidos de la selección española junto con contenidos especiales, repeticiones y cobertura previa del encuentro. De esta manera, los seguidores de La Roja tendrán la posibilidad de seguir el amistoso tanto por televisión como mediante dispositivos móviles y plataformas digitales.