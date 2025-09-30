Tras un debut prometedor, la Selección Mexicana Sub-20 se prepara para su segundo y crucial desafío en el Mundial Sub-20 Chile 2025. El equipo Tricolor logró dejar atrás los nervios de la presentación y obtuvo un valioso empate 2-2 frente a la poderosa selección de Brasil el pasado 28 de septiembre. Los goles mexicanos, anotados por Alexei Domínguez y el defensor Diego Ochoa, demostraron la capacidad de reacción y el potencial ofensivo del equipo en el Grupo C.

Ahora, el equipo mexicano se enfrentará a otro rival de peso: la selección de España Sub-20, en un duelo que promete ser de máxima intensidad. El equipo español llega con la urgencia de sumar puntos, ya que cayeron sorprendentemente 2-0 ante Marruecos en su primer encuentro del torneo. Por lo tanto, el partido contra México se convierte en una batalla a vida o muerte para La Roja, que necesita reaccionar de manera inmediata para mantener vivas sus esperanzas de clasificación a la siguiente fase.

Este encuentro es fundamental para las aspiraciones de México en la fase de grupos, pues una victoria podría dejarlos muy cerca de asegurar su pase a los octavos de final. El partido no solo será una prueba de fuego para los jóvenes talentos mexicanos, sino también una oportunidad para consolidar las buenas sensaciones dejadas en el empate ante Brasil. Aquí te daremos todos los detalles del horario y los canales de transmisión para ver este emocionante duelo en vivo.

España decepcionó en su derrota inaugural ante Marruecos. Los Azzurri aspiran a la fase eliminatoria y saben que una victoria aquí es vital para lograr sus objetivos. | Crédito: @sefutbol / Instagram

¿A qué hora juega España vs. México por el Mundial Sub-20?

El partido entre España vs. México Sub-20 se jugará este miércoles 01 de octubre de 2025. Aquí los horarios según cada país:

País Hora España 22:00 hrs Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay 17:00 hrs Bolivia, Puerto Rico, R. Dominicana, Venezuela, EE.UU. (ET) 16:00 hrs Colombia, Perú, Panamá, Ecuador 15:00 hrs México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras 14:00 hrs

México demostró un gran carácter en su empate con Brasil. El Tricolor aspira a la fase eliminatoria y sabe que una victoria aquí es vital para lograr sus objetivos. | Crédito: @miseleccionmx / Instagram

¿Qué canal transmite España vs. México EN VIVO?

El España vs. México Sub-20 contará con transmisión en diferentes señales de TV y streaming, dependiendo de la región. Aquí el detalle de canales:

País Canal / Plataforma España RTVE Play, Movistar+, fuboTV y TDP Sudamérica DGO y DIRECTV Sports Centroamérica ViX y TUDN México TUDN En Vivo, ViX, Amazon Prime Video, TUDN y Nu9ve Estados Unidos fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX One, Fox Sports 2 y Telemundo