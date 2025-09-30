España Sub-20 se enfrenta a México en el Mundial 2025, un partido decisivo que acapara la atención en Estados Unidos, Argentina y Chile. | Crédito: Diseño Mag
España Sub-20 se enfrenta a México en el Mundial 2025, un partido decisivo que acapara la atención en Estados Unidos, Argentina y Chile. | Crédito: Diseño Mag

Tras un debut prometedor, la Selección Mexicana Sub-20 se prepara para su segundo y crucial desafío en el Mundial Sub-20 Chile 2025. El equipo Tricolor logró dejar atrás los nervios de la presentación y obtuvo un valioso empate 2-2 frente a la poderosa selección de Brasil el pasado 28 de septiembre. Los goles mexicanos, anotados por Alexei Domínguez y el defensor Diego Ochoa, demostraron la capacidad de reacción y el potencial ofensivo del equipo en el Grupo C.

Ahora, el equipo mexicano se enfrentará a otro rival de peso: la selección de España Sub-20, en un duelo que promete ser de máxima intensidad. El equipo español llega con la urgencia de sumar puntos, ya que cayeron sorprendentemente 2-0 ante Marruecos en su primer encuentro del torneo. Por lo tanto, el partido contra México se convierte en una batalla a vida o muerte para La Roja, que necesita reaccionar de manera inmediata para mantener vivas sus esperanzas de clasificación a la siguiente fase.

Este encuentro es fundamental para las aspiraciones de México en la fase de grupos, pues una victoria podría dejarlos muy cerca de asegurar su pase a los octavos de final. El partido no solo será una prueba de fuego para los jóvenes talentos mexicanos, sino también una oportunidad para consolidar las buenas sensaciones dejadas en el empate ante Brasil. Aquí te daremos todos los detalles del horario y los canales de transmisión para ver este emocionante duelo en vivo.

España decepcionó en su derrota inaugural ante Marruecos. Los Azzurri aspiran a la fase eliminatoria y saben que una victoria aquí es vital para lograr sus objetivos. | Crédito: @sefutbol / Instagram
España decepcionó en su derrota inaugural ante Marruecos. Los Azzurri aspiran a la fase eliminatoria y saben que una victoria aquí es vital para lograr sus objetivos. | Crédito: @sefutbol / Instagram

¿A qué hora juega España vs. México por el Mundial Sub-20?

El partido entre España vs. México Sub-20 se jugará este miércoles 01 de octubre de 2025. Aquí los horarios según cada país:

PaísHora
España22:00 hrs
Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay17:00 hrs
Bolivia, Puerto Rico, R. Dominicana, Venezuela, EE.UU. (ET)16:00 hrs
Colombia, Perú, Panamá, Ecuador15:00 hrs
México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras14:00 hrs
México demostró un gran carácter en su empate con Brasil. El Tricolor aspira a la fase eliminatoria y sabe que una victoria aquí es vital para lograr sus objetivos. | Crédito: @miseleccionmx / Instagram
México demostró un gran carácter en su empate con Brasil. El Tricolor aspira a la fase eliminatoria y sabe que una victoria aquí es vital para lograr sus objetivos. | Crédito: @miseleccionmx / Instagram

¿Qué canal transmite España vs. México EN VIVO?

El España vs. México Sub-20 contará con transmisión en diferentes señales de TV y streaming, dependiendo de la región. Aquí el detalle de canales:

PaísCanal / Plataforma
EspañaRTVE Play, Movistar+, fuboTV y TDP
SudaméricaDGO y DIRECTV Sports
CentroaméricaViX y TUDN
MéxicoTUDN En Vivo, ViX, Amazon Prime Video, TUDN y Nu9ve
Estados UnidosfuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX One, Fox Sports 2 y Telemundo
SOBRE EL AUTOR

Soy periodista generalista, generador de contenido y analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo más de 14 años de experiencia escribiendo artículos de interés y de deportes (Béisbol, Boxeo, Fútbol, Fútbol Americano, MMA, F1, Wrestling) en inglés y español para Estados Unidos, México y España.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC