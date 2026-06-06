La selección anfitriona cerrará su preparación de cara a la Copa del Mundo frente a un equipo que es favorito en el certamen internacional. Estados Unidos (USMNT) vs. Alemania se enfrentan este sábado 6 de junio a partir de las 2:30pm (Este), 1:30pm (Centro) 11:30am (Pacífico) en el Soldier Field de Chicago, Illinois, como preparación para su debut mundialista. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? A continuación, conoce los horarios por región/país y qué canales de TV transmiten el juego por señal abierta, cable y streaming online desde cualquier parte del mundo.
Estados Unidos celebra tras vencer 3-2 a Senegal; Pochettino muestra confianza tras un primer tiempo dominante y prepara al equipo para enfrentar a Alemania en el próximo duelo internacional. Por otro lado, Alemania.
Alemania aplastó 4-0 a Finlandia en la despedida en casa antes de viajar a Norteamérica, y el equipo de Julian Nagelsmann muestra un renacer tras los tropiezos en los mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022. La goleada, construida sobre una defensa sólida y transiciones rápidas, confirma la recuperación del bloque germano y eleva su candidatura de cara a la próxima cita internacional.
¿A qué hora juega Estados Unidos (USMNT) vs. Alemania por amistoso a la Copa Mundial 2026?
Conoce los horarios por país para ver el partido entre Estados Unidos vs. Alemania este sábado 6 de junio desde el Soldier Field de Chicago, como preparación para la Copa Mundial 2026.
|Región / País
|Ciudad de referencia
|Zona horaria aprox. junio 2026
|Hora del partido
|Costa Oeste EE. UU.
|Los Ángeles
|PT (UTC‑7)
|11:30
|Costa Este EE. UU.
|Nueva York
|ET (UTC‑4)
|14:30
|Centro EE. UU.
|Chicago
|CT (UTC‑5)
|13:30
|México (centro)
|Ciudad de México
|UTC‑6
|12:30
|Perú, Colombia, Ecuador
|Lima / Bogotá
|UTC‑5
|13:30
|Chile (invierno)
|Santiago
|UTC‑4
|14:30
|Argentina, Uruguay
|Buenos Aires / Montevideo
|UTC‑3
|15:30
|Brasil (sureste)
|São Paulo
|UTC‑3
|15:30
|Reino Unido
|Londres
|BST (UTC+1)
|19:30
|España, Francia, Alemania, Italia
|Madrid / Berlín
|CEST (UTC+2)
|20:30
|Portugal
|Lisboa
|WEST (UTC+1)
|19:30
|Marruecos
|Rabat
|UTC+1
|19:30
|Sudáfrica
|Johannesburgo
|SAST (UTC+2)
|20:30
|Arabia Saudita, Catar
|Riad / Doha
|UTC+3
|21:30
|Turquía
|Estambul
|UTC+3
|21:30
|India
|Nueva Delhi
|IST (UTC+5:30)
|00:00 (7 jun)
|China
|Pekín
|CST (UTC+8)
|02:30 (7 jun)
|Japón
|Tokio
|JST (UTC+9)
|03:30 (7 jun)
|Australia (este)
|Sídney
|AEST (UTC+10)
|04:30 (7 jun)
¿Qué canal TV transmite el partido Estados Unidos vs. Alemania EN VIVO ONLINE por señal abierta?
Revisa qué canales de TV y streaming online pasan el partido amistoso entre Estados Unidos vs. Alemania EN VIVO EN DIRECTO ONLINE este sábado 6 de junio, previo al Mundial 2026.
|Región / país
|Canal de TV principal
|Streaming / online asociado
|Estados Unidos (inglés)
|TNT USA / TBS (Warner Bros. Discovery, señal sports)
|Max (plan con deportes) / app de tu cableoperador (TV Everywhere)
|Estados Unidos (español)
|Telemundo / NBC Universo (cobertura USMNT en español)
|Peacock (contenido de Telemundo Deportes) / apps NBCU
|México
|ESPN México
|Disney+ Premium México (sección ESPN)
|Centroamérica
|ESPN (feed regional) – sujeto a parrilla local
|Disney+ (plan con ESPN) en países habilitados
|Caribe
|ESPN Caribbean – sujeto a programación local
|Star+/Disney+ según integración local
|Perú
|ESPN (feed Andino)
|Disney+ (plan con ESPN) Perú
|Colombia, Ecuador
|ESPN (Latam Norte) – amistosos internacionales
|Disney+ (plan con ESPN) en la región
|Chile
|ESPN (Latam Sur)
|Disney+ (plan con ESPN) Chile
|Argentina, Uruguay
|ESPN (Cono Sur)
|Disney+ (plan con ESPN) Argentina/Uruguay
|Brasil
|ESPN Brasil (si adquiere amistoso) – a confirmar en guía local
|Star+/Disney+ Brasil según integración
|España
|ESPN no aplica; amistoso suele ir por plataformas internacionales o canales con derechos puntuales; revisar guía local Movistar/DAZN el día del partido
|Apps de operadoras (Movistar Plus+, DAZN) si compran derechos puntuales
|Alemania
|RTL (derechos de amistosos de la selección alemana antes del Mundial)
|RTL+ (streaming oficial de RTL)
|Francia, Italia
|Sin canal fijo listado; amistoso podría ir por cadenas con derechos de amistosos FIFA (TF1, M6, RAI, Mediaset, etc.), revisar guía local
|Apps oficiales de cada operador (MyTF1, RaiPlay, etc.)
|Países Bajos
|ESPN NL (según listado internacional)
|ESPN Watch NL / operadores locales
|Marruecos
|beIN Sports Arabia 8 (feed MENA)
|beIN Connect MENA
|Resto Medio Oriente
|beIN Sports Arabia (canales fútbol)
|beIN Connect MENA
|Sudáfrica
|SuperSport (canal fútbol internacional) – revisar guía
|DStv app / SuperSport app
|Australia
|Posible cobertura en ESPN Australia u operador local de derechos amistosos; revisar guía Foxtel/Kayo
|Kayo Sports / apps Foxtel si adquieren el amistoso