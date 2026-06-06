La selección anfitriona cerrará su preparación de cara a la Copa del Mundo frente a un equipo que es favorito en el certamen internacional. Estados Unidos (USMNT) vs. Alemania se enfrentan este sábado 6 de junio a partir de las 2:30pm (Este), 1:30pm (Centro) 11:30am (Pacífico) en el Soldier Field de Chicago, Illinois , como preparación para su debut mundialista. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? A continuación, conoce los horarios por región/país y qué canales de TV transmiten el juego por señal abierta, cable y streaming online desde cualquier parte del mundo.

Estados Unidos celebra tras vencer 3-2 a Senegal; Pochettino muestra confianza tras un primer tiempo dominante y prepara al equipo para enfrentar a Alemania en el próximo duelo internacional. Por otro lado, Alemania.

Alemania aplastó 4-0 a Finlandia en la despedida en casa antes de viajar a Norteamérica, y el equipo de Julian Nagelsmann muestra un renacer tras los tropiezos en los mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022. La goleada, construida sobre una defensa sólida y transiciones rápidas, confirma la recuperación del bloque germano y eleva su candidatura de cara a la próxima cita internacional.

Siga la señal de Telemundo Deportes Ahora en vivo gratis para disfrutar del partido Estados Unidos (USMNT) vs. Alemania. Conozca cómo ver el encuentro online a través de la plataforma Peacock TV y vídeo en directo. | Crédito: Composición Depor

¿A qué hora juega Estados Unidos (USMNT) vs. Alemania por amistoso a la Copa Mundial 2026?

Conoce los horarios por país para ver el partido entre Estados Unidos vs. Alemania este sábado 6 de junio desde el Soldier Field de Chicago , como preparación para la Copa Mundial 2026.

Región / País Ciudad de referencia Zona horaria aprox. junio 2026 Hora del partido Costa Oeste EE. UU. Los Ángeles PT (UTC‑7) 11:30 Costa Este EE. UU. Nueva York ET (UTC‑4) 14:30 Centro EE. UU. Chicago CT (UTC‑5) 13:30 México (centro) Ciudad de México UTC‑6 12:30 Perú, Colombia, Ecuador Lima / Bogotá UTC‑5 13:30 Chile (invierno) Santiago UTC‑4 14:30 Argentina, Uruguay Buenos Aires / Montevideo UTC‑3 15:30 Brasil (sureste) São Paulo UTC‑3 15:30 Reino Unido Londres BST (UTC+1) 19:30 España, Francia, Alemania, Italia Madrid / Berlín CEST (UTC+2) 20:30 Portugal Lisboa WEST (UTC+1) 19:30 Marruecos Rabat UTC+1 19:30 Sudáfrica Johannesburgo SAST (UTC+2) 20:30 Arabia Saudita, Catar Riad / Doha UTC+3 21:30 Turquía Estambul UTC+3 21:30 India Nueva Delhi IST (UTC+5:30) 00:00 (7 jun) China Pekín CST (UTC+8) 02:30 (7 jun) Japón Tokio JST (UTC+9) 03:30 (7 jun) Australia (este) Sídney AEST (UTC+10) 04:30 (7 jun)

¿Qué canal TV transmite el partido Estados Unidos vs. Alemania EN VIVO ONLINE por señal abierta?

Revisa qué canales de TV y streaming online pasan el partido amistoso entre Estados Unidos vs. Alemania EN VIVO EN DIRECTO ONLINE este sábado 6 de junio, previo al Mundial 2026.

Región / país Canal de TV principal Streaming / online asociado Estados Unidos (inglés) TNT USA / TBS (Warner Bros. Discovery, señal sports) Max (plan con deportes) / app de tu cableoperador (TV Everywhere) Estados Unidos (español) Telemundo / NBC Universo (cobertura USMNT en español) Peacock (contenido de Telemundo Deportes) / apps NBCU México ESPN México Disney+ Premium México (sección ESPN) Centroamérica ESPN (feed regional) – sujeto a parrilla local Disney+ (plan con ESPN) en países habilitados Caribe ESPN Caribbean – sujeto a programación local Star+/Disney+ según integración local Perú ESPN (feed Andino) Disney+ (plan con ESPN) Perú Colombia, Ecuador ESPN (Latam Norte) – amistosos internacionales Disney+ (plan con ESPN) en la región Chile ESPN (Latam Sur) Disney+ (plan con ESPN) Chile Argentina, Uruguay ESPN (Cono Sur) Disney+ (plan con ESPN) Argentina/Uruguay Brasil ESPN Brasil (si adquiere amistoso) – a confirmar en guía local Star+/Disney+ Brasil según integración España ESPN no aplica; amistoso suele ir por plataformas internacionales o canales con derechos puntuales; revisar guía local Movistar/DAZN el día del partido Apps de operadoras (Movistar Plus+, DAZN) si compran derechos puntuales Alemania RTL (derechos de amistosos de la selección alemana antes del Mundial) RTL+ (streaming oficial de RTL) Francia, Italia Sin canal fijo listado; amistoso podría ir por cadenas con derechos de amistosos FIFA (TF1, M6, RAI, Mediaset, etc.), revisar guía local Apps oficiales de cada operador (MyTF1, RaiPlay, etc.) Países Bajos ESPN NL (según listado internacional) ESPN Watch NL / operadores locales Marruecos beIN Sports Arabia 8 (feed MENA) beIN Connect MENA Resto Medio Oriente beIN Sports Arabia (canales fútbol) beIN Connect MENA Sudáfrica SuperSport (canal fútbol internacional) – revisar guía DStv app / SuperSport app Australia Posible cobertura en ESPN Australia u operador local de derechos amistosos; revisar guía Foxtel/Kayo Kayo Sports / apps Foxtel si adquieren el amistoso