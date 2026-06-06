Conoce los horarios y canales de TV para ver el partido entre Estados Unidos vs. Alemania EN VIVO EN DIRECTO ONLINE este sábado 6 de junio en el Soldier Field de Chicago, Illinois. (Foto: Composición Mag)
Conoce los horarios y canales de TV para ver el partido entre Estados Unidos vs. Alemania EN VIVO EN DIRECTO ONLINE este sábado 6 de junio en el Soldier Field de Chicago, Illinois. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

La selección anfitriona cerrará su preparación de cara a la Copa del Mundo frente a un equipo que es favorito en el certamen internacional. Estados Unidos (USMNT) vs. Alemania se enfrentan este sábado 6 de junio a partir de las 2:30pm (Este), 1:30pm (Centro) 11:30am (Pacífico) en el Soldier Field de Chicago, Illinois, como preparación para su debut mundialista. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? A continuación, conoce los horarios por región/país y qué canales de TV transmiten el juego por señal abierta, cable y streaming online desde cualquier parte del mundo.

Estados Unidos celebra tras vencer 3-2 a Senegal; Pochettino muestra confianza tras un primer tiempo dominante y prepara al equipo para enfrentar a Alemania en el próximo duelo internacional. Por otro lado, Alemania.

Alemania aplastó 4-0 a Finlandia en la despedida en casa antes de viajar a Norteamérica, y el equipo de Julian Nagelsmann muestra un renacer tras los tropiezos en los mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022. La goleada, construida sobre una defensa sólida y transiciones rápidas, confirma la recuperación del bloque germano y eleva su candidatura de cara a la próxima cita internacional.

Siga la señal de Telemundo Deportes Ahora en vivo gratis para disfrutar del partido Estados Unidos (USMNT) vs. Alemania. Conozca cómo ver el encuentro online a través de la plataforma Peacock TV y vídeo en directo. | Crédito: Composición Depor
Siga la señal de Telemundo Deportes Ahora en vivo gratis para disfrutar del partido Estados Unidos (USMNT) vs. Alemania. Conozca cómo ver el encuentro online a través de la plataforma Peacock TV y vídeo en directo. | Crédito: Composición Depor

¿A qué hora juega Estados Unidos (USMNT) vs. Alemania por amistoso a la Copa Mundial 2026?

Conoce los horarios por país para ver el partido entre Estados Unidos vs. Alemania este sábado 6 de junio desde el Soldier Field de Chicago, como preparación para la Copa Mundial 2026.

Región / PaísCiudad de referenciaZona horaria aprox. junio 2026Hora del partido
Costa Oeste EE. UU.Los ÁngelesPT (UTC‑7)11:30
Costa Este EE. UU.Nueva YorkET (UTC‑4)14:30
Centro EE. UU.ChicagoCT (UTC‑5)13:30
México (centro)Ciudad de MéxicoUTC‑612:30
Perú, Colombia, EcuadorLima / BogotáUTC‑513:30
Chile (invierno)SantiagoUTC‑414:30
Argentina, UruguayBuenos Aires / MontevideoUTC‑315:30
Brasil (sureste)São PauloUTC‑315:30
Reino UnidoLondresBST (UTC+1)19:30
España, Francia, Alemania, ItaliaMadrid / BerlínCEST (UTC+2)20:30
PortugalLisboaWEST (UTC+1)19:30
MarruecosRabatUTC+119:30
SudáfricaJohannesburgoSAST (UTC+2)20:30
Arabia Saudita, CatarRiad / DohaUTC+321:30
TurquíaEstambulUTC+321:30
IndiaNueva DelhiIST (UTC+5:30)00:00 (7 jun)
ChinaPekínCST (UTC+8)02:30 (7 jun)
JapónTokioJST (UTC+9)03:30 (7 jun)
Australia (este)SídneyAEST (UTC+10)04:30 (7 jun)

¿Qué canal TV transmite el partido Estados Unidos vs. Alemania EN VIVO ONLINE por señal abierta?

Revisa qué canales de TV y streaming online pasan el partido amistoso entre Estados Unidos vs. Alemania EN VIVO EN DIRECTO ONLINE este sábado 6 de junio, previo al Mundial 2026.

Región / paísCanal de TV principalStreaming / online asociado
Estados Unidos (inglés)TNT USA / TBS (Warner Bros. Discovery, señal sports) Max (plan con deportes) / app de tu cableoperador (TV Everywhere)
Estados Unidos (español)Telemundo / NBC Universo (cobertura USMNT en español) Peacock (contenido de Telemundo Deportes) / apps NBCU
MéxicoESPN México Disney+ Premium México (sección ESPN)
CentroaméricaESPN (feed regional) – sujeto a parrilla local Disney+ (plan con ESPN) en países habilitados
CaribeESPN Caribbean – sujeto a programación local Star+/Disney+ según integración local
PerúESPN (feed Andino) Disney+ (plan con ESPN) Perú
Colombia, EcuadorESPN (Latam Norte) – amistosos internacionales Disney+ (plan con ESPN) en la región
ChileESPN (Latam Sur) Disney+ (plan con ESPN) Chile
Argentina, UruguayESPN (Cono Sur) Disney+ (plan con ESPN) Argentina/Uruguay
BrasilESPN Brasil (si adquiere amistoso) – a confirmar en guía local Star+/Disney+ Brasil según integración
EspañaESPN no aplica; amistoso suele ir por plataformas internacionales o canales con derechos puntuales; revisar guía local Movistar/DAZN el día del partido Apps de operadoras (Movistar Plus+, DAZN) si compran derechos puntuales
AlemaniaRTL (derechos de amistosos de la selección alemana antes del Mundial) RTL+ (streaming oficial de RTL)
Francia, ItaliaSin canal fijo listado; amistoso podría ir por cadenas con derechos de amistosos FIFA (TF1, M6, RAI, Mediaset, etc.), revisar guía local Apps oficiales de cada operador (MyTF1, RaiPlay, etc.)
Países BajosESPN NL (según listado internacional) ESPN Watch NL / operadores locales
MarruecosbeIN Sports Arabia 8 (feed MENA) beIN Connect MENA
Resto Medio OrientebeIN Sports Arabia (canales fútbol) beIN Connect MENA
SudáfricaSuperSport (canal fútbol internacional) – revisar guía DStv app / SuperSport app
AustraliaPosible cobertura en ESPN Australia u operador local de derechos amistosos; revisar guía Foxtel/Kayo Kayo Sports / apps Foxtel si adquieren el amistoso
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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