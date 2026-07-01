En el Estadio Bahía de San Francisco jugarán las selecciones de Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina por los 16avos de final del Mundial 2026 este miércoles 1 de julio. Para que no te pierdas el partido, en esta nota te daré a conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026 este miércoles 1 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 8:00 pm
- Estados Unidos (CT): 7:00 pm
- Estados Unidos (MT): 6:00 pm
- Estados Unidos (PT): 5:00 pm
- España: 2:00 am del jueves 2 de julio
- México (CDMX): 6:00 pm
- Puerto Rico: 8:00 pm
- República Dominicana: 8:00 pm
- Panamá: 7:00 pm
- Costa Rica: 6:00 pm
- El Salvador: 6:00 pm
- Guatemala: 6:00 pm
- Honduras: 6:00 pm
- Nicaragua: 6:00 pm
- Argentina: 9:00 pm
- Brasil (Brasilia): 9:00 pm
- Uruguay: 9:00 pm
- Chile (Santiago): 8:00 pm
- Paraguay: 9:00 pm
- Bolivia: 8:00 pm
- Venezuela: 8:00 pm
- Ecuador: 7:00 pm
- Perú: 7:00 pm
- Colombia: 7:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina?
El Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 1 de julio a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX Mexico, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Alemania: ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
- Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Costa Rica: FOX+, FOX, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, ViX
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador, ViX, FOX El Salvador, Canal 4 El Salvador, TCS GO
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, ViX
- República Dominicana: Pio Deportes, ViX