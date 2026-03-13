El juego está enmarcado como uno de los duelos más atractivos de la fase de eliminación, un clásico norteamericano en beisbol internacional con implicancias de orgullo regional y validación de proyectos de desarrollo beisbolero en ambos países: Estados Unidos vs. Canadá este viernes 13 de marzo, a partir de las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT / 6:00 p.m. CDMX). Para ver el partido en vivo en directo por TV, streaming online y otras señales, te comparto los horarios por región y todos los canales disponibles para seguirlo desde cualquier dispositivo digital.
A qué hora juega Estados Unidos vs. Canadá EN VIVO y ONLINE
Revisa los horarios por región para ver el partido entre Estados Unidos vs. Canadá EN VIVO y ONLINE por cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 desde el Daikin Park de Houston, Texas.
- Estados Unidos (Costa Este, ET): 8:00 p.m.
- Estados Unidos (Costa Centro, CT): 7:00 p.m.
- Estados Unidos (Montaña, MT): 6:00 p.m.
- Estados Unidos (Costa Oeste, PT): 5:00 p.m.
- Canadá (Toronto, Ottawa, Montreal): 8:00 p.m.
- Canadá (Winnipeg): 7:00 p.m.
- Canadá (Calgary, Edmonton): 6:00 p.m.
- Canadá (Vancouver): 5:00 p.m.
- Perú: 8:00 p.m.
- Colombia: 8:00 p.m.
- Ecuador: 8:00 p.m.
- Panamá: 8:00 p.m.
- México (CDMX): 7:00 p.m.
- México (Pacífico – Tijuana): 6:00 p.m.
- Chile (Santiago, horario de verano terminado en marzo): 10:00 p.m.
- Argentina: 10:00 p.m.
- Uruguay: 10:00 p.m.
- Paraguay: 9:00 p.m.
- Bolivia: 9:00 p.m.
- Venezuela: 9:00 p.m.
- República Dominicana: 9:00 p.m.
- Puerto Rico: 9:00 p.m.
- España (Península): 1:00 a.m. del sábado 14 de marzo
- Islas Canarias: 12:00 a.m. del sábado 14 de marzo
- Portugal (Lisboa): 12:00 a.m. del sábado 14 de marzo
- Japón (Tokio): 9:00 a.m. del sábado 14 de marzo
- Corea del Sur (Seúl): 9:00 a.m. del sábado 14 de marzo
- China (Pekín): 8:00 a.m. del sábado 14 de marzo
Qué canal TV pasan el Estados Unidos vs. Canadá EN VIVO por TV y online
Conoce la lista de canales de televisión y streaming online para ver el partido entre Estados Unidos vs. Canadá EN VIVO EN DIRECTO este viernes 13 de marzo.
América del Norte y Caribe
|País / Región
|Canales de TV probables*
|Streaming u OTT principal*
|Estados Unidos (Costa Este)
|FOX (TV abierta/cable), FS1/FS2 según paquete, afiliados locales FOX.
|FOX Sports App, Tubi (stream gratuito con registro).
|Estados Unidos (Centro, Houston)
|FOX (afiliadas locales), operadores de cable/satélite.
|FOX Sports App, Tubi.
|Estados Unidos (Pacífico)
|FOX costa Oeste.
|FOX Sports App, Tubi.
|Puerto Rico
|Feed internacional de FOX/MLB vía cable (ej. FOX Sports Caribe, operadores locales).
|Apps de operadores de TV paga; posible acceso a Tubi en territorios habilitados.
|México (CDMX)
|ESPN o señal que tenga el Clásico 2026 (en 2026 muchos juegos van por plataformas Disney en México).
|Disney+/Star+ o app de ESPN, más apps de cable (Izzi, Sky, etc.).
|Cuba
|Tele Rebelde u otra señal nacional que tome el feed internacional (FOX/MLB).
|Streaming de TV nacional (si ofrece señal online) o MLB.tv internacional (donde no haya blackout).
|República Dominicana
|Televisión deportiva local que toma feed FOX/MLB (ej. CDN SportsMax, otros operadores).
|Apps de operadores (Altice, Claro TV), MLB.tv internacional.
|Panamá
|Cadenas deportivas regionales que tengan WBC (ej. ESPN Caribe, señales FOX internacionales).
|ESPN App/Star+ si aplica, apps de cable, MLB.tv internacional.
Centroamérica
|País / Región
|Canales de TV probables*
|Streaming u OTT principal*
|Costa Rica
|ESPN/Star+ o feed FOX internacional vía operadores de cable.
|Star+/Disney+ (si incluye WBC), apps de cable.
|Honduras
|Señales deportivas regionales (ESPN Caribe / FOX feed internacional).
|Star+/Disney+ (si aplica), apps de cable.
|El Salvador
|ESPN/FOX vía cable local.
|Star+/Disney+, apps de operadores.
|Guatemala
|Operadores de cable con señales FOX Sports internacionales/ESPN.
|Apps de cable, Star+/Disney+ donde tenga derechos.
|Nicaragua
|TV local que haya adquirido derechos o feed ESPN/FOX vía cable.
|Apps de cable, MLB.tv internacional.
Sudamérica
|País / Región
|Canales de TV probables*
|Streaming u OTT principal*
|Venezuela
|Señales deportivas locales con derechos de WBC (ej. IVC, SimpleTV Sports) tomando feed internacional.
|Apps de operadores (SimpleTV, CANTV), MLB.tv internacional.
|Colombia
|Señales de deportes regionales (ESPN/FOX internacionales) con derechos del torneo.
|Star+/Disney+ o ESPN App si corresponden, MLB.tv internacional.
|Perú (Lima)
|ESPN Latinoamérica o similar si mantiene derechos del Clásico, a través de cable/satélite.
|Star+/Disney+ (si lleva WBC 2026), apps de cable.
|Chile
|ESPN/FOX internacionales según grilla local.
|Star+/Disney+, apps de cable.
|Argentina
|Señales deportivas con derechos del torneo (ESPN, DirecTV Sports u otro licenciatario).
|Star+/Disney+, DGO u OTT de operador.
|Uruguay
|ESPN/FOX vía cable.
|Star+/Disney+, apps de operadores.
|Bolivia
|Señales deportivas regionales que emitan el WBC (ESPN/FOX).
|Star+/Disney+, apps de cable.
|Ecuador
|ESPN/FOX internacionales con derechos.
sports.yahoo+1
|Star+/Disney+ si aplica, apps de cable.
|Paraguay
|ESPN/FOX internacionales vía cable.
|Star+/Disney+, apps de cable.
Fecha, hora, TV y Online para ver Estados Unidos vs. Canadá
- Fecha: viernes 13 de marzo de 2026.
- Instancia: cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (formato eliminación directa, a un solo juego).
- Hora: 8:00 p.m. ET (7:00 p.m. Lima / 6:00 p.m. CDMX aprox.).
- Estadio: Daikin Park, Houston.
- Transmisión internacional: FOX para TV en Estados Unidos; FS2/FS1 usados para otros cruces del mismo cuadro, lo que refuerza el peso estelar de este duelo.