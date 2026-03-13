El juego está enmarcado como uno de los duelos más atractivos de la fase de eliminación, un clásico norteamericano en beisbol internacional con implicancias de orgullo regional y validación de proyectos de desarrollo beisbolero en ambos países: Estados Unidos vs. Canadá este viernes 13 de marzo, a partir de las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT / 6:00 p.m. CDMX) . Para ver el partido en vivo en directo por TV, streaming online y otras señales, te comparto los horarios por región y todos los canales disponibles para seguirlo desde cualquier dispositivo digital.

Conoce los horarios y canales de TV que transmiten el partido entre Estados Unidos vs. Canadá EN VIVO EN DIRECTO por cuartos de final del CMB 2026 este viernes 13 de marzo. (Foto: Composición Gestión Mix) / Jairo Rúa

A qué hora juega Estados Unidos vs. Canadá EN VIVO y ONLINE

Revisa los horarios por región para ver el partido entre Estados Unidos vs. Canadá EN VIVO y ONLINE por cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 desde el Daikin Park de Houston, Texas.

Estados Unidos (Costa Este, ET): 8:00 p.m.

Estados Unidos (Costa Centro, CT): 7:00 p.m.

Estados Unidos (Montaña, MT): 6:00 p.m.

Estados Unidos (Costa Oeste, PT): 5:00 p.m.

Canadá (Toronto, Ottawa, Montreal): 8:00 p.m.

Canadá (Winnipeg): 7:00 p.m.

Canadá (Calgary, Edmonton): 6:00 p.m.

Canadá (Vancouver): 5:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

México (CDMX): 7:00 p.m.

México (Pacífico – Tijuana): 6:00 p.m.

Chile (Santiago, horario de verano terminado en marzo): 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

República Dominicana: 9:00 p.m.

Puerto Rico: 9:00 p.m.

España (Península): 1:00 a.m. del sábado 14 de marzo

Islas Canarias: 12:00 a.m. del sábado 14 de marzo

Portugal (Lisboa): 12:00 a.m. del sábado 14 de marzo

Japón (Tokio): 9:00 a.m. del sábado 14 de marzo

Corea del Sur (Seúl): 9:00 a.m. del sábado 14 de marzo

China (Pekín): 8:00 a.m. del sábado 14 de marzo

Qué canal TV pasan el Estados Unidos vs. Canadá EN VIVO por TV y online

Conoce la lista de canales de televisión y streaming online para ver el partido entre Estados Unidos vs. Canadá EN VIVO EN DIRECTO este viernes 13 de marzo .

América del Norte y Caribe

País / Región Canales de TV probables* Streaming u OTT principal* Estados Unidos (Costa Este) FOX (TV abierta/cable), FS1/FS2 según paquete, afiliados locales FOX. FOX Sports App, Tubi (stream gratuito con registro). Estados Unidos (Centro, Houston) FOX (afiliadas locales), operadores de cable/satélite. FOX Sports App, Tubi. Estados Unidos (Pacífico) FOX costa Oeste. FOX Sports App, Tubi. Puerto Rico Feed internacional de FOX/MLB vía cable (ej. FOX Sports Caribe, operadores locales). Apps de operadores de TV paga; posible acceso a Tubi en territorios habilitados. México (CDMX) ESPN o señal que tenga el Clásico 2026 (en 2026 muchos juegos van por plataformas Disney en México). Disney+/Star+ o app de ESPN, más apps de cable (Izzi, Sky, etc.). Cuba Tele Rebelde u otra señal nacional que tome el feed internacional (FOX/MLB).​ Streaming de TV nacional (si ofrece señal online) o MLB.tv internacional (donde no haya blackout). República Dominicana Televisión deportiva local que toma feed FOX/MLB (ej. CDN SportsMax, otros operadores). Apps de operadores (Altice, Claro TV), MLB.tv internacional. Panamá Cadenas deportivas regionales que tengan WBC (ej. ESPN Caribe, señales FOX internacionales). ESPN App/Star+ si aplica, apps de cable, MLB.tv internacional.

Centroamérica

País / Región Canales de TV probables* Streaming u OTT principal* Costa Rica ESPN/Star+ o feed FOX internacional vía operadores de cable. Star+/Disney+ (si incluye WBC), apps de cable. Honduras Señales deportivas regionales (ESPN Caribe / FOX feed internacional). Star+/Disney+ (si aplica), apps de cable. El Salvador ESPN/FOX vía cable local. Star+/Disney+, apps de operadores. Guatemala Operadores de cable con señales FOX Sports internacionales/ESPN. Apps de cable, Star+/Disney+ donde tenga derechos. Nicaragua TV local que haya adquirido derechos o feed ESPN/FOX vía cable. Apps de cable, MLB.tv internacional.

Sudamérica

País / Región Canales de TV probables* Streaming u OTT principal* Venezuela Señales deportivas locales con derechos de WBC (ej. IVC, SimpleTV Sports) tomando feed internacional. Apps de operadores (SimpleTV, CANTV), MLB.tv internacional. Colombia Señales de deportes regionales (ESPN/FOX internacionales) con derechos del torneo. Star+/Disney+ o ESPN App si corresponden, MLB.tv internacional. Perú (Lima) ESPN Latinoamérica o similar si mantiene derechos del Clásico, a través de cable/satélite. Star+/Disney+ (si lleva WBC 2026), apps de cable. Chile ESPN/FOX internacionales según grilla local. Star+/Disney+, apps de cable. Argentina Señales deportivas con derechos del torneo (ESPN, DirecTV Sports u otro licenciatario). Star+/Disney+, DGO u OTT de operador. Uruguay ESPN/FOX vía cable. Star+/Disney+, apps de operadores. Bolivia Señales deportivas regionales que emitan el WBC (ESPN/FOX). Star+/Disney+, apps de cable. Ecuador ESPN/FOX internacionales con derechos.

sports.yahoo+1 Star+/Disney+ si aplica, apps de cable. Paraguay ESPN/FOX internacionales vía cable. Star+/Disney+, apps de cable.

Fecha, hora, TV y Online para ver Estados Unidos vs. Canadá

Fecha: viernes 13 de marzo de 2026.

Instancia: cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (formato eliminación directa, a un solo juego).

Hora: 8:00 p.m. ET (7:00 p.m. Lima / 6:00 p.m. CDMX aprox.).

Estadio: Daikin Park, Houston.

Transmisión internacional: FOX para TV en Estados Unidos; FS2/FS1 usados para otros cruces del mismo cuadro, lo que refuerza el peso estelar de este duelo.