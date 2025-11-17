La Selección de Fútbol de Estados Unidos, conocida popularmente como el USMNT, se medirá en un crucial encuentro amistoso contra su par de Uruguay como parte de la Fecha FIFA del martes 18 de noviembre de 2025, continuando su preparación con miras al Mundial de la FIFA 2026. Este duelo representa un termómetro de alto nivel para el equipo de las barras y las estrellas, que busca probar esquemas ante una potencia, sobre todo después de derrotar 2-1 a Paraguay. Por su parte, el conjunto charrúa llega al encuentro tras igualar sin goles ante la selección mexicana, pero con la ventaja de ya ser una de las naciones clasificadas de la CONMEBOL para la Copa del Mundo, lo que le permite a su entrenador realizar ajustes y pruebas tácticas. Si quieres saber a qué hora juega y qué canal transmite Estados Unidos vs. Uruguay, en este artículo te compartimos los horarios por país y la guía de canales TV y streaming para que no te pierdas el enfrentamiento.

USA vs Paraguay por amistoso internacional | Foto: usmnt.com

Estados Unidos vs. Uruguay: fecha y hora del partido amistoso

Fecha: Martes, 18 de noviembre de 2025

Martes, 18 de noviembre de 2025 Hora: 7:00 pm ET / 6:00 pm Tiempo del Centro de México / 9:00 pm Hora de Montevideo

7:00 pm ET / 6:00 pm Tiempo del Centro de México / 9:00 pm Hora de Montevideo Lugar: Raymond James Stadium, Tampa, Florida

Uruguay vs Mexico por amistoso FIFA | FOTO: AUF

Estados Unidos vs. Uruguay: dónde ver EN VIVO

El amistoso de la USMNT ante Uruguay contará con transmisión por diversas señales de televisión de paga, estaciones radiales y streaming, para que los aficionados no se pierdan ningún detalle del encuentro.

TV de paga: TNT USA, TruTV y UNIVERSO

TNT USA, TruTV y UNIVERSO Streaming: HBO Max y Peacock

HBO Max y Peacock Radio: Westwood One Sports y Futbol de Primera Radio

Este partido marcará un nuevo examen para el combinado que dirige Mauricio Pochettino de cara al Mundial 2026, mientras el seleccionado uruguayo bajo las órdenes de Marcelo Bielsa quiere cerrar el año con un triunfo y revalidar su condición de favorito en la próxima justa mundialista.