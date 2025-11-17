La Selección de Fútbol de Estados Unidos, conocida popularmente como el USMNT, se medirá en un crucial encuentro amistoso contra su par de Uruguay como parte de la Fecha FIFA del martes 18 de noviembre de 2025, continuando su preparación con miras al Mundial de la FIFA 2026. Este duelo representa un termómetro de alto nivel para el equipo de las barras y las estrellas, que busca probar esquemas ante una potencia, sobre todo después de derrotar 2-1 a Paraguay. Por su parte, el conjunto charrúa llega al encuentro tras igualar sin goles ante la selección mexicana, pero con la ventaja de ya ser una de las naciones clasificadas de la CONMEBOL para la Copa del Mundo, lo que le permite a su entrenador realizar ajustes y pruebas tácticas. Si quieres saber a qué hora juega y qué canal transmite Estados Unidos vs. Uruguay, en este artículo te compartimos los horarios por país y la guía de canales TV y streaming para que no te pierdas el enfrentamiento.
Estados Unidos vs. Uruguay: fecha y hora del partido amistoso
- Fecha: Martes, 18 de noviembre de 2025
- Hora: 7:00 pm ET / 6:00 pm Tiempo del Centro de México / 9:00 pm Hora de Montevideo
- Lugar: Raymond James Stadium, Tampa, Florida
Estados Unidos vs. Uruguay: dónde ver EN VIVO
El amistoso de la USMNT ante Uruguay contará con transmisión por diversas señales de televisión de paga, estaciones radiales y streaming, para que los aficionados no se pierdan ningún detalle del encuentro.
- TV de paga: TNT USA, TruTV y UNIVERSO
- Streaming: HBO Max y Peacock
- Radio: Westwood One Sports y Futbol de Primera Radio
Este partido marcará un nuevo examen para el combinado que dirige Mauricio Pochettino de cara al Mundial 2026, mientras el seleccionado uruguayo bajo las órdenes de Marcelo Bielsa quiere cerrar el año con un triunfo y revalidar su condición de favorito en la próxima justa mundialista.