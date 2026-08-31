FC Barcelona y Rayo Vallecano protagonizan uno de los duelos más esperados de la Fecha 3 de LaLiga EA Sports 2026-27 este lunes 31 de agosto a partir de las 3:30 pm ET / 1:30 pm Tiempo del Centro de México / 12:30 pm PT en el césped del Spotify Camp Nou. Bajo las órdenes de Hansi Flick, los azulgranas llegan con puntaje ideal (6 de 6 puntos) tras ganar sus dos primeros encuentros, anotando 7 goles y manteniendo su portería invicta, mientras que los franjirrojos dirigidos por Íñigo Pérez se ubican temporalmente en el puesto 16 de la tabla con apenas un punto sumado en el inicio del campeonato español. ¿Quieres ver el partido FC Barcelona vs. Rayo Vallecano en vivo y en directo? A continuación, te presento los horarios por región, qué canales de TV transmiten y dónde ver online el juego por cualquier dispositivo móvil en Estados Unidos, México, España, países de Centroamérica, Sudamérica y resto del mundo.
Los antecedentes históricos recientes favorecen a los catalanes, quienes se llevaron la victoria por la mínima diferencia en el último enfrentamiento directo entre ambas escuadras en marzo pasado. Este choque representa una oportunidad crucial para que el Barcelona acorte su distancia con Real Madrid (líder con 9 unidades) y consolide su camino hacia el bicampeonato liguero.
¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por la Jornada 3 de LaLiga 2026-27?
El FC Barcelona vs. Rayo Vallecano del lunes 31 de agosto de 2026 se juega a las 21:30 horas en España y aquí tienes los horarios convertidos para los principales países de América.
|País / Ciudad
|Hora local del partido
|España (Barcelona/Madrid)
|21:30
|México (CDMX)
|13:30
|Estados Unidos – ET (NY, Miami)
|15:30
|Estados Unidos – CT (Chicago, Dallas)
|14:30
|Estados Unidos – MT (Denver)
|13:30
|Estados Unidos – PT (Los Ángeles)
|12:30
|Guatemala
|13:30
|Honduras
|13:30
|El Salvador
|13:30
|Nicaragua
|13:30
|Costa Rica
|13:30
|Panamá
|14:30
|Colombia (Bogotá)
|14:30
|Perú (Lima)
|14:30
|Ecuador (Quito)
|14:30
|Venezuela (Caracas)
|15:30
|Bolivia (La Paz)
|15:30
|Chile (Santiago)
|15:30
|Argentina (Buenos Aires)
|16:30
|Brasil (São Paulo)
|16:30
|Paraguay (Asunción)
|16:30
|Uruguay (Montevideo)
|16:30
¿Qué canal TV transmite el partido FC Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO por TV y Streaming Online?
El FC Barcelona vs. Rayo Vallecano de este lunes 31 de agosto de 2026 (Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2026-27) se verá en España por DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD, y en América, principalmente, por ESPN/Disney+ y Sky Sports según el territorio.
|Región / País
|Canales de TV principales
|Streaming oficial / apps
|Estados Unidos
|ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN Unlimited (según zona y operador)
|ESPN App / ESPN+ (según paquete), fuboTV con ESPN Deportes, ESPN Select/Unlimited
|México
|Sky Sports (SKY)
|Izzi (con Sky), Sky+ app; en algunos casos Disney+ Premium si integra señal ESPN
|Guatemala
|Sky Sports Norte
|--
|Honduras
|Sky Sports Norte
|--
|El Salvador
|Sky Sports Norte
|--
|Nicaragua
|Sky Sports Norte
|--
|Costa Rica
|Sky Sports Norte
|--
|Panamá
|Sky Sports Norte
|--
|Colombia
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Sur
|Perú
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Chile
|Ecuador
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Sur
|Bolivia
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Chile
|Chile
|ESPN Chile
|Disney+ Premium Chile
|Argentina
|ESPN Argentina
|Disney+ Premium Argentina
|Uruguay
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Argentina
|Paraguay
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Argentina
|Brasil
|--
|Amazon Prime Video, CazéTV
Fecha, hora, TV y online para ver FC Barcelona vs. Rayo Vallecano
FC Barcelona y Rayo Vallecano se enfrentarán en la Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2026-27. El partido se llevará a cabo el lunes 31 de agosto a las 3:30 pm ET / 1:30 pm (Tiempo del Centro) por TV y Streaming Online.
- Partido: FC Barcelona vs. Rayo Vallecano
- Fase: Jornada 3
- Torneo: LaLiga EA Sports
- Fecha: Lunes, 31 de agosto de 2026
- Horario: 21:30 horas en España
- Sede: Spotify Camp Nou de Barcelona, Cataluña (España)