Barcelona quiere mantener el invicto y saldrá por un triunfo cuando reciba al Rayo Vallecano por la Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2026-27 en el Spotify Camp Nou. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag
Barcelona quiere mantener el invicto y saldrá por un triunfo cuando reciba al Rayo Vallecano por la Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2026-27 en el Spotify Camp Nou. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

FC Barcelona y Rayo Vallecano protagonizan uno de los duelos más esperados de la Fecha 3 de LaLiga EA Sports 2026-27 este lunes 31 de agosto a partir de las 3:30 pm ET / 1:30 pm Tiempo del Centro de México / 12:30 pm PT en el césped del Spotify Camp Nou. Bajo las órdenes de Hansi Flick, los azulgranas llegan con puntaje ideal (6 de 6 puntos) tras ganar sus dos primeros encuentros, anotando 7 goles y manteniendo su portería invicta, mientras que los franjirrojos dirigidos por Íñigo Pérez se ubican temporalmente en el puesto 16 de la tabla con apenas un punto sumado en el inicio del campeonato español. ¿Quieres ver el partido FC Barcelona vs. Rayo Vallecano en vivo y en directo? A continuación, te presento los horarios por región, qué canales de TV transmiten y dónde ver online el juego por cualquier dispositivo móvil en Estados Unidos, México, España, países de Centroamérica, Sudamérica y resto del mundo.

Los antecedentes históricos recientes favorecen a los catalanes, quienes se llevaron la victoria por la mínima diferencia en el último enfrentamiento directo entre ambas escuadras en marzo pasado. Este choque representa una oportunidad crucial para que el Barcelona acorte su distancia con Real Madrid (líder con 9 unidades) y consolide su camino hacia el bicampeonato liguero.

ESPN transmitirá las incidencias del partido FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por la Fecha 3 de LaLiga EA Sports 2026-27 desde el césped del Spotify Camp Nou. | Crédito: Composición Gestión Mix
ESPN transmitirá las incidencias del partido FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por la Fecha 3 de LaLiga EA Sports 2026-27 desde el césped del Spotify Camp Nou. | Crédito: Composición Gestión Mix

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por la Jornada 3 de LaLiga 2026-27?

El FC Barcelona vs. Rayo Vallecano del lunes 31 de agosto de 2026 se juega a las 21:30 horas en España y aquí tienes los horarios convertidos para los principales países de América.

País / CiudadHora local del partido
España (Barcelona/Madrid)21:30
México (CDMX)13:30
Estados Unidos – ET (NY, Miami)15:30
Estados Unidos – CT (Chicago, Dallas)14:30
Estados Unidos – MT (Denver)13:30
Estados Unidos – PT (Los Ángeles)12:30
Guatemala13:30
Honduras13:30
El Salvador13:30
Nicaragua13:30
Costa Rica13:30
Panamá14:30
Colombia (Bogotá)14:30
Perú (Lima)14:30
Ecuador (Quito)14:30
Venezuela (Caracas)15:30
Bolivia (La Paz)15:30
Chile (Santiago)15:30
Argentina (Buenos Aires)16:30
Brasil (São Paulo)16:30
Paraguay (Asunción)16:30
Uruguay (Montevideo)16:30

¿Qué canal TV transmite el partido FC Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO por TV y Streaming Online?

El FC Barcelona vs. Rayo Vallecano de este lunes 31 de agosto de 2026 (Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2026-27) se verá en España por DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD, y en América, principalmente, por ESPN/Disney+ y Sky Sports según el territorio.

Región / PaísCanales de TV principalesStreaming oficial / apps
Estados UnidosESPN Deportes, ESPN Select, ESPN Unlimited (según zona y operador) ESPN App / ESPN+ (según paquete), fuboTV con ESPN Deportes, ESPN Select/Unlimited
MéxicoSky Sports (SKY)Izzi (con Sky), Sky+ app; en algunos casos Disney+ Premium si integra señal ESPN
GuatemalaSky Sports Norte--
HondurasSky Sports Norte--
El SalvadorSky Sports Norte --
NicaraguaSky Sports Norte--
Costa RicaSky Sports Norte --
PanamáSky Sports Norte--
ColombiaESPN ColombiaDisney+ Premium Sur
PerúESPN ColombiaDisney+ Premium Chile
EcuadorESPN ColombiaDisney+ Premium Sur
BoliviaESPN ColombiaDisney+ Premium Chile
ChileESPN ChileDisney+ Premium Chile
ArgentinaESPN ArgentinaDisney+ Premium Argentina
UruguayESPN ColombiaDisney+ Premium Argentina
ParaguayESPN ColombiaDisney+ Premium Argentina
Brasil--Amazon Prime Video, CazéTV
Revisa el calendario completo de los partidos que tendrá que disputar Barcelona en la Fase Liga de la UEFA Champions League. FOTO: X de Barcelona
Revisa el calendario completo de los partidos que tendrá que disputar Barcelona en la Fase Liga de la UEFA Champions League. FOTO: X de Barcelona

Fecha, hora, TV y online para ver FC Barcelona vs. Rayo Vallecano

FC Barcelona y Rayo Vallecano se enfrentarán en la Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2026-27. El partido se llevará a cabo el lunes 31 de agosto a las 3:30 pm ET / 1:30 pm (Tiempo del Centro) por TV y Streaming Online.

  • Partido: FC Barcelona vs. Rayo Vallecano
  • Fase: Jornada 3
  • Torneo: LaLiga EA Sports
  • Fecha: Lunes, 31 de agosto de 2026
  • Horario: 21:30 horas en España
  • Sede: Spotify Camp Nou de Barcelona, Cataluña (España)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC