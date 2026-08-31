FC Barcelona y Rayo Vallecano protagonizan uno de los duelos más esperados de la Fecha 3 de LaLiga EA Sports 2026-27 este lunes 31 de agosto a partir de las 3:30 pm ET / 1:30 pm Tiempo del Centro de México / 12:30 pm PT en el césped del Spotify Camp Nou. Bajo las órdenes de Hansi Flick, los azulgranas llegan con puntaje ideal (6 de 6 puntos) tras ganar sus dos primeros encuentros, anotando 7 goles y manteniendo su portería invicta, mientras que los franjirrojos dirigidos por Íñigo Pérez se ubican temporalmente en el puesto 16 de la tabla con apenas un punto sumado en el inicio del campeonato español. ¿Quieres ver el partido FC Barcelona vs. Rayo Vallecano en vivo y en directo? A continuación, te presento los horarios por región, qué canales de TV transmiten y dónde ver online el juego por cualquier dispositivo móvil en Estados Unidos, México, España, países de Centroamérica, Sudamérica y resto del mundo.

Los antecedentes históricos recientes favorecen a los catalanes, quienes se llevaron la victoria por la mínima diferencia en el último enfrentamiento directo entre ambas escuadras en marzo pasado. Este choque representa una oportunidad crucial para que el Barcelona acorte su distancia con Real Madrid (líder con 9 unidades) y consolide su camino hacia el bicampeonato liguero.

ESPN transmitirá las incidencias del partido FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por la Fecha 3 de LaLiga EA Sports 2026-27 desde el césped del Spotify Camp Nou. | Crédito: Composición Gestión Mix

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por la Jornada 3 de LaLiga 2026-27?

El FC Barcelona vs. Rayo Vallecano del lunes 31 de agosto de 2026 se juega a las 21:30 horas en España y aquí tienes los horarios convertidos para los principales países de América.

País / Ciudad Hora local del partido España (Barcelona/Madrid) 21:30 México (CDMX) 13:30 Estados Unidos – ET (NY, Miami) 15:30 Estados Unidos – CT (Chicago, Dallas) 14:30 Estados Unidos – MT (Denver) 13:30 Estados Unidos – PT (Los Ángeles) 12:30 Guatemala 13:30 Honduras 13:30 El Salvador 13:30 Nicaragua 13:30 Costa Rica 13:30 Panamá 14:30 Colombia (Bogotá) 14:30 Perú (Lima) 14:30 Ecuador (Quito) 14:30 Venezuela (Caracas) 15:30 Bolivia (La Paz) 15:30 Chile (Santiago) 15:30 Argentina (Buenos Aires) 16:30 Brasil (São Paulo) 16:30 Paraguay (Asunción) 16:30 Uruguay (Montevideo) 16:30

¿Qué canal TV transmite el partido FC Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO por TV y Streaming Online?

El FC Barcelona vs. Rayo Vallecano de este lunes 31 de agosto de 2026 (Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2026-27) se verá en España por DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD, y en América, principalmente, por ESPN/Disney+ y Sky Sports según el territorio.

Región / País Canales de TV principales Streaming oficial / apps Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN Unlimited (según zona y operador) ESPN App / ESPN+ (según paquete), fuboTV con ESPN Deportes, ESPN Select/Unlimited México Sky Sports (SKY) Izzi (con Sky), Sky+ app; en algunos casos Disney+ Premium si integra señal ESPN Guatemala Sky Sports Norte -- Honduras Sky Sports Norte -- El Salvador Sky Sports Norte -- Nicaragua Sky Sports Norte -- Costa Rica Sky Sports Norte -- Panamá Sky Sports Norte -- Colombia ESPN Colombia Disney+ Premium Sur Perú ESPN Colombia Disney+ Premium Chile Ecuador ESPN Colombia Disney+ Premium Sur Bolivia ESPN Colombia Disney+ Premium Chile Chile ESPN Chile Disney+ Premium Chile Argentina ESPN Argentina Disney+ Premium Argentina Uruguay ESPN Colombia Disney+ Premium Argentina Paraguay ESPN Colombia Disney+ Premium Argentina Brasil -- Amazon Prime Video, CazéTV

Revisa el calendario completo de los partidos que tendrá que disputar Barcelona en la Fase Liga de la UEFA Champions League. FOTO: X de Barcelona

Fecha, hora, TV y online para ver FC Barcelona vs. Rayo Vallecano

FC Barcelona y Rayo Vallecano se enfrentarán en la Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2026-27 . El partido se llevará a cabo el lunes 31 de agosto a las 3:30 pm ET / 1:30 pm (Tiempo del Centro) por TV y Streaming Online.

Partido : FC Barcelona vs. Rayo Vallecano

: FC Barcelona vs. Rayo Vallecano Fase : Jornada 3

: Jornada 3 Torneo : LaLiga EA Sports

: LaLiga EA Sports Fecha : Lunes, 31 de agosto de 2026

: Lunes, 31 de agosto de 2026 Horario : 21:30 horas en España

: 21:30 horas en España Sede: Spotify Camp Nou de Barcelona, Cataluña (España)