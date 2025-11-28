El FC Barcelona regresa al Spotify Camp Nou este sábado 29 de noviembre a las 4:15 p.m. (Horario Peninsular de España) para medirse al Deportivo Alavés en un crucial duelo por la jornada 14 de LaLiga EA Sports 2025/26. Tras su reciente y emotivo regreso al estadio con una contundente goleada ante el Athletic Club, los dirigidos por Hansi Flick buscarán una victoria que les permita arrebatar el liderato al Real Madrid. Actualmente, los Blaugranas se encuentran a solo un punto de la cima de la tabla. En este artículo puedes revisar los horarios y canales de TV en Estados Unidos, México y España, así como todos los detalles del partido de los blaugranas en su renovado estadio en una fecha más del campeonato español.

Por su parte, el Alavés, que se ubica en el puesto 14 de la clasificación con 15 puntos, intentará dar la sorpresa en Barcelona, a pesar de venir de una derrota ante el Celta de Vigo. La temporada pasada, el Barcelona se llevó la victoria en ambos enfrentamientos ligueros con cuatro goles anotados por Robert Lewandowski. El encuentro será vital para las aspiraciones del Barcelona de consolidar su dominio en la tabla, especialmente tras la reciente derrota sufrida ante el Chelsea en la Champions League. Este choque contra el conjunto babazorro se presenta como la oportunidad perfecta para que jugadores clave como Lewandowski, Fermín López y Ferran Torres retomen el camino de la victoria en el ámbito doméstico.

FC Barcelona se ubica en el segundo lugar de la tabla de LaLiga EA Sports 2025-26 con 31 puntos. | Crédito: FC Barcelona / Facebook

Horarios del partido FC Barcelona vs. Alavés

El encuentro entre FC Barcelona y Athletic Club se jugará este sábado 29 de noviembre de 2025 en el renovado Spotify Camp Nou, en Barcelona.

Consulta el horario según tu país:

España: 16:15 horas

16:15 horas México (CDMX): 9:15 horas

9:15 horas Estados Unidos (ET): 10:15 horas

10:15 horas Estados Unidos (PT): 07:15 horas

Canales de TV y plataformas de streaming para ver FC Barcelona vs. Alavés EN VIVO

España:

TV: LaLiga TV Bar HD

Streaming: Movistar+, DAZ, DAZN LaLiga y DAZN LaLiga 2

México:

TV: Sky Sports

Streaming: Sky+

Estados Unidos:

TV: ESPN Deportes (DirecTV, Comcast, Dish)

Streaming: ESPN Select, FuboTV (prueba gratuita) y ESPN App

Deportivo Alavés figura en el puesto décimo cuarto de la tabla de LaLiga EA Sports 2025-26 con 15 unidades. | Crédito: Deportivo Alavés / Facebook

FC Barcelona vs. Alavés: cómo llegan al partido por LaLiga

La reciente racha del FC Barcelona sugiere un rendimiento dominante contra el Deportivo Alavés. Con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, incluida una contundente victoria por 4-0 sobre el Athletic Club, la potencia ofensiva del Barcelona es evidente. Su capacidad para marcar múltiples goles en los últimos partidos indica que probablemente controlarán la posesión y crearán numerosas oportunidades de gol.

El Alavés, por otro lado, ha tenido dificultades en LaLiga, ya que ha perdido tres de sus últimos cinco partidos y no ha marcado en cuatro de ellos, lo que podría suponer un reto ante un Barcelona en plena forma; sin embargo, el conjunto visitante podría intentar aprovechar cualquier fallo defensivo de los culé, que ha encajado goles en tres de sus últimos cinco partidos.