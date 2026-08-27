En el Spotify Camp Nou habrá un gran partido este jueves 27 de agosto. Y es que ahí se disputará el FC Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga EA Sports 2026-27. Si no te quieres perder el encuentro, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Athletic Club en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego FC Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga EA Sports 2026-27 este jueves 27 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- México (CDMX): 1:00 pm
- España: 9:00 pm
- Puerto Rico: 3:00 pm
- República Dominicana: 3:00 pm
- Panamá: 2:00 pm
- Costa Rica: 1:00 pm
- El Salvador: 1:00 pm
- Guatemala: 1:00 pm
- Honduras: 1:00 pm
- Nicaragua: 1:00 pm
- Argentina: 4:00 pm
- Brasil (Brasilia): 4:00 pm
- Uruguay: 4:00 pm
- Chile (Santiago): 3:00 pm
- Paraguay: 4:00 pm
- Bolivia: 3:00 pm
- Venezuela: 3:00 pm
- Ecuador: 2:00 pm
- Perú: 2:00 pm
- Colombia: 2:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona vs. Athletic Club?
Este jueves 27 de agosto se podrá ver el FC Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga EA Sports 2026-27. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, fuboTV
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Costa Rica: ViX, Sky Sports Norte
- El Salvador: ViX, Sky Sports Norte
- Guatemala: ViX, Sky Sports Norte
- Honduras: ViX, Sky Sports Norte
- Panamá: ViX, Sky Sports Norte