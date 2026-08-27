En el Spotify Camp Nou habrá un gran partido este jueves 27 de agosto. Y es que ahí se disputará el FC Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga EA Sports 2026-27. Si no te quieres perder el encuentro, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido FC Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga EA Sports 2026-27 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Athletic Club en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego FC Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga EA Sports 2026-27 este jueves 27 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 3:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona vs. Athletic Club?

Este jueves 27 de agosto se podrá ver el FC Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga EA Sports 2026-27. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, fuboTV

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Costa Rica: ViX, Sky Sports Norte

El Salvador: ViX, Sky Sports Norte

Guatemala: ViX, Sky Sports Norte

Honduras: ViX, Sky Sports Norte

Panamá: ViX, Sky Sports Norte