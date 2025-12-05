El FC Barcelona visitará al Real Betis este sábado 6 de diciembre en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, como parte de la intensa jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025/2026. El encuentro, programado en punto de las 18:30 hrs (horario peninsular), será crucial para ambos equipos: el Barça busca mantener el liderato, mientras que el Betis lucha por consolidarse en los puestos europeos. En este artículo puedes revisar los horarios y canales de TV en Estados Unidos, México y España, así como todos los detalles del enfrentamiento por una fecha más del campeonato español.

El conjunto verdiblanco llega a este partido en la quinta posición de la tabla general con 24 puntos, tras disputar un reñido derbi contra el Sevilla en la jornada anterior. El equipo local aspira a sorprender al gigante catalán para recortar distancia con el Top 4, objetivo que le daría acceso directo a la próxima UEFA Champions League.

Por su parte, el equipo culé llega a la cita tras un exigente partido entre semana en casa contra el Atlético de Madrid, al que derrotó por 3-1 en encuentro adelantado válido por la Jornada 19. El desafío para los azulgranas es mantener la consistencia y sumar los tres puntos fuera de casa para asegurar su posición en lo más alto de la tabla.

FC Barcelona es el actual líder de la tabla de LaLiga EA Sports 2025-26 con 37 unidades, a solo una de diferencia de su archirrival y más cercano perseguidor, Real Madrid. | Crédito: FC Barcelona / Facebook

Horarios del partido FC Barcelona vs. Betis

El encuentro entre FC Barcelona y Athletic Club se jugará este sábado 6 de diciembre de 2025 en el Estadio Olímpico de La Cartuja, en Sevilla.

Consulta el horario según tu país:

España: 18:30 horas

18:30 horas México (CDMX): 11:30 horas

11:30 horas Estados Unidos (ET): 12:30 horas

12:30 horas Estados Unidos (PT): 09:30 horas

Canales de TV y plataformas de streaming para ver FC Barcelona vs. Betis EN VIVO

España:

TV: LaLiga TV Bar HD

Streaming: Movistar+ y M+ LALIGA TV

México:

TV: Sky Sports

Streaming: Sky+

Estados Unidos:

TV: ESPN Deportes (DirecTV, Comcast, Dish)

Streaming: ESPN Select, FuboTV (prueba gratuita) y ESPN App

Real Betis se ubica en el quinto puesto de la tabla de LaLiga EA Sports 2025-26 con 24 puntos. | Crédito: Real Betis Balompié / Facebook

FC Barcelona vs. Betis: cómo llegan al partido por LaLiga

La reciente racha del FC Barcelona, recién ascendido al liderato de LaLiga 2025 tras los tropiezos del Real Madrid, sugiere un claro dominio sobre el Real Betis. Con tres victorias en sus últimos cinco enfrentamientos, incluidos dos aplastantes victorias por 5-1 y 5-0, el poderío ofensivo blaugrana es más que evidente, aunque el entrenador Hansi Flick enfrentará un serio desafío para armar su once inicial debido a una plaga de bajas significativas, incluyendo a Dani Olmo, Pedri y Ronald Araújo, quienes se suman a las ausencias ya confirmadas de Gavi, Ter Stegen, Fermín López y De Jong. Este compromiso llega en un momento de calendario saturado para el Barça, con compromisos próximos en la UEFA Champions League y la Supercopa de España.

Por su parte, el Betis también lidia con un panorama complicado de lesiones, con la baja de elementos clave como Isco Alarcón, Giovani Lo Celso y Héctor Bellerín. El equipo de Manuel Pellegrini se encuentra en una fase de adaptación, pues juega temporalmente en el Estadio de La Cartuja mientras se lleva a cabo la modernización de su Estadio Benito Villamarín, un proyecto que durará aproximadamente dos años y costará unos 160 millones de euros. A pesar de las circunstancias logísticas y las bajas, los Heliopolitanos buscarán aprovechar la presión que siente el Barcelona de mantener la cima de la tabla en el campeonato doméstico e intentar dar la sorpresa.