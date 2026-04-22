La eliminación de la UEFA Champions League quedó atrás, y ahora los blaugranas buscarán mantener su buen performance para tentar por el título local. FC Barcelona recibe a Celta de Vigo este miércoles 22 de abril, a partir de las 21:30 horas en el Spotify Camp Nou por la jornada 32 de LaLiga EA Sports. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? A continuación, te presento los horarios por región, qué canales de TV transmiten y dónde ver online el juego por cualquier dispositivo móvil en Estados Unidos, México, España, países de Centroamérica, Sudamérica y resto del mundo.
¿A qué hora juega FC Barcelona-Celta de Vigo por la jornada 32 de LaLiga?
El FC Barcelona vs. Celta de Vigo del miércoles 22 de abril de 2026 se juega a las 21:30 en España y aquí tienes los horarios convertidos para los principales países de América.
|País / Ciudad
|Hora local del partido
|España (Barcelona/Madrid)
|21:30
|México (CDMX)
|13:30
|Estados Unidos – ET (NY, Miami)
|14:30
|Estados Unidos – CT (Chicago, Dallas)
|13:30
|Estados Unidos – MT (Denver)
|12:30
|Estados Unidos – PT (Los Ángeles)
|11:30
|Guatemala
|13:30
|Honduras
|13:30
|El Salvador
|13:30
|Nicaragua
|13:30
|Costa Rica
|13:30
|Panamá
|14:30
|Colombia (Bogotá)
|14:30
|Perú (Lima)
|14:30
|Ecuador (Quito)
|14:30
|Venezuela (Caracas)
|15:30
|Bolivia (La Paz)
|15:30
|Paraguay (Asunción)
|15:30
|Chile (Santiago)
|15:30 o 16:30*
|Argentina (Buenos Aires)
|16:30
|Uruguay (Montevideo)
|16:30
|Brasil (São Paulo)
|16:30
¿Qué canal TV transmite el partido FC Barcelona-Celta EN VIVO por TV y Streaming Online?
El FC Barcelona vs. Celta de Vigo de este miércoles 22 de abril de 2026 (jornada 32/33 de LaLiga EA Sports) se verá en España por DAZN LaLiga y en América, principalmente, por ESPN/Disney+ y Sky Sports según el territorio.
|Región / País
|Canales de TV principales
|Streaming oficial / apps
|Estados Unidos
|ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN Unlimited (según zona y operador)
|ESPN App / ESPN+ (según paquete), fuboTV con ESPN Deportes, ESPN Select/Unlimited
|México
|Sky Sports (SKY), señales de Sky para LaLiga
|Izzi Go (con Sky), Sky+ app; en algunos casos Disney+ Premium si integra señal ESPN
|Guatemala
|ESPN (señal panregional con LaLiga)
|Disney+ Premium (paquete deportivo con partidos de LaLiga)
|Honduras
|ESPN (TV por cable)
|Disney+ Premium (streaming de LaLiga vía ESPN)
|El Salvador
|ESPN (señal regional)
|Disney+ Premium con encuentros de LaLiga
|Nicaragua
|ESPN (TV)
|Disney+ Premium (OTT deportivo de ESPN)
|Costa Rica
|ESPN (canales lineales)
|Disney+ Premium (partidos de LaLiga)
|Panamá
|ESPN (TV)
|Disney+ Premium (streaming)
|Colombia
|ESPN (señales dedicadas a LaLiga)
|Disney+ Premium (transmisiones Barcelona vs Celta de Vigo)
|Perú
|ESPN (TV por cable/satélite)
|Disney+ Premium (streaming en vivo)
|Ecuador
|ESPN (señal andina)
|Disney+ Premium (plataforma OTT)
|Bolivia
|ESPN (canales lineales)
|Disney+ Premium (partido en vivo)
|Chile
|ESPN (TV)
|Disney+ Premium (con LaLiga)
|Argentina
|ESPN (TV, parrilla de DIRECTV, Movistar, Claro, etc.)
|Disney+ Premium (derechos de LaLiga en Sudamérica)
|Uruguay
|ESPN (TV)
|Disney+ Premium (streaming de ESPN)
|Paraguay
|ESPN (señal regional)
|Disney+ Premium (LaLiga en vivo)
|Brasil
|ESPN Brasil (cuando programan partidos de LaLiga)
|Disney+ Premium (contenido ESPN para LaLiga)
Fecha, hora, TV y online para ver FC Barcelona-Celta de Vigo
FC Barcelona y Celta de Vigo se enfrentarán en la Jornada 33 de LaLiga. El partido se llevará a cabo el miércoles 22 de abril a las 21:30 horas por TV y Streaming Online.
- Partido: FC Barcelona vs Celta de Vigo
- Fase: Jornada 33
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Miércoles 22 de abril de 2026
- Horario: 21:30 horas en España
- Sede: Estadio Spotify Camp Nou