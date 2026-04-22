La eliminación de la UEFA Champions League quedó atrás, y ahora los blaugranas buscarán mantener su buen performance para tentar por el título local. FC Barcelona recibe a Celta de Vigo este miércoles 22 de abril, a partir de las 21:30 horas en el Spotify Camp Nou por la jornada 32 de LaLiga EA Sports . ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? A continuación, te presento los horarios por región, qué canales de TV transmiten y dónde ver online el juego por cualquier dispositivo móvil en Estados Unidos, México, España, países de Centroamérica, Sudamérica y resto del mundo.

¿A qué hora juega FC Barcelona-Celta de Vigo por la jornada 32 de LaLiga?

El FC Barcelona vs. Celta de Vigo del miércoles 22 de abril de 2026 se juega a las 21:30 en España y aquí tienes los horarios convertidos para los principales países de América.

País / Ciudad Hora local del partido España (Barcelona/Madrid) 21:30 México (CDMX) 13:30 Estados Unidos – ET (NY, Miami) 14:30 Estados Unidos – CT (Chicago, Dallas) 13:30 Estados Unidos – MT (Denver) 12:30 Estados Unidos – PT (Los Ángeles) 11:30 Guatemala 13:30 Honduras 13:30 El Salvador 13:30 Nicaragua 13:30 Costa Rica 13:30 Panamá 14:30 Colombia (Bogotá) 14:30 Perú (Lima) 14:30 Ecuador (Quito) 14:30 Venezuela (Caracas) 15:30 Bolivia (La Paz) 15:30 Paraguay (Asunción) 15:30 Chile (Santiago) 15:30 o 16:30* Argentina (Buenos Aires) 16:30 Uruguay (Montevideo) 16:30 Brasil (São Paulo) 16:30

¿Qué canal TV transmite el partido FC Barcelona-Celta EN VIVO por TV y Streaming Online?

El FC Barcelona vs. Celta de Vigo de este miércoles 22 de abril de 2026 (jornada 32/33 de LaLiga EA Sports) se verá en España por DAZN LaLiga y en América, principalmente, por ESPN/Disney+ y Sky Sports según el territorio.

Región / País Canales de TV principales Streaming oficial / apps Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN Unlimited (según zona y operador) ESPN App / ESPN+ (según paquete), fuboTV con ESPN Deportes, ESPN Select/Unlimited México Sky Sports (SKY), señales de Sky para LaLiga Izzi Go (con Sky), Sky+ app; en algunos casos Disney+ Premium si integra señal ESPN Guatemala ESPN (señal panregional con LaLiga) Disney+ Premium (paquete deportivo con partidos de LaLiga) Honduras ESPN (TV por cable) Disney+ Premium (streaming de LaLiga vía ESPN) El Salvador ESPN (señal regional) Disney+ Premium con encuentros de LaLiga Nicaragua ESPN (TV) Disney+ Premium (OTT deportivo de ESPN) Costa Rica ESPN (canales lineales) Disney+ Premium (partidos de LaLiga) Panamá ESPN (TV) Disney+ Premium (streaming) Colombia ESPN (señales dedicadas a LaLiga) Disney+ Premium (transmisiones Barcelona vs Celta de Vigo) Perú ESPN (TV por cable/satélite) Disney+ Premium (streaming en vivo) Ecuador ESPN (señal andina) Disney+ Premium (plataforma OTT) Bolivia ESPN (canales lineales) Disney+ Premium (partido en vivo) Chile ESPN (TV) Disney+ Premium (con LaLiga) Argentina ESPN (TV, parrilla de DIRECTV, Movistar, Claro, etc.) Disney+ Premium (derechos de LaLiga en Sudamérica) Uruguay ESPN (TV) Disney+ Premium (streaming de ESPN) Paraguay ESPN (señal regional) Disney+ Premium (LaLiga en vivo) Brasil ESPN Brasil (cuando programan partidos de LaLiga) Disney+ Premium (contenido ESPN para LaLiga)

Fecha, hora, TV y online para ver FC Barcelona-Celta de Vigo

FC Barcelona y Celta de Vigo se enfrentarán en la Jornada 33 de LaLiga . El partido se llevará a cabo el miércoles 22 de abril a las 21:30 horas por TV y Streaming Online.

Partido: FC Barcelona vs Celta de Vigo

Fase: Jornada 33

Torneo: LaLiga

Fecha: Miércoles 22 de abril de 2026

Horario: 21:30 horas en España

Sede: Estadio Spotify Camp Nou