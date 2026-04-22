Conoce los horarios y canales de TV para ver el partido FC Barcelona-Celta de Vigo EN VIVO EN DIRECTO por la jornada 32 de LaLiga. (Foto: Composición Mag)
Conoce los horarios y canales de TV para ver el partido FC Barcelona-Celta de Vigo EN VIVO EN DIRECTO por la jornada 32 de LaLiga. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

La eliminación de la UEFA Champions League quedó atrás, y ahora los blaugranas buscarán mantener su buen performance para tentar por el título local. FC Barcelona recibe a Celta de Vigo este miércoles 22 de abril, a partir de las 21:30 horas en el Spotify Camp Nou por la jornada 32 de LaLiga EA Sports. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? A continuación, te presento los horarios por región, qué canales de TV transmiten y dónde ver online el juego por cualquier dispositivo móvil en Estados Unidos, México, España, países de Centroamérica, Sudamérica y resto del mundo.

¿A qué hora juega FC Barcelona-Celta de Vigo por la jornada 32 de LaLiga?

El FC Barcelona vs. Celta de Vigo del miércoles 22 de abril de 2026 se juega a las 21:30 en España y aquí tienes los horarios convertidos para los principales países de América.

País / CiudadHora local del partido
España (Barcelona/Madrid)21:30
México (CDMX)13:30
Estados Unidos – ET (NY, Miami)14:30
Estados Unidos – CT (Chicago, Dallas)13:30
Estados Unidos – MT (Denver)12:30
Estados Unidos – PT (Los Ángeles)11:30
Guatemala13:30
Honduras13:30
El Salvador13:30
Nicaragua13:30
Costa Rica13:30
Panamá14:30
Colombia (Bogotá)14:30
Perú (Lima)14:30
Ecuador (Quito)14:30
Venezuela (Caracas)15:30
Bolivia (La Paz)15:30
Paraguay (Asunción)15:30
Chile (Santiago)15:30 o 16:30*
Argentina (Buenos Aires)16:30
Uruguay (Montevideo)16:30
Brasil (São Paulo)16:30

¿Qué canal TV transmite el partido FC Barcelona-Celta EN VIVO por TV y Streaming Online?

El FC Barcelona vs. Celta de Vigo de este miércoles 22 de abril de 2026 (jornada 32/33 de LaLiga EA Sports) se verá en España por DAZN LaLiga y en América, principalmente, por ESPN/Disney+ y Sky Sports según el territorio.

Región / PaísCanales de TV principalesStreaming oficial / apps
Estados UnidosESPN Deportes, ESPN Select, ESPN Unlimited (según zona y operador) ESPN App / ESPN+ (según paquete), fuboTV con ESPN Deportes, ESPN Select/Unlimited
MéxicoSky Sports (SKY), señales de Sky para LaLiga Izzi Go (con Sky), Sky+ app; en algunos casos Disney+ Premium si integra señal ESPN
GuatemalaESPN (señal panregional con LaLiga) Disney+ Premium (paquete deportivo con partidos de LaLiga)
HondurasESPN (TV por cable) Disney+ Premium (streaming de LaLiga vía ESPN)
El SalvadorESPN (señal regional) Disney+ Premium con encuentros de LaLiga
NicaraguaESPN (TV) Disney+ Premium (OTT deportivo de ESPN)
Costa RicaESPN (canales lineales) Disney+ Premium (partidos de LaLiga)
PanamáESPN (TV) Disney+ Premium (streaming)
ColombiaESPN (señales dedicadas a LaLiga) Disney+ Premium (transmisiones Barcelona vs Celta de Vigo)
PerúESPN (TV por cable/satélite) Disney+ Premium (streaming en vivo)
EcuadorESPN (señal andina) Disney+ Premium (plataforma OTT)
BoliviaESPN (canales lineales) Disney+ Premium (partido en vivo)
ChileESPN (TV) Disney+ Premium (con LaLiga)
ArgentinaESPN (TV, parrilla de DIRECTV, Movistar, Claro, etc.) Disney+ Premium (derechos de LaLiga en Sudamérica)
UruguayESPN (TV) Disney+ Premium (streaming de ESPN)
ParaguayESPN (señal regional) Disney+ Premium (LaLiga en vivo)
BrasilESPN Brasil (cuando programan partidos de LaLiga) Disney+ Premium (contenido ESPN para LaLiga)

Fecha, hora, TV y online para ver FC Barcelona-Celta de Vigo

FC Barcelona y Celta de Vigo se enfrentarán en la Jornada 33 de LaLiga. El partido se llevará a cabo el miércoles 22 de abril a las 21:30 horas por TV y Streaming Online.

  • Partido: FC Barcelona vs Celta de Vigo
  • Fase: Jornada 33
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Miércoles 22 de abril de 2026
  • Horario: 21:30 horas en España
  • Sede: Estadio Spotify Camp Nou
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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