El FC Barcelona regresa a la acción de la fase de liga de la UEFA Champions League este miércoles, enfrentándose como visitante al Club Brujas en Bélgica. El juego será este miércoles 5 de noviembre, a partir de las 4:00 p.m. ET, 2:00 p.m. en Ciudad de México y 9:00 p.m. en horario peninsular en el estadio Jan Breydel. Conoce los horarios, en qué canales de TV transmiten y dónde ver el partido en vivo online desde cualquier dispositivo móvil.
En qué canales TV ver el partido FC Barcelona vs. Club Brujas EN VIVO
Si estás en España, podrás ver el partido de la cuarta jornada de la UEFA Champions League 2025-2026 entre FC Barcelona vs. Club Brujas EN VIVO y ONLINE por la señal de Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+. Desde México, el enfrentamiento del miércoles 5 de noviembre podrás disfrutarlo por HBO Max, TNT Go, Amazon Prime Video y TNT Sports.
Si estás en Latinoamérica, ESPN2 y Disney Plus Premium transmitirán el Barcelona-Brujas en países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Solo en Argentina se podrá ver también por FOX Sports.
Finalmente, desde Estados Unidos, puedes ver el partido entre FC Barcelona vs. Club Brujas EN VIVO por la señal de Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y Univision.
A qué hora y dónde ver FC Barcelona vs. Club Brujas EN VIVO ONLINE
Conoce en qué países puedes ver por TV y streaming online el partido entre FC Barcelona vs. Club Brujas este miércoles 5 de noviembre.
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV / STREAMING
|España
|9:00 pm
|Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+
|Gran Bretaña
|8:00 pm
|Amazon Prime Video y BBC Radio 5 Live
|Estados Unidos
|4:00 pm ET / 1:00 pm PT
|Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y Univision
|México
|2:00 pm
|HBO Max, TNT Go, Amazon Prime Video y TNT Sports
|Costa Rica
|2:00 pm
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Nicaragua
|2:00 pm
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|El Salvador
|2:00 pm
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Guatemala
|2:00 pm
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Honduras
|2:00 pm
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Perú
|3:00 pm
|Disney+ Premium y ESPN2
|Colombia
|3:00 pm
|Disney+ Premium Sur y ESPN2
|Ecuador
|3:00 pm
|Disney+ Premium Sur y ESPN2
|Panamá
|3:00 pm
|Bluu, Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|República Dominicana
|4:00 pm
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Puerto Rico
|4:00 pm
|ViX
|Venezuela
|4:00 pm
|Disney+ Premium Sur, inter y ESPN2
|Bolivia
|4:00 pm
|Disney+ Premium y ESPN2
|Chile
|5:00 pm
|Disney+ Premium y ESPN Premium
|Argentina
|5:00 pm
|Disney+ Premium y FOX Sports
|Paraguay
|5:00 pm
|Disney+ Premium y ESPN2
|Uruguay
|5:00 pm
|Disney+ Premium y ESPN2
|Brasil
|5:00 pm
|Zapping, Claro TV+, Max, Sky+, Vivo Play, TNT, TNT Go y SBT
Cuándo, a qué hora y dónde ver FC Barcelona vs. Brujas
- Partido: FC Barcelona vs. Club Brujas
- Ciudad: Brujas, Bélgica
- Fecha: miércoles 5 de noviembre
- Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)
- Estadio: Jan Breydel Stadion