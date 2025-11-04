Conoce los horarios y canales de TV que transmiten el partido FC Barcelona vs. Brujas EN VIVO ONLINE desde España, Estados Unidos, México y Sudamérica. (Foto: Composición Mag)
Conoce los horarios y canales de TV que transmiten el partido FC Barcelona vs. Brujas EN VIVO ONLINE desde España, Estados Unidos, México y Sudamérica. (Foto: Composición Mag)
El FC Barcelona regresa a la acción de la fase de liga de la UEFA Champions League este miércoles, enfrentándose como visitante al Club Brujas en Bélgica. El juego será este miércoles 5 de noviembre, a partir de las 4:00 p.m. ET, 2:00 p.m. en Ciudad de México y 9:00 p.m. en horario peninsular en el estadio Jan Breydel. Conoce los horarios, en qué canales de TV transmiten y dónde ver el partido en vivo online desde cualquier dispositivo móvil.

En qué canales TV ver el partido FC Barcelona vs. Club Brujas EN VIVO

Si estás en España, podrás ver el partido de la cuarta jornada de la UEFA Champions League 2025-2026 entre FC Barcelona vs. Club Brujas EN VIVO y ONLINE por la señal de Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+. Desde México, el enfrentamiento del miércoles 5 de noviembre podrás disfrutarlo por HBO Max, TNT Go, Amazon Prime Video y TNT Sports.

Si estás en Latinoamérica, ESPN2 y Disney Plus Premium transmitirán el Barcelona-Brujas en países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Solo en Argentina se podrá ver también por FOX Sports.

En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo Liverpool vs. Real Madrid se podrá ver por la señal de Disney+ Premium Norte y ESPN Norte.

Finalmente, desde Estados Unidos, puedes ver el partido entre FC Barcelona vs. Club Brujas EN VIVO por la señal de Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y Univision.

A qué hora y dónde ver FC Barcelona vs. Club Brujas EN VIVO ONLINE

Conoce en qué países puedes ver por TV y streaming online el partido entre FC Barcelona vs. Club Brujas este miércoles 5 de noviembre.

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
España9:00 pmMovistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+
Gran Bretaña8:00 pmAmazon Prime Video y BBC Radio 5 Live
Estados Unidos4:00 pm ET / 1:00 pm PTParamount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y Univision
México2:00 pmHBO Max, TNT Go, Amazon Prime Video y TNT Sports
Costa Rica2:00 pmDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
Nicaragua2:00 pmDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
El Salvador2:00 pmDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
Guatemala2:00 pmDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
Honduras2:00 pmDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
Perú3:00 pmDisney+ Premium y ESPN2
Colombia3:00 pmDisney+ Premium Sur y ESPN2
Ecuador3:00 pmDisney+ Premium Sur y ESPN2
Panamá3:00 pmBluu, Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
República Dominicana4:00 pmDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
Puerto Rico4:00 pmViX
Venezuela4:00 pmDisney+ Premium Sur, inter y ESPN2
Bolivia4:00 pmDisney+ Premium y ESPN2
Chile5:00 pmDisney+ Premium y ESPN Premium
Argentina5:00 pmDisney+ Premium y FOX Sports
Paraguay5:00 pmDisney+ Premium y ESPN2
Uruguay5:00 pmDisney+ Premium y ESPN2
Brasil5:00 pmZapping, Claro TV+, Max, Sky+, Vivo Play, TNT, TNT Go y SBT

Cuándo, a qué hora y dónde ver FC Barcelona vs. Brujas

  • Partido: FC Barcelona vs. Club Brujas
  • Ciudad: Brujas, Bélgica
  • Fecha: miércoles 5 de noviembre
  • Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)
  • Estadio: Jan Breydel Stadion
