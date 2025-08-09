El FC Barcelona enfrenta a su similar del Calcio Como 1907 este domingo 10 de agosto por el Trofeo Joam Gamper 2025 desde el Estadio Johan Cruyff. Los hinchas blaugranas tendrán la oportunidad de ver a los nuevos fichajes y las principales figuras del equipo como Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego de los Blaugranas? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cobertura del partido del conjunto dirigido por Hansi Flick, según el país donde te encuentres.

En España, el juego del FC Barcelona contra el Calcio Como 1907 empieza a las 21:00 del horario peninsular (20:00 en las Islas Canarias) y se transmite en vivo, en directo, online y gratis por el canal de YouTube de Barça TV y la señal streaming de Barça One. También se verá por Movistar Plus y TV3, señal exclusiva para el público de Catalunya.

Asimismo, podrás disfrutar del cotejo FC Barcelona-Como 1907 gratis en Barça TV y Barça One en los países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Por otro lado, DAZN también llevará las imágenes del partido FC Barcelona vs. Calcio Como 1907 para sus suscriptores en los Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Suiza, Alemania, Austria y Canadá.

¿A qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona vs. Calcio Como 1907? Lista de países del mundo

El Barcelona se cita en el Estadio Johan Cruyff para enfrentarse al Calcio Como 1907 por el amistoso internacional del Trofeo Joan Gamper 2025. Consulta los horarios y qué canales de TV transmiten el último juego de la pretemporada.

Países Horario Canales TV / streaming España 21:00 Barça TV. Barça One, TV3 y Movistar Plus Estados Unidos 3 pm ET / 12 pm PT DAZN México 13:00 Barça TV y Barça One El Salvador 13:00 Barça TV y Barça One Costa Rica 13:00 Barça TV y Barça One Nicaragua 13:00 Barça TV y Barça One Guatemala 13:00 Barça TV y Barça One Honduras 13:00 Barça TV y Barça One Panamá 14:00 Barça TV y Barça One Perú 14:00 Barça TV y Barça One Ecuador 14:00 Barça TV y Barça One Colombia 14:00 Barça TV y Barça One Canadá 15:00 DAZN Puerto Rico 15:00 DAZN Bolivia 15:00 Barça TV y Barça One Rep. Dominicana 15:00 Barça TV y Barça One Venezuela 15:00 Barça TV y Barça One Chile 15:00 Barça TV y Barça One Argentina 16:00 Barça TV y Barça One Paraguay 16:00 Barça TV y Barça One Uruguay 16:00 Barça TV y Barça One Reino Unido 20:00 DAZN Irlanda 20:00 DAZN Alemania 21:00 DAZN Suiza 21:00 DAZN Austria 21:00 DAZN Italia 21:00 Como TV