Hay rumor de buen fútbol. Por la última fecha de la fase de liga de la Champions League, el siempre favorito FC Barcelona recibirá este miércoles 28 de enero al Copenhague en el Spotify Camp Nou. El compromiso apunta a ser emocionante, así que descubre aquí a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el partido EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
Antes de brindarte toda la información prometida es importante que sepas que el cuadro catalán llega al compromiso luego de haber obtenido un importante triunfo ante el Slavia Praga (2-4) en la jornada anterior del certamen continental. El conjunto visitante, por otro lado, viene de igualar 1-1 con el Napoli, razón por la cual buscará la victoria frente al equipo culé, que espera estirar su buena racha de resultados.
¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Copenhague en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego FC Barcelona vs. Copenhague por la Champions League este miércoles 28 de enero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- España: 9:00 pm
- México (CDMX): 2:00 pm
- Puerto Rico: 4:00 pm
- República Dominicana: 4:00 pm
- Panamá: 3:00 pm
- Costa Rica: 2:00 pm
- El Salvador: 2:00 pm
- Guatemala: 2:00 pm
- Honduras: 2:00 pm
- Nicaragua: 2:00 pm
- Argentina: 5:00 pm
- Brasil (Brasilia): 5:00 pm
- Uruguay: 5:00 pm
- Chile (Santiago): 5:00 pm
- Paraguay: 5:00 pm
- Bolivia: 4:00 pm
- Venezuela: 4:00 pm
- Ecuador: 3:00 pm
- Perú: 3:00 pm
- Colombia: 3:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona vs. Copenhague?
Este 28 de enero de 2026 se podrá ver el FC Barcelona vs. Copenhague por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
- México: TNT Sports, TNT Go, Max México
- Francia: myCANAL, Canal+ Live 7
- Alemania: DAZN Deutschland, DAZN1 Germany, Sky Go
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: Max Brazil
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN 5 Sur, Disney+ Premium Sur
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- Colombia: ESPN 5 Sur, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: ESPN 5 Sur, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN 5 Sur, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN 5 Sur, Disney+ Premium Chile
- Honduras: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
- Panamá: Bluu, ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
- Costa Rica: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
- El Salvador: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte