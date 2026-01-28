Hay rumor de buen fútbol. Por la última fecha de la fase de liga de la Champions League, el siempre favorito FC Barcelona recibirá este miércoles 28 de enero al Copenhague en el Spotify Camp Nou. El compromiso apunta a ser emocionante, así que descubre aquí a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el partido EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

Antes de brindarte toda la información prometida es importante que sepas que el cuadro catalán llega al compromiso luego de haber obtenido un importante triunfo ante el Slavia Praga (2-4) en la jornada anterior del certamen continental. El conjunto visitante, por otro lado, viene de igualar 1-1 con el Napoli, razón por la cual buscará la victoria frente al equipo culé, que espera estirar su buena racha de resultados.

El partido FC Barcelona vs. Copenhague promete ser muy intenso de principio a fin. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Copenhague en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego FC Barcelona vs. Copenhague por la Champions League este miércoles 28 de enero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

España: 9:00 pm

México (CDMX): 2:00 pm

Puerto Rico: 4:00 pm

República Dominicana: 4:00 pm

Panamá: 3:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

El Salvador: 2:00 pm

Guatemala: 2:00 pm

Honduras: 2:00 pm

Nicaragua: 2:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile (Santiago): 5:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona vs. Copenhague?

Este 28 de enero de 2026 se podrá ver el FC Barcelona vs. Copenhague por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2

México: TNT Sports, TNT Go, Max México

Francia: myCANAL, Canal+ Live 7

Alemania: DAZN Deutschland, DAZN1 Germany, Sky Go

Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina

Brasil: Max Brazil

Perú: ESPN, Disney+ Premium

Ecuador: ESPN 5 Sur, Disney+ Premium Sur

Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile

Colombia: ESPN 5 Sur, Disney+ Premium Sur

Uruguay: ESPN 5 Sur, Disney+ Premium Argentina

Venezuela: ESPN 5 Sur, Disney+ Premium Sur

Bolivia: ESPN 5 Sur, Disney+ Premium Chile

Honduras: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte

República Dominicana: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte

Nicaragua: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte

Panamá: Bluu, ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte

Costa Rica: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte

El Salvador: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte