Horario y canal para ver FC Barcelona vs. Eintracht de Frankfurt EN VIVO el 9 de diciembre en México, Estados Unidos y España. | Crédito: uefa.com / Composición Mag
Ronie Bautista
El FC Barcelona se enfrenta al Eintracht Frankfurt este martes 9 de diciembre en punto de las 9:00 p.m. (horario peninsular) / 3pm ET en el Spotify Camp Nou por la crucial Jornada 6 de la UEFA Champions League 2025/2026, buscando urgentemente volver a la senda del triunfo y asegurar su pase a los Octavos de Final. La campaña europea del equipo español ha sido irregular, alternando resultados como la derrota ante el PSG, un vibrante empate 3-3 contra el Brujas y la reciente caída frente al Chelsea, con victorias contundentes contra el Olympiakos y el Newcastle. No obstante, el equipo de Hansi Flick sabe que debe ganar para garantizar su presencia en la fase eliminatoria y evitar complicaciones de última hora. El rival, el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga, ha mostrado ser vulnerable en esta competición, habiendo sufrido goleadas de 5-1 en tres ocasiones distintas; por lo tanto, el Barça, que cuenta con un notable talento ofensivo, es el claro favorito para infligir otra dura derrota y cerrar la fase de grupos con una victoria decisiva. Para ver el partido en vivo y en directo online desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular, te compartimos los canales de televisión y las plataformas online que transmiten el juego, según el país donde te encuentres.

FC Barcelona figura en el puesto 18 de la fase liguera de la UEFA Champions League 2025-26 con 7 puntos. | Crédito: FC Barcelona / Facebook
En España, cuentas con diversas opciones para apoyar a los jugadores del FC Barcelona ante Eintracht Frankfurt e.V. como Movistar+ y Movistar Liga de Campeones por lo que no hay excusas para que puedas ver a los ‘azulgranas’ contra los 'Die Adler’.

En México, el enfrentamiento entre Barcelona y Eintracht de Frankfurt se podrá disfrutar por HBO Max, TNT Go y TNT Sports.

En Latinoamérica, ESPN2 y Disney Plus Premium transmitirán el Barcelona-Eintrach Frankfurt en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo FC Barcelona vs. Eintracht de Frankfurt se podrá ver por la señal de Disney+ Premium Norte y ESPN Norte.

En Brasil, el partido por la fase de liga de la UEFA Champions League entre FC Barcelona y Eintracht de Frankfurt se podrá disfrutar por Zapping, Claro TV+, Max, Sky+, Vivo Play, TNT y TNT Go.

Finalmente, en los Estados Unidos se podrá ver el partido entre FC Barcelona y Eintracht Frankfurt e.V. en Paramount+, Univision NOW, ViX y Univision.

Eintracht de Frankfurt figura en el puesto 28 de la fase liguera de la UEFA Champions League 2025-26 con 4 puntos. | Crédito: Eintracht Frankfurt / Facebook
¿A qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona vs. Eintracht de Frankfurt por fase de liga de la Champions League 2025-26?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
España9:00 p.m.Movistar+ y Movistar Liga de Campeones
Estados Unidos3:00pm ET / 12:00pm PTParamount+, Univision NOW, ViX y Univision
México2:00 p.m.HBO Max, TNT Go y TNT Sports
Alemania9:00 p.m.Amazon Prime Video
Costa Rica2:00 p.m.Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
Nicaragua2:00 p.m.Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
El Salvador2:00 p.m.Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
Guatemala2:00 p.m.Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
Honduras2:00 p.m.Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
Perú3:00 p.m.Disney+ Premium y ESPN2
Colombia3:00 p.m.Disney+ Premium y ESPN2
Ecuador3:00 p.m.Disney+ Premium y ESPN2
Panamá3:00 p.m.Bluu, Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
República Dominicana4:00 p.m.Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
Puerto Rico4:00 p.m.ViX
Venezuela4:00 p.m.Disney+ Premium, inter y ESPN2
Bolivia4:00 p.m.Disney+ Premium y ESPN2
Chile5:00 p.m.Disney+ Premium y ESPN2
Argentina5:00 p.m.Disney+ Premium y ESPN2
Paraguay5:00 p.m.Disney+ Premium y ESPN2
Uruguay5:00 p.m.Disney+ Premium y ESPN2
Brasil5:00 p.m.Zapping, Claro TV+, HBO Max, Sky+, Vivo Play, TNT y TNT Go
