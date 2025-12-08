El FC Barcelona se enfrenta al Eintracht Frankfurt este martes 9 de diciembre en punto de las 9:00 p.m. (horario peninsular) / 3pm ET en el Spotify Camp Nou por la crucial Jornada 6 de la UEFA Champions League 2025/2026, buscando urgentemente volver a la senda del triunfo y asegurar su pase a los Octavos de Final. La campaña europea del equipo español ha sido irregular, alternando resultados como la derrota ante el PSG, un vibrante empate 3-3 contra el Brujas y la reciente caída frente al Chelsea, con victorias contundentes contra el Olympiakos y el Newcastle. No obstante, el equipo de Hansi Flick sabe que debe ganar para garantizar su presencia en la fase eliminatoria y evitar complicaciones de última hora. El rival, el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga, ha mostrado ser vulnerable en esta competición, habiendo sufrido goleadas de 5-1 en tres ocasiones distintas; por lo tanto, el Barça, que cuenta con un notable talento ofensivo, es el claro favorito para infligir otra dura derrota y cerrar la fase de grupos con una victoria decisiva. Para ver el partido en vivo y en directo online desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular, te compartimos los canales de televisión y las plataformas online que transmiten el juego, según el país donde te encuentres.
En España, cuentas con diversas opciones para apoyar a los jugadores del FC Barcelona ante Eintracht Frankfurt e.V. como Movistar+ y Movistar Liga de Campeones por lo que no hay excusas para que puedas ver a los ‘azulgranas’ contra los 'Die Adler’.
En México, el enfrentamiento entre Barcelona y Eintracht de Frankfurt se podrá disfrutar por HBO Max, TNT Go y TNT Sports.
En Latinoamérica, ESPN2 y Disney Plus Premium transmitirán el Barcelona-Eintrach Frankfurt en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo FC Barcelona vs. Eintracht de Frankfurt se podrá ver por la señal de Disney+ Premium Norte y ESPN Norte.
En Brasil, el partido por la fase de liga de la UEFA Champions League entre FC Barcelona y Eintracht de Frankfurt se podrá disfrutar por Zapping, Claro TV+, Max, Sky+, Vivo Play, TNT y TNT Go.
Finalmente, en los Estados Unidos se podrá ver el partido entre FC Barcelona y Eintracht Frankfurt e.V. en Paramount+, Univision NOW, ViX y Univision.
¿A qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona vs. Eintracht de Frankfurt por fase de liga de la Champions League 2025-26?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV / STREAMING
|España
|9:00 p.m.
|Movistar+ y Movistar Liga de Campeones
|Estados Unidos
|3:00pm ET / 12:00pm PT
|Paramount+, Univision NOW, ViX y Univision
|México
|2:00 p.m.
|HBO Max, TNT Go y TNT Sports
|Alemania
|9:00 p.m.
|Amazon Prime Video
|Costa Rica
|2:00 p.m.
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Nicaragua
|2:00 p.m.
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|El Salvador
|2:00 p.m.
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Guatemala
|2:00 p.m.
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Honduras
|2:00 p.m.
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Perú
|3:00 p.m.
|Disney+ Premium y ESPN2
|Colombia
|3:00 p.m.
|Disney+ Premium y ESPN2
|Ecuador
|3:00 p.m.
|Disney+ Premium y ESPN2
|Panamá
|3:00 p.m.
|Bluu, Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|República Dominicana
|4:00 p.m.
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Puerto Rico
|4:00 p.m.
|ViX
|Venezuela
|4:00 p.m.
|Disney+ Premium, inter y ESPN2
|Bolivia
|4:00 p.m.
|Disney+ Premium y ESPN2
|Chile
|5:00 p.m.
|Disney+ Premium y ESPN2
|Argentina
|5:00 p.m.
|Disney+ Premium y ESPN2
|Paraguay
|5:00 p.m.
|Disney+ Premium y ESPN2
|Uruguay
|5:00 p.m.
|Disney+ Premium y ESPN2
|Brasil
|5:00 p.m.
|Zapping, Claro TV+, HBO Max, Sky+, Vivo Play, TNT y TNT Go