Este domingo 2 de noviembre, la Jornada 11 de LaLiga de España finalizará con el enfrentamiento entre FC Barcelona vs. Elche, que se disputará desde el Estadio Olímpico de Montjuic. Los blaugranas necesitan de un triunfo para no alejarse del líder Real Madrid, que sigue a paso firme en este campeonato, especialmente luego del último triunfo en El Clásico. Aquí te dejo con los horarios y canales de transmisión para ver FC Barcelona vs. Elche por LaLia.
¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Elche EN VIVO desde USA, México y España?
La transmisión del partido del FC Barcelona vs. Elche iniciará a las 11:30 a.m. México, 18:30 España o 1:30 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos. Esta es la hora de inicio programada para el juego que se llevará a cabo desde el Estadio Olímpico de Montjuic, que se disputará el domingo 2 de noviembre.
|País
|Horario
|Argentina
|14:30 horas
|Bolivia
|13:30 horas
|Chile
|14:30 horas
|Colombia
|12:30 horas
|Ecuador
|12:30 horas
|Centroamérica
|11:30 horas
|Paraguay
|14:30 horas
|Perú
|12:30 horas
|Uruguay
|14:30 horas
|Venezuela
|13:30 horas
¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Elche EN VIVO desde USA, México y España?
Este domingo 2 de noviembre de 2025 finaliza la Jornada 11 de LaLiga 2025-26 con el enfrentamiento entre FC Barcelona vs. Elche que podrás verlo EN VIVO y EN DIRECTO a través de DAZN y Movistar LaLiga en España, Sky Sports HD en México y ESPN en Estados Unidos. Aquí te dejo con el resto de canales de TV para seguirlo en diferentes parte del mundo.
|País
|Canales TV y Streaming
|Argentina
|ESPN y Disney Plus
|Bolivia
|ESPN y Disney Plus
|Chile
|ESPN y Disney Plus
|Colombia
|ESPN y Disney Plus
|Ecuador
|ESPN y Disney Plus
|Centroamérica
|Sky Sports
|Paraguay
|ESPN y Disney Plus
|Perú
|ESPN y Disney Plus
|Uruguay
|ESPN y Disney Plus
|Venezuela
|ESPN y Disney Plus
FC Barcelona vs. Elche: posibles alineaciones
- FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Eric García, Balde; Frenkie de Jong, Casadó; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; Ferran Torres.
- Elche: Iñaki Peña; Víctor Chust, Affengruber, Bigas; Álvaro Núñez, Aleix Febas, Marc Aguado, Martim Neto, Germán Valera; André Silva y Rafa Mir.
FC Barcelona vs. Elche EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: domingo 2 de noviembre 2025
- Lugar: Estadio Olímpico de Montjuic
- Hora y canal USA: ESPN o ESPN Deportes - 13:30 ET
- Hora y canal España: DAZN y Movistar LaLiga - 18:30
- Hora y canal México: Sky Sports HD - 11:30 CDMX