Este domingo 2 de noviembre, la Jornada 11 de LaLiga de España finalizará con el enfrentamiento entre FC Barcelona vs. Elche, que se disputará desde el Estadio Olímpico de Montjuic. Los blaugranas necesitan de un triunfo para no alejarse del líder Real Madrid, que sigue a paso firme en este campeonato, especialmente luego del último triunfo en El Clásico. Aquí te dejo con los horarios y canales de transmisión para ver FC Barcelona vs. Elche por LaLia .

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Elche EN VIVO desde USA, México y España?

La transmisión del partido del FC Barcelona vs. Elche iniciará a las 11:30 a.m. México, 18:30 España o 1:30 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos. Esta es la hora de inicio programada para el juego que se llevará a cabo desde el Estadio Olímpico de Montjuic, que se disputará el domingo 2 de noviembre.

País Horario Argentina 14:30 horas Bolivia 13:30 horas Chile 14:30 horas Colombia 12:30 horas Ecuador 12:30 horas Centroamérica 11:30 horas Paraguay 14:30 horas Perú 12:30 horas Uruguay 14:30 horas Venezuela 13:30 horas

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Elche EN VIVO desde USA, México y España?

Este domingo 2 de noviembre de 2025 finaliza la Jornada 11 de LaLiga 2025-26 con el enfrentamiento entre FC Barcelona vs. Elche que podrás verlo EN VIVO y EN DIRECTO a través de DAZN y Movistar LaLiga en España, Sky Sports HD en México y ESPN en Estados Unidos. Aquí te dejo con el resto de canales de TV para seguirlo en diferentes parte del mundo.

País Canales TV y Streaming Argentina ESPN y Disney Plus Bolivia ESPN y Disney Plus Chile ESPN y Disney Plus Colombia ESPN y Disney Plus Ecuador ESPN y Disney Plus Centroamérica Sky Sports Paraguay ESPN y Disney Plus Perú ESPN y Disney Plus Uruguay ESPN y Disney Plus Venezuela ESPN y Disney Plus

FC Barcelona vs. Elche: posibles alineaciones

FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Eric García, Balde; Frenkie de Jong, Casadó; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; Ferran Torres.

Elche: Iñaki Peña; Víctor Chust, Affengruber, Bigas; Álvaro Núñez, Aleix Febas, Marc Aguado, Martim Neto, Germán Valera; André Silva y Rafa Mir.

