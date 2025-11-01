Conoce la hora de inicio y el canal de transmisión para ver Barcelona vs. Elche por la Jornada 11 de LaLiga de España. (Fotos: @fcbarcelona / @elchefc / Composición MAG)
Conoce la hora de inicio y el canal de transmisión para ver Barcelona vs. Elche por la Jornada 11 de LaLiga de España. (Fotos: @fcbarcelona / @elchefc / Composición MAG)
Este domingo 2 de noviembre, la Jornada 11 de LaLiga de España finalizará con el enfrentamiento entre FC Barcelona vs. Elche, que se disputará desde el Estadio Olímpico de Montjuic. Los blaugranas necesitan de un triunfo para no alejarse del líder Real Madrid, que sigue a paso firme en este campeonato, especialmente luego del último triunfo en El Clásico. Aquí te dejo con los horarios y canales de transmisión para ver FC Barcelona vs. Elche por LaLia.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Elche EN VIVO desde USA, México y España?

La transmisión del partido del FC Barcelona vs. Elche iniciará a las 11:30 a.m. México, 18:30 España o 1:30 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos. Esta es la hora de inicio programada para el juego que se llevará a cabo desde el Estadio Olímpico de Montjuic, que se disputará el domingo 2 de noviembre.

PaísHorario
Argentina14:30 horas
Bolivia13:30 horas
Chile14:30 horas
Colombia12:30 horas
Ecuador12:30 horas
Centroamérica11:30 horas
Paraguay14:30 horas
Perú12:30 horas
Uruguay14:30 horas
Venezuela13:30 horas

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Elche EN VIVO desde USA, México y España?

Este domingo 2 de noviembre de 2025 finaliza la Jornada 11 de LaLiga 2025-26 con el enfrentamiento entre FC Barcelona vs. Elche que podrás verlo EN VIVO y EN DIRECTO a través de DAZN y Movistar LaLiga en España, Sky Sports HD en México y ESPN en Estados Unidos. Aquí te dejo con el resto de canales de TV para seguirlo en diferentes parte del mundo.

PaísCanales TV y Streaming
ArgentinaESPN y Disney Plus
BoliviaESPN y Disney Plus
ChileESPN y Disney Plus
ColombiaESPN y Disney Plus
EcuadorESPN y Disney Plus
CentroaméricaSky Sports
ParaguayESPN y Disney Plus
PerúESPN y Disney Plus
UruguayESPN y Disney Plus
VenezuelaESPN y Disney Plus

FC Barcelona vs. Elche: posibles alineaciones

  • FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Eric García, Balde; Frenkie de Jong, Casadó; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; Ferran Torres. 
  • Elche: Iñaki Peña; Víctor Chust, Affengruber,  Bigas; Álvaro Núñez, Aleix Febas, Marc Aguado, Martim Neto, Germán Valera; André Silva y Rafa Mir.

FC Barcelona vs. Elche EN VIVO: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: domingo 2 de noviembre 2025
  • Lugar: Estadio Olímpico de Montjuic
  • Hora y canal USA: ESPN o ESPN Deportes - 13:30 ET
  • Hora y canal España: DAZN y Movistar LaLiga - 18:30
  • Hora y canal México: Sky Sports HD - 11:30 CDMX
