BARCELONA, CATALUNYA (ESPAÑA), 21/09/2025.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido entre FC Barcelona y Getafe CF este domingo 21 de septiembre por la quinta jornada de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el Estadio Johan Cruyff de Barcelona, España. Foto de LLUIS GENE para AFP
Noé Yactayo
El FC Barcelona busca hacerse fuerte en casa ante el Getafe CF, mientras aguarda un traspié del Real Madrid en el Bernabéu ante el Espanyol. Con Lamine Yamal y Lewandowski en el frente de ataque, los culés reciben a los azulones este domingo 21 en el Estadio Johan Cruyff por la Jornada 5 de LaLiga EA Sports 2025-26. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego de los Blaugranas? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cobertura del partido del equipo dirigido por Hansi Flick, según el país donde te encuentres.

En España, el juego del FC Barcelona contra el Getafe empieza a las 21:00 del horario peninsular (20:00 en las Islas Canarias) y se transmite en vivo, en directo y online por DAZN LaLiga (Dial 55 de Movistar+; Dial 113 de Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 de Movistar+; Dial 114 de Orange TV), LaLiga TV Bar (Dial 300 de Movistar+) y las plataformas online de Movistar Plus+, DAZN Spain y Amazon Prime Video..

Asimismo, podrás disfrutar del cotejo FC Barcelona-Getafe CF en ESPN Sur y Disney Plus Premium+ en los países de Sudamérica como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Paraguay.

En tanto, SKY Sports HD y SKY Plus televisan el duelo FC Barcelona ante Getafe CF por LaLiga en México y en los países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.

Por otro lado, ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN 2 y ESPN Deportes también llevarán las imágenes del partido FC Barcelona-Getafe CF en los Estados Unidos y Puerto Rico.

¿A qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona vs. Getafe CF? Lista de países del mundo

El Barcelona recibe en el Estadio Johan Cruyff para enfrentarse al Getafe CF por la jornada 5 de LaLiga EA Sports 2025-26. Consulta los horarios y qué canales de TV transmiten el quinto duelo de la temporada.

PaísesHorarioCanales TV / streaming
España21:00Movistar Plus, LaLiga TV Bar, DAZN Spain, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y Amazon Prime Video
Estados Unidos3:00 pm ET / 12 :00 pm PTESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
México13:00SKY Sports HD y Sky Plus
El Salvador13:00SKY Sports HD y Sky Plus
Costa Rica13:00SKY Sports HD y Sky Plus
Nicaragua13:00SKY Sports HD y Sky Plus
Guatemala13:00SKY Sports HD y Sky Plus
Honduras13:00SKY Sports HD y Sky Plus
Panamá14:00SKY Sports HD y Sky Plus
Perú14:00ESPN Sur y Disney Plus Premium+
Ecuador14:00ESPN Sur y Disney Plus Premium+
Colombia14:00ESPN Sur y Disney Plus Premium+
Canadá15:00TSN+
Puerto Rico15:00ESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
Cuba15:00Tele Rebelde
Bolivia15:00ESPN Sur y Disney Plus Premium+
Rep. Dominicana15:00SKY Sports HD y Sky Plus
Venezuela15:00ESPN Sur y Disney Plus Premium+
Chile16:00ESPN Sur y Disney Plus Premium+
Argentina16:00ESPN Sur y Disney Plus Premium+
Paraguay16:00ESPN Sur y Disney Plus Premium+
Uruguay16:00ESPN Sur y Disney Plus Premium+
Reino Unido20:00Premier Sports Play, LaLiga TV y Premiere Sports 2
Irlanda20:00Premier Sports Play, LaLiga TV y Premiere Sports 2
Alemania21:00DAZN, DAZN1 Germany, Sky Go y WOW
Suiza21:00Blue Sport y Blue Sport D 1
Austria21:00DAZN, DAZN1 Germany y SKY Go
Italia21:00DAZN, 214 DAZN Zone y SKY Go
Francia21:00beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 2
