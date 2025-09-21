El FC Barcelona busca hacerse fuerte en casa ante el Getafe CF, mientras aguarda un traspié del Real Madrid en el Bernabéu ante el Espanyol. Con Lamine Yamal y Lewandowski en el frente de ataque, los culés reciben a los azulones este domingo 21 en el Estadio Johan Cruyff por la Jornada 5 de LaLiga EA Sports 2025-26. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego de los Blaugranas? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cobertura del partido del equipo dirigido por Hansi Flick, según el país donde te encuentres.

En España, el juego del FC Barcelona contra el Getafe empieza a las 21:00 del horario peninsular (20:00 en las Islas Canarias) y se transmite en vivo, en directo y online por DAZN LaLiga (Dial 55 de Movistar+; Dial 113 de Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 de Movistar+; Dial 114 de Orange TV), LaLiga TV Bar (Dial 300 de Movistar+) y las plataformas online de Movistar Plus+, DAZN Spain y Amazon Prime Video..

Asimismo, podrás disfrutar del cotejo FC Barcelona-Getafe CF en ESPN Sur y Disney Plus Premium+ en los países de Sudamérica como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Paraguay.

En tanto, SKY Sports HD y SKY Plus televisan el duelo FC Barcelona ante Getafe CF por LaLiga en México y en los países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.

Por otro lado, ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN 2 y ESPN Deportes también llevarán las imágenes del partido FC Barcelona-Getafe CF en los Estados Unidos y Puerto Rico.

¿A qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona vs. Getafe CF? Lista de países del mundo

El Barcelona recibe en el Estadio Johan Cruyff para enfrentarse al Getafe CF por la jornada 5 de LaLiga EA Sports 2025-26.

Países Horario Canales TV / streaming España 21:00 Movistar Plus, LaLiga TV Bar, DAZN Spain, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y Amazon Prime Video Estados Unidos 3:00 pm ET / 12 :00 pm PT ESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes México 13:00 SKY Sports HD y Sky Plus El Salvador 13:00 SKY Sports HD y Sky Plus Costa Rica 13:00 SKY Sports HD y Sky Plus Nicaragua 13:00 SKY Sports HD y Sky Plus Guatemala 13:00 SKY Sports HD y Sky Plus Honduras 13:00 SKY Sports HD y Sky Plus Panamá 14:00 SKY Sports HD y Sky Plus Perú 14:00 ESPN Sur y Disney Plus Premium+ Ecuador 14:00 ESPN Sur y Disney Plus Premium+ Colombia 14:00 ESPN Sur y Disney Plus Premium+ Canadá 15:00 TSN+ Puerto Rico 15:00 ESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes Cuba 15:00 Tele Rebelde Bolivia 15:00 ESPN Sur y Disney Plus Premium+ Rep. Dominicana 15:00 SKY Sports HD y Sky Plus Venezuela 15:00 ESPN Sur y Disney Plus Premium+ Chile 16:00 ESPN Sur y Disney Plus Premium+ Argentina 16:00 ESPN Sur y Disney Plus Premium+ Paraguay 16:00 ESPN Sur y Disney Plus Premium+ Uruguay 16:00 ESPN Sur y Disney Plus Premium+ Reino Unido 20:00 Premier Sports Play, LaLiga TV y Premiere Sports 2 Irlanda 20:00 Premier Sports Play, LaLiga TV y Premiere Sports 2 Alemania 21:00 DAZN, DAZN1 Germany, Sky Go y WOW Suiza 21:00 Blue Sport y Blue Sport D 1 Austria 21:00 DAZN, DAZN1 Germany y SKY Go Italia 21:00 DAZN, 214 DAZN Zone y SKY Go Francia 21:00 beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 2