Entérate a qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona vs. Getafe EN VIVO HOY por LaLiga 2026 en EE. UU., México y España. Guía completa de canales TV online para ver al Barça desde donde estés. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag
Ronie Bautista
El FC Barcelona de Hansi Flick visita este sábado 25 de abril, en punto de las 4:15 pm (horario peninsular) / 10:15 am ET / 8:15 am PT, el Estadio Coliseum para dar un paso definitivo hacia el título de LaLiga EA Sports 2026 ante un Getafe que sueña con Europa. Con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid, los culés llegan en una racha imparable de ocho victorias consecutivas en el torneo doméstico de España. Sin embargo, el equipo de José Bordalás ocupa la sexta posición y no será un rival fácil, tras ganar siete de sus últimos diez compromisos ligueros ahora. ¿Quieres ver el partido FC Barcelona vs. Getafe en vivo y en directo? A continuación, te presento los horarios por región, qué canales de TV transmiten y dónde ver online el juego por cualquier dispositivo móvil en Estados Unidos, México, España, países de Centroamérica, Sudamérica y resto del mundo.

La noticia que ha sacudido al barcelonismo es la sensible baja de Lamine Yamal, quien se perderá lo que resta de temporada por una lesión en el isquiotibial. Pese a este duro golpe, el conjunto catalán confía en su fondo de armario para superar la presión del Getafe en su propio feudo este fin de semana. Los locales vienen de un triunfo vital ante la Real Sociedad y buscarán aprovechar su localía para recortar distancias con los puestos dela UEFA Champions League. Históricamente, el Coliseum ha sido un campo complicado para los blaugranas, donde han sufrido derrotas dolorosas en años anteriores que complican su balance de visitas. Es una prueba de fuego para Flick, quien deberá ajustar sus piezas tácticas para mantener el dominio absoluto en la tabla de posiciones.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Getafe por la jornada 32 de LaLiga?

El FC Barcelona vs. Getafe del sábado 25 de abril de 2026 se juega a las 18:15 horas en España y aquí tienes los horarios convertidos para los principales países de América.

País / CiudadHora local del partido
España (Barcelona/Madrid)16:15
México (CDMX)08:15
Estados Unidos – ET (NY, Miami)10:15
Estados Unidos – CT (Chicago, Dallas)09:15
Estados Unidos – MT (Denver)08:15
Estados Unidos – PT (Los Ángeles)07:15
Guatemala08:15
Honduras08:15
El Salvador08:15
Nicaragua08:15
Costa Rica08:15
Panamá09:15
Colombia (Bogotá)09:15
Perú (Lima)09:15
Ecuador (Quito)09:15
Venezuela (Caracas)10:15
Bolivia (La Paz)10:15
Argentina (Buenos Aires)11:15
Brasil (São Paulo)11:15
Chile (Santiago)11:15
Paraguay (Asunción)11:15
Uruguay (Montevideo)11:15

¿Qué canal TV transmite el partido FC Barcelona vs. Getafe EN VIVO por TV y Streaming Online?

El FC Barcelona vs. Getafe de este sábado 25 de abril de 2026 (jornada 32 de LaLiga EA Sports) se verá en España por Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV y Movistar Plus+, y en América, principalmente, por ESPN/Disney+ y Sky Sports según el territorio.

Región / PaísCanales de TV principalesStreaming oficial / apps
Estados UnidosESPN Deportes, ESPN Select, ESPN Unlimited (según zona y operador) ESPN App / ESPN+ (según paquete), fuboTV con ESPN Deportes, ESPN Select/Unlimited
MéxicoSky Sports (SKY)Izzi (con Sky), Sky+ app; en algunos casos Disney+ Premium si integra señal ESPN
GuatemalaSky Sports Norte--
HondurasSky Sports Norte--
El SalvadorSky Sports Norte --
NicaraguaSky Sports Norte--
Costa RicaSky Sports Norte --
PanamáSky Sports Norte--
ColombiaESPN2 Disney+ Premium Sur
PerúESPN2Disney+ Premium Chile
EcuadorESPN2 Disney+ Premium Sur
BoliviaESPN2Disney+ Premium Chile
ChileESPN ChileDisney+ Premium Chile
ArgentinaESPN ArgentinaDisney+ Premium Argentina
UruguayESPN2 ColombiaDisney+ Premium Argentina
ParaguayESPN2 ColombiaDisney+ Premium Argentina
Brasil--Disney+ Premium Brazil

  • Partido: FC Barcelona vs Getafe
  • Fase: Jornada 32
  • Torneo: LaLiga EA Sports
  • Fecha: Sábado, 25 de abril de 2026
  • Horario: 16:15 horas en España
  • Sede: Estadio Coliseum de Madrid, España
Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

