El fútbol femenino vivirá una jornada especial con un partido que promete emociones y espectáculo. El FC Barcelona femenino se enfrenta al combinado de estrellas de la Liga MX Femenil en un duelo amistoso que tendrá como escenario el estadio Universitario de la UANL en Monterrey.

Las jugadoras más destacadas de la Liga MX Femenil, como Charlyn Corral, Carolina Jaramillo, Jacqueline Ovalle, Blanca Félix y Greta Espinoza, representarán al talento mexicano e internacional de la liga, en busca de medir fuerzas frente a uno de los mejores clubes del mundo.

Por su parte, el Barça Femení llega a este compromiso tras conquistar la Copa Cataluña Femenina con un triunfo 1-0 ante Levante Badalona, gracias a un gol de Ewa Pajor. Las actuales campeonas de Europa buscarán demostrar su calidad frente a la afición mexicana que llenará el recinto universitario.

Las estrellas de la Liga MX Femenil All-Star se preparan para enfrentar al FC Barcelona femenino en un amistoso internacional en Monterrey. (Foto: AFP)

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Liga MX Femenil All-Star?

El amistoso entre Liga MX Femenil All-Star vs. FC Barcelona femenino se disputará este viernes 22 de agosto en el estadio Universitario de la UANL. Estos son los horarios según cada país:

México - 20:30 horas

- 20:30 horas Colombia - 21:30 horas

- 21:30 horas Estados Unidos (ET) - 22:30 horas

- 22:30 horas Argentina - 23:30 horas

- 23:30 horas España - 04:30 horas (sábado 23 de agosto)

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Liga MX Femenil All-Star?

La transmisión del duelo estará disponible en televisión y streaming en distintas regiones. Estos son los canales confirmados:

México - Canal 6

- Canal 6 España - TV3

- TV3 Estados Unidos - Por confirmar

- Por confirmar Sudamérica - Por confirmar